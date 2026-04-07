Abusos en el colegio Palermo Chico: por qué no detuvieron a Marcelo Porcel y qué medidas ordenó la Justicia

Marcelo Porcel

La Justicia determinó en las últimas horas que existen pruebas suficientes para sospechar que el empresario Marcelo Porcel abusó sexualmente de al menos diez compañeros de clase de su hijo, todos alumnos del colegio Palermo Chico. Por eso, este lunes el juez Carlos Bruniard lo procesó en el marco de la causa que investiga una decena de denuncias contra él.

En el fallo, al que accedió Infobae, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 lo ubicó al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra menores de trece años, aprovechando la situación de guarda y cometidos de forma reiterada.

A esto, la resolución sumó dos acusaciones más: corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. Esta última basada en las pruebas halladas durante el peritaje a su celular, en el que se descubrieron fotos de los adolescentes desnudos en su casa.

A pesar de la gravedad de los delitos que se le adjudican, Marcelo Porcel seguirá en libertad durante el proceso. La razón: el juez considera no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, motivos por los cuales podría haber pedido su prisión preventiva.

No obstante, sí le ordenó una serie de medidas restrictivas. Entre ellas, le prohibieron acercarse a menos de 300 metros de los lugares donde estén los menores involucrados, sus hermanos, sus padres y los testigos del caso.

Porcel también tiene prohibido establecer cualquier tipo de contacto con las víctimas y su entorno. Esto incluye llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos e interacciones por redes sociales como Whatsapp, Instagram y Facebook.

La entrada al colegio Palermo Chico

Otra medida impuesta es la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas. Esto equivale a la imposibilidad de salir del país salvo autorización previa del tribunal. Además debe entregar su pasaporte a la Justicia a más tardar este martes. En caso de no hacerlo, podría ser detenido.

En este sentido, la Justicia aseguró que elevará su decisión a la Dirección Nacional de Migraciones para que impida cualquier movimiento internacional sin autorización específica.

Finalmente, el juez dispuso un embargo de $111.564.950 sobre los bienes de Marcelo Porcel, un monto calculado para responder por potenciales indemnizaciones y costas derivadas del proceso. Esta medida bloquea el movimiento o la disposición de los bienes del acusado, impidiéndole traspasarlos o venderlos hasta que se resuelva su situación judicial.

El procesamiento dictado contra Porcel es el paso previo a una etapa de juicio oral, donde las partes podrán ampliar y controvertir la prueba. Mientras tanto, las víctimas y testigos contarán con dispositivos de protección reforzados por orden judicial.

La causa

Los hechos denunciados ocurrieron entre 2022 y 2023. La situación se hizo pública cuando los padres de los alumnos, tras conocer los relatos, comenzaron a limitar la participación de sus hijos en encuentros organizados por el empresario.

Esto derivó en la presentación formal de las denuncias en 2024, recibidas e investigadas por el fiscal Pablo Turano. Todos los menores denunciantes declararon en cámara Gesell y detallaron los hechos.

Los lugares señalados por las víctimas en la causa incluyen abusos en el domicilio familiar de Porcel en Palermo, un departamento vacío propiedad de su madre en la Torre Le Parc, Puerto Madero, y sus oficinas.

En 2025 el fiscal solicitó la indagatoria del acusado, quien se presentó semanas atrás en la sede judicial y aseguró su inocencia.