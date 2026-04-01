Femicidio en Merlo: condenaron a perpetua al acusado de matar a puñaladas a su novia frente a uno de sus vecinos

Luego de que intentara quitarse la vida, el acusado fue trasladado hacia un centro médico

“¿Querés pasar así ves cómo la mato?”, le dijo Matías Alejandro Guiñazú (46) a uno de los vecinos, que logró ver desde la ventana parte del brutal ataque que culminó con la vida de María Soledad Ibañez el 31 de marzo de 2024 en la casa que ambos compartían en Merlo. Dos años más tarde, la Justicia de Morón resolvió condenarlo a prisión perpetua como autor del femicidio.

Este martes se dio a conocer el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, integrado por la jueza Mariela Moralejo Rivera, Federico Topino y Gabriel Tomassetti, quienes encontraron a Guiñazú culpable de homicidio agravado por vínculo y por mediar violencia de género. Se trató de una decisión unánime que no dejó dudas sobre la autoría y la intencionalidad del crimen.

La decisión del tribunal coincidió con la postura de la fiscal Graciela Biassotti, quien sostuvo la acusación durante el juicio, apoyada en la instrucción realizada por los fiscales María Laura Cristini y Hernán Moyano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Morón.

Además, durante la lectura de la sentencia estuvo presente la madre de la víctima, Margarita Villarreal, los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, los familiares de otras víctimas que acompañaron la causa y los allegados a Soledad.

Soledad junto al femicida (Fuente)

El eje central del juicio fue el testimonio de un vecino, quien llegó al domicilio, ubicado en la calle José Martí al 500, tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima. Según relató ante el tribunal, vio a Ibañez ensangrentada y casi sin poder hablar, mientras Guiñazú sostenía una cuchilla. “¿Querés pasar así ves cómo la mato?”, le dijo el acusado antes de arrojar a la mujer al suelo.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, el testigo relató que continuó apuñalando a la mujer, incluso después de que arribara una patrulla policial. Todo quedó registrado en un video donde se observaba a Guiñazú mientras seguía atacando a la víctima ya sin vida. Al mismo tiempo, desafiaba a los policías: “Tírame, ¿qué esperás? Mátame de una vez”.

En paralelo, el informe pericial reveló que el ataque comenzó en la cocina y prosiguió en el dormitorio, lugar donde la víctima fue escuchada pidiendo ayuda. Los peritos describieron el escenario como un espacio “con manchas de sangre por todos lados”. Otro testigo presencial ratificó que Guiñazú sostenía el cuchillo y amenazaba con matar a cualquiera que intentara intervenir, mientras se negaba a soltar tanto el arma como a la víctima.

Luego de haber terminado con la vida de Soledad, Guiñazú intentó autolesionarse con la misma cuchilla tras el crimen, pero fue reducido por los efectivos policiales y hospitalizado en estado grave. Tras recuperarse, permaneció detenido en la Unidad Penal N° 34 de Melchor Romero.

El femicida permanece alojado en el penal de Melchor Romero

Durante el juicio, los especialistas en salud mental calificaron al acusado como “celoso y controlador”. Por este motivo, el cuerpo médico descartó una reacción de emoción violenta y definió el hecho como un “acto premeditado y con alevosía”.

Incluso, las amigas de la víctima relataron que desde el inicio de la relación, en enero de 2023, notaron cambios en Ibañez: estaba aislada, temerosa y había dejado de ver a su entorno. Además, indicaron que el agresor controlaba sus redes sociales y que la joven había aparecido con moretones y signos de maltrato en varias ocasiones.

En alguna que otra oportunidad, la joven había reconocido que las cosas no iban bien en la relación y que quería terminar el vínculo, pero que el sospechoso se negaba a abandonar la casa. Allí también vivía la madre de Soledad, pero no se encontraba en la propiedad en el momento del ataque.

Por otro lado, se conoció que Guiñazú contaba con antecedentes de violencia de género. Se trató de una relación anterior, en la que terminó denunciado ante la Justicia y condenado a siete meses por desobediencia y violación de domicilio.

Desde ese entonces, el condenado se había quedado sin trabajo fijo y hacía changas para sobrevivir. Tampoco tenía un lugar en donde vivir, por lo que la joven lo había invitado a vivir con ella en su casa. No obstante, al haberle pedido de forma definitiva que se fuera de la propiedad, este decidió terminar con su vida.