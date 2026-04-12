Crimen y Justicia

Un hombre de 39 años sufrió graves quemaduras tras un incendio en su vivienda en Córdoba

El fuego consumió por completo un dormitorio y dejó a la víctima con lesiones de consideración en brazo y espalda. Los bomberos lograron evitar que las llamas se propagaran al resto de la casa. Las causas del siniestro están bajo investigación

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Un hombre herido y daños totales en una casa de Nueva Esperanza (Fuente: ElDoce.TV)
Un hombre herido y daños totales en una casa de Nueva Esperanza (Fuente: ElDoce.TV)

Un incendio en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Córdoba dejó este viernes a un hombre de 39 años con heridas de gravedad en su brazo y espalda, luego de que el fuego consumiera por completo su dormitorio. El siniestro, que movilizó a los servicios de emergencia y al cuerpo de Bomberos de la Policía de Córdoba, ocurrió en la intersección de las calles Sudamérica y Atahualpa Yupanqui.

Además del daño físico, el incendio en el barrio Nueva Esperanza también destruyó sus objetos materiales. Los investigadores analizan el origen del fuego, que consumió completamente varios elementos del dormitorio afectado, incluyendo muebles, prendas y un aire acondicionado, de acuerdo al medio ElDoce.TV.

Los bomberos intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se extendieran al resto de la propiedad. La víctima recibió quemaduras en el brazo izquierdo y en parte de la espalda. Fue atendido inicialmente en el lugar y luego trasladado al Instituto del Quemado para recibir atención médica especializada. En el mientras tanto, las autoridades siguen investigando el origen del trágico incendio.

Otro incendio en Córdoba

El 4 de abril, un hombre de 44 años murió en un incendio en una vivienda en el barrio Marqués Anexo, en la provincia de Córdoba. Además, una mujer de 32 años había quedado en grave estado y fue trasladada al Hospital de Urgencias. Días más tarde, la víctima de la tragedia también falleció.

El hecho ocurrió en una casa ubicda en De la Recoba al 4300 y la investigación judicial está centrada en determinar el origen del fuego. Según los primeros peritajes difundidos por Cadena 3, el siniestro se habría iniciado en un sillón futón dentro de la vivienda.

El incendio del barrio Marqués Anexo ocurrió hace unos días y tuvo victimas fatales (Fuente: ElDoce.TV)
El incendio del barrio Marqués Anexo ocurrió hace unos días y tuvo victimas fatales (Fuente: ElDoce.TV)

Las hipótesis principales apuntan a un posible cortocircuito en una zapatilla eléctrica o la presencia de velas encendidas junto a estampitas religiosas. La reconstrucción preliminar del hecho indica que la pareja estaba en otra habitación y no logró escapar a tiempo.

El incidente activó la intervención de Bomberos, quienes debieron forzar el ingreso al inmueble tras recibir el alerta de emergencia. En el lugar hallaron a las dos personas afectadas por el humo y las llamas: el hombre de 44 años, pareja de la mujer, murió pese a los intentos de reanimarlo. Por su parte, la mujer fue derivada a una unidad médica donde, tras varios días en estado crítico, se confirmó su fallecimiento.

Prevención de incendios

Las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de incendios en viviendas. Entre los consejos principales la revisión periódica de las instalaciones eléctricas, evitando el uso de cables en mal estado y la sobrecarga de enchufes o zapatillas. La utilización responsable de artefactos eléctricos resulta fundamental para prevenir cortocircuitos que pueden derivar en siniestros.

Otro aspecto relevante es mantener elementos inflamables alejados de fuentes de calor, como estufas, velas o cocinas. Los bomberos insisten en no dejar velas encendidas sin supervisión y en extremar los cuidados cuando se manipulan líquidos inflamables o aerosoles dentro del hogar.

Un cargador de celular blanco está en llamas y emitiendo chispas al estar conectado a un enchufe de pared, con un teléfono cercano en la penumbra.
La prevención de incendios en el hogar es clave para evitar tragedias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran parte de los incendios domésticos se originan por distracciones o descuidos en actividades cotidianas. En la cocina, se aconseja mantener siempre despejada la zona de hornallas, evitando la proximidad de repasadores, bolsas plásticas y cortinas, ya que un descuido de pocos segundos puede iniciar un fuego. Además, es importante apagar completamente las hornallas si no se están utilizando y realizar un chequeo visual antes de irse a dormir o salir del domicilio.

El uso de detectores de humo se presenta como una herramienta eficaz para advertir a tiempo la presencia de fuego y facilitar la evacuación. Además, contar con un extintor en lugares accesibles y conocer su funcionamiento puede marcar la diferencia ante una emergencia.

Finalmente, es importante definir un plan de evacuación familiar, asegurando que todos los integrantes conozcan las vías de salida y los puntos de encuentro en caso de incendio. La capacitación y la prevención resultan claves para proteger vidas y bienes en situaciones de emergencia doméstica.

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