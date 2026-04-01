Cayó una mujer por el homicidio de un jubilado en La Plata e investigan si tenía una deuda con el hombre

El hombre asesinado fue hallado por sus hijos

Hace dos semanas, los hijos de Nicolás Vicente D’Angelo ingresaron a su vivienda ubicada en la intersección de 159 y 42 en Lisandro Olmos tras varios días sin lograr comunicarse con él y se encontraron con la peor escena. El cuerpo sin vida del hombre de 79 años con manchas de sangre en el rostro y heridas en la cabeza.

En las últimas horas y tras varios días de búsqueda, las autoridades de La Plata detuvieron a una sospechosa del crimen que se ocultaba en una casa ubicada a pocos metros de lo de D’Angelo.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el 15 de marzo y, según informó 0221, los accesos a la propiedad no mostraban señales de haber sido forzados. La víctima presentaba claros signos de violencia, lo que llevó a la intervención de la Policía Científica y a la apertura de una causa bajo la fiscalía de Betina Lacki, titular de la Fiscalía N°2 de la capital bonaerense.

De acuerdo con las fuentes citadas por dicho medio, la investigación identificó a una mujer de 29 años, residente en la zona de Los Hornos como principal sospechosa del hecho aunque la detención se concretó recién este martes, cuando los efectivos de la DDI la localizaron en una vivienda de Villa Elvira, en la zona de 5 y 90.

La mujer permaneció ocutla durante varios días y era buscada intensamente por el crimen. Gracias a los testimonios de vecinos los investigadores pudieron encaminar los procedimientos hasta dar con la sospechosa, quien vivía cerca del domicilio de D’Angelo. Se trata de una persona con antecedentes penales y con al menos dos condenas previas, lo que agrava su situación procesal.

Según la reconstrucción hecha por las autoridades, la sospechosa habría abandonado la escena utilizando un vehículo de la aplicación y aparentemente se habría llevado el celular del jubilado y un televisor de la vivienda, dado que ambos elementos permanecen desaparecidos.

El informe forense reveló el resultado de la autopsia: Nicolás Vicente D’Angelo murió por asfixia mecánica. Este dato resultó determinante para orientar la causa como un homicidio agravado y permitió reforzar la hipótesis de un ataque intencional. La fiscal Betina Lacki continúa liderando la investigación junto a la Comisaría 14° de Melchor Romero y la DDI La Plata, mientras se trabaja para determinar el móvil del crimen y descartar o confirmar la participación de terceros.

En el expediente se evalúa la posibilidad de que el homicidio esté vinculado a una deuda económica, aunque señalaron que esa hipótesis sigue bajo análisis.

La víctima fue encontrada en su casa ,uerta (PBA)

La semana pasada, un abogado jubilado de 85 años fue víctima de un robo en su departamento situado en la zona céntrica de La Plata. El hecho fue descubierto cuando la empleada doméstica llegó al lugar y encontró la vivienda con muebles dañados, objetos tirados y un importante desorden. De inmediato, dio aviso a las autoridades.

Según relató la víctima, no se encontraba en el domicilio durante el robo. Al regresar, constató el faltante de joyas, un reloj y cadenas de oro. Personal de la Policía Bonaerense acudió al edificio ubicado en la calle 10, entre 51 y 53, donde trabajaron especialistas de Policía Científica para recolectar pruebas.

Los investigadores no detectaron daños visibles en puertas o ventanas, por lo que analizan distintas hipótesis sobre la forma en la que los ladrones ingresaron al departamento. Hasta el momento, no se logró identificar la cantidad de personas involucradas ni sus identidades.

La causa quedó en manos de las autoridades, que continúan con las tareas para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.