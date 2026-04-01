Crimen y Justicia

Cinco de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa estudian en la universidad: qué carrera cursan

Son Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Enzo Comelli y Lucas y Ciro Pertossi. Tres de ellos fueron sentenciados a prisión perpetua. El mensaje en un foro estudiantil que se hizo viral

Guardar
El mensaje de Ciro Pertossi en un chat estudiantil
"Vivo en La Plata": el mensaje de Ciro Pertossi en un chat estudiantil

En las últimas horas, se hizo viral en las redes sociales un mensaje que un alumno envió a un foro estudiantil. Era una presentación. “Buenas a todos. Me llamo Ciro y tengo 25 años. Vivo en La Plata. Actualmente trabajo y soy estudiante de esta carrera, la cual elegí por su modalidad a distancia y su contenido. Espero poder desarrollarla en tiempo y forma. Espero que les vaya bien. Saludos”, decía sin aclarar cuál era su apellido.

El usuario, no obstante, lo indicaba claramente: era Ciro Pertossi. Y no vive en La Plata, sino que está preso allí y condenado a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en enero 2020 en Villa Gesell.

Él, al igual que otros cinco de los rugbiers detenidos, eligió aprovechar su tiempo en la cárcel para estudiar en la universidad. Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense detallaron a Infobae que Ciro está inscripto en la carrera de Análisis y gestión de datos en la Universidad Nacional de San Luis y comenzó a cursar con modalidad a distancia.

Lo mismo hacen Máximo Thomsen y Enzo Comelli, también condenados a prisión perpetua por el homicidio; y Blas Cinalli y Lucas Pertossi, que fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

Ellos, a diferencia de Ciro, eligieron estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Por cuestiones obvias, también con modalidad a distancia. Fuentes del SPB aclararon que tanto Ciro como sus ex compañeros de rugby cursan las materias y rinden finales a través de la plataforma de Zoom.

Lucas Pertossi contó su vida universitaria durante una entrevista en A24, donde también dio detalles del crimen a seis años del hecho. En el reportaje, se refirió a lo sucedido aquella madrugada en Villa Gesell y aportó detalles sobre un momento clave: el encuentro con sus amigos en una hamburguesería.

“Actuamos como si nada hubiera pasado”, afirmó el estudiante de Abogacía, en una frase que resume el clima que, de acuerdo con su relato, predominó en ese encuentro.

Familiares de Fernando Báez Sosa veredicto juicio rugbiers
Los rugbiers condenados

Desde prisión, Pertossi expresó arrepentimiento, aunque enfocado en su falta de reacción: “Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”. Al mismo tiempo, volvió a sostener que no existió un plan previo para agredir a la víctima y definió el hecho como “una tragedia que se fue de las manos”.

Pertossi está condenado a prisión junto a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli. Los últimos dos fueron sentenciados a 15 años igual que él, mientras que el resto a perpetua.

Acerca de la estrategia judicial que llevó adelante junto a sus amigos y el desempeño en el juicio, realizado en febrero de 2023 en la ciudad de Dolores, el joven señaló: “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación“.

El pedido de nulidad fue presentado por Ignacio Juan Domingo Nolfi, el cual sostiene que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei, constituyó una defensa común para todos los acusados, sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.

El reclamo oficial gira en torno a la tesis de que la defensa técnica de Pertossi quedó subsumida en la estrategia global de defensa de los ocho acusados, a pesar de “una marcada heterogeneidad de roles, conductas y niveles de imputación”.

Temas Relacionados

Crimen de Fernando Báez SosaCiro PertossiMáximo ThomsenBlas CinalliEnzo ComelliLucas PertossiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Por la grabación, en la que además imita los gestos racistas de su hija en Brasil, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero abrió una causa de oficio para determinar si el empresario cometió delito

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Todas las imágenes de la escena del crimen del rapero Mike Dee y un detalle desconocido que conmovió a los investigadores

Roberto Martín Alleruzzo fue hallado asesinado y enterrado en el patio de su casa de Morón. El estado en el que los investigadores encontraron la propiedad

Todas las imágenes de la escena del crimen del rapero Mike Dee y un detalle desconocido que conmovió a los investigadores

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Vedia al 2100 cuando la víctima, un ex policía, fue sorprendida por cuatro delincuentes. Buscan a tres cómplices que lograron escapar

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida

Cayó una pareja de dealers que vendía tusi al menudeo en General Rodríguez

El hombre fue aprehendido por la Policía bonaerense, mientras que la mujer fue notificada de la causa en su contra. Qué les secuestraron

Cayó una pareja de dealers que vendía tusi al menudeo en General Rodríguez

Múltiples allanamientos en la villa 21-24 por trata de personas y tenencia ilegal de armas: dos detenidos

Durante los procedimientos, en el barrio porteño de Barracas, se incautaron celulares, computadoras, dinero en efectivo y armas. Un hombre y una mujer quedaron a disposición de la justicia

Múltiples allanamientos en la villa 21-24 por trata de personas y tenencia ilegal de armas: dos detenidos
DEPORTES
Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna