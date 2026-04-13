Alberto Cormillot habló de las versiones de embarazo de Estefanía Pasquini: “Emilio quiere un hermanito”

El médico junto a su esposa se refirió en Cuestión de peso al rumor de que estaría esperando un hijo (Video: Cuestión de peso/ Eltrece)

Alberto Cormillot y su esposa Estefanía Pasquini enfrentaron rumores sobre un supuesto embarazo que circuló durante el fin de semana en redes sociales y medios. La pareja desmintió categóricamente la información en Cuestión de Peso (Eltrece). El episodio se produjo luego de que una imagen manipulada con inteligencia artificial los convirtiera en tendencia y generara múltiples consultas acerca de si iban a volver a ser padres.

Durante la emisión del lunes del ciclo, Mario Massaccesi fue directo al consultar a Cormillot y Pasquini si realmente esperaban un hijo. El médico respondió: “No, no”, mientras que Estefanía Pasquini agregó con humor: “Estamos con la soga al cuello”. Ambos blanquearon la situación sin dudarlo, negando de forma rotunda un nuevo embarazo.

La insistencia de Massaccesi buscó disipar cualquier duda, preguntando si “viene un hermanito para Emilio”, en referencia al hijo menor del matrimonio. Tanto Cormillot como Pasquini afirmaron con firmeza que no hay ningún embarazo en curso. Ante la posibilidad de que en el futuro la situación cambie, Pasquini remarcó: “Seguramente no”.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini desmintieron categóricamente los rumores de embarazo en el programa Cuestión de Peso (Instagram)

El clima en el estudio fue distendido, con bromas sobre el supuesto futuro papá y menciones a la reacción de Emilio. La aclaración se produjo luego de que el rumor cobrara fuerza y generara inquietud incluso dentro del entorno del programa y la clínica donde trabaja el médico.

Cormillot relató cómo comenzó la confusión. La circulación de una foto de su casamiento, intervenida con inteligencia artificial para simular una ecografía, disparó la versión de que estaban en la dulce espera, lo que provocó que comenzaran a recibir mensajes y consultas de todo tipo.

El propio conductor bromeó: “Podríamos decir que Estefi está embarazada de la IA. Es un fake baby”. La manipulación digital de la imagen llevó a que muchas personas, incluso de su entorno íntimo, creyeran en la noticia falsa. La nutricionista contó que recibieron “muchas felicitaciones hasta de familiares”.

Alberto Cormillot junto a su hijo Emilio: "Él quiere tener un hermanito"

Pasquini confirmó que los llamados y mensajes no solo provinieron de conocidos, sino también de periodistas y colegas del ambiente médico. “Vieron la noticia en todos lados y nos llamaron para felicitarnos. ¡Nada que ver!”, señaló sorprendida.

La pareja admitió que su hijo pudo haberse enterado de los rumores, aunque aclararon que en este momento no planean agrandar la familia. “Creemos que posiblemente sí se enteró, desafortunadamente. Emilio quiere un hermanito, pero no sería el caso”, afirmó, sobre el deseo de su hijo menor que tiene como hermanos a Adrián y René Cormillot, los hijos que el doctor tuvo con su primer esposa, Monika Arborgast, y con quienes tiene diferencia de edad de 50 años. “Emilio se desvanece por Adrián”, comentó Massaccesi, describiendo la dinámica entre los hermanos.

Hace aproximadamente un mes, Cormillot volvió a ser tema de conversación tras la difusión de una antigua entrevista en la que había hecho una afirmación sobre su vida íntima que generó risas y complicidad en su entorno.

La emotiva foto que compartió Alberto Cormillot con su hijo Emilio por el cumpleaños número 4 del niño

Durante el programa, el programa sorprendió al médico al recordar una declaración que hizo para una revista cuando tenía aproximadamente 50 años. “Voy a tener sexo hasta los 85”, había anticipado Cormillot en ese entonces, una frase que el conductor no dudó en traer al presente.

A continuación, Estefanía Pasquini, pareja actual del doctor, intervino sin dudar: “No, no. No se jubiló de eso”, lanzó entre risas, desatando una ola de aplausos en el estudio. El intercambio distendido dejó en claro el buen humor que reina en la pareja y la capacidad de ambos para abordar temas personales con naturalidad.

Cormillot aclaró que al momento de dar aquella nota, todavía no conocía a su actual esposa. “Cuando di esa nota tenía unos 50 años aproximadamente y por supuesto, no sabía que iba a conocer a Estefi”, explicó el médico, sumando contexto a la frase que hoy es tema de broma familiar.