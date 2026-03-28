Condenaron a un agente de la Policía Federal Argentina por abusar sexualmente a una compañera de trabajo en Neuquén

Un agente de la Policía Federal Argentina recibe condena en Neuquén por abuso sexual

La Justicia condenó a un policía de Neuquén a 3 años de prisión por abusar sexualmente de una compañera de trabajo. El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2023 en las oficinas de la Policía Federal Argentina (PFA) ubicadas en Santiago de Estero al 100. El acusado fue identificado como Carlos Ezequiel, quien tendrá que pagar su condena por el delito cometido.

Como compensación a la victima, deberá pagar 4 millones de pesos, tras un acuerdo que buscó evitar su revictimización y fue homologado en el Tribunal Oral Federal local. Según informó LM Neuquén, la resolución incluye la obligación de asistir a 48 horas de capacitación en género.

El proceso judicial abarcó varias etapas e involucró no solo al autor del abuso, sino también a un ex policía, responsable de no denunciar el caso ante los superiores. Este segundo implicado deberá pagar una reparación integral de 600 mil pesos, de acuerdo con la sentencia. El monto de la reparación y la sanción para el encubrimiento fueron aspectos centrales del acuerdo final, en el que todas las partes, incluida la víctima, manifestaron su conformidad.

De acuerdo al relato, Carlos Ezequiel, perpetró el primer ataque en la cocina de la delegación, donde manoseó a su subalterna. Aunque la víctima logró huir hasta la oficina de guardia, fue nuevamente alcanzada por el agresor que se forzó sobre ella. El acusado solo se alejó cuando arribaron otros tres colegas al lugar.

Ese mismo día, según la investigación expuesta ante el tribunal, continuaron los abusos. Hacia las 16hs., el agresor repitió la conducta. El informe también explica que durante la noche, Carlos ingresó donde la agente descansaba en la planta alta y volvió a tomarla por la fuerza, sólo desistiendo cuando la mujer amenazó con gritar.

La denuncia

Estos hechos motivaron la denuncia de la víctima, cuyo amparo inicial por parte de un compañero resultó ineficaz. El otro agente solo prometió hablar con el jefe de División y le comunicó su traslado a la Secretaría Electoral, negándose posteriormente a que ella lo hiciera directamente. El accionar del ex policía jubilado quedó así también bajo examen.

El Poder Judicial de Neuquén impone resarcimiento y capacitación por ataque sexual cometido en la PFA

El juez del Tribunal Oral Federal constató que los superiores jerárquicos nunca tomaron conocimiento del abuso porque su compañero transmitió la denuncia, circunstancia que fundamentó la imposición de la reparación económica. Solo la intervención de una cabo permitió dar curso formal a la denuncia y movilizar el aparato institucional.

La abogada querellante, recordó que la investigación se inició en la justicia ordinaria y luego fue transferida a la esfera federal. Subrayó que la víctima aceptó el traslado a otra provincia y que someterla a un juicio oral habría significado exponerla nuevamente al trauma, motivo por el cual la Defensoría Pública de Víctimas consultó su postura y validó la salida alternativa. “En todo momento estuvo informada del avance de esta causa. Está de acuerdo con la finalización de esta causa de la forma que se propone en esta audiencia”, afirmó la representante legal.

El juez unipersonal del Tribunal Oral Federal validó el acuerdo, repasando la causa y resaltando que la medida reparatoria busca no solo sancionar, sino también evitar la exposición innecesaria de la denunciante. Como parte de la condena, el responsable deberá completar un programa formativo sobre género por un total de 48 horas.

En la conclusión del proceso, el tribunal consideró probado el abuso sexual simple y la violación de los deberes de funcionario público por parte del agente, así como la omisión dolosa del segundo implicado. El sistema de reparación económica y la imposición de cursos de capacitación se definieron con el propósito de cerrar el expediente judicial y restaurar, de alguna manera, los derechos de la víctima.