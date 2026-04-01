Cinco de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa estudian en la universidad: qué carrera cursan

"Vivo en La Plata": el mensaje de Ciro Pertossi en un chat estudiantil

En las últimas horas, se hizo viral en las redes sociales un mensaje que un alumno envió a un foro estudiantil. Era una presentación. “Buenas a todos. Me llamo Ciro y tengo 25 años. Vivo en La Plata. Actualmente trabajo y soy estudiante de esta carrera, la cual elegí por su modalidad a distancia y su contenido. Espero poder desarrollarla en tiempo y forma. Espero que les vaya bien. Saludos”, decía sin aclarar cuál era su apellido.

El usuario, no obstante, lo indicaba claramente: era Ciro Pertossi. Y no vive en La Plata, sino que está preso allí y condenado a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en enero 2020 en Villa Gesell.

Él, al igual que otros cinco de los rugbiers detenidos, eligió aprovechar su tiempo en la cárcel para estudiar en la universidad. Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense detallaron a Infobae que Ciro está inscripto en la carrera de Análisis y gestión de datos en la Universidad Nacional de San Luis y comenzó a cursar con modalidad a distancia.

Lo mismo hacen Máximo Thomsen y Enzo Comelli, también condenados a prisión perpetua por el homicidio; y Blas Cinalli y Lucas Pertossi, que fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

Ellos, a diferencia de Ciro, eligieron estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Por cuestiones obvias, también con modalidad a distancia. Fuentes del SPB aclararon que tanto Ciro como sus ex compañeros de rugby cursan las materias y rinden finales a través de la plataforma de Zoom.

Lucas Pertossi contó su vida universitaria durante una entrevista en A24, donde también dio detalles del crimen a seis años del hecho. En el reportaje, se refirió a lo sucedido aquella madrugada en Villa Gesell y aportó detalles sobre un momento clave: el encuentro con sus amigos en una hamburguesería.

“Actuamos como si nada hubiera pasado”, afirmó el estudiante de Abogacía, en una frase que resume el clima que, de acuerdo con su relato, predominó en ese encuentro.

Los rugbiers condenados

Desde prisión, Pertossi expresó arrepentimiento, aunque enfocado en su falta de reacción: “Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”. Al mismo tiempo, volvió a sostener que no existió un plan previo para agredir a la víctima y definió el hecho como “una tragedia que se fue de las manos”.

Pertossi está condenado a prisión junto a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli. Los últimos dos fueron sentenciados a 15 años igual que él, mientras que el resto a perpetua.

Acerca de la estrategia judicial que llevó adelante junto a sus amigos y el desempeño en el juicio, realizado en febrero de 2023 en la ciudad de Dolores, el joven señaló: “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación“.

El pedido de nulidad fue presentado por Ignacio Juan Domingo Nolfi, el cual sostiene que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei, constituyó una defensa común para todos los acusados, sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.

El reclamo oficial gira en torno a la tesis de que la defensa técnica de Pertossi quedó subsumida en la estrategia global de defensa de los ocho acusados, a pesar de “una marcada heterogeneidad de roles, conductas y niveles de imputación”.