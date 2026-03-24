Crimen y Justicia

Cómo es la audiencia que enfrenta Agostina Páez en Brasil: ¿puede ser condenada?

La abogada argentina acusada de injuria racial está retenida en Río de Janeiro desde enero. La diferencia del proceso judicial con el argentino

Guardar
Agostina Paez, la abogada retenida
Agostina Paez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil, por comentarios racistas

Agostina Páez se enfrenta este martes a una audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en Río de Janeiro, Brasil, desde enero pasado. La abogada argentina está acusada de injuria racial, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión. En su caso, como acumula tres denuncias por el mismo delito, la Justicia local podría sumar las condenas máximas de cada una y sentenciarla a hasta 15 años. Pero, ¿cuándo se conoce el veredicto?

Primero es importante entender que los procesos judiciales en Brasil son diferentes a los de Argentina, por lo que es difícil hacer una comparación.

En Brasil, al menos en las causas por racismo como la que enfrenta la abogada santiagueña, no hay un camino al debate oral, sino que en una misma jornada se realiza la “audiencia preliminar” y, luego, se define la elevación a juicio del expediente.

A esta primera audiencia es a la que se presentó este martes Agostina Páez. Durante el transcurso del día, el juez del caso comunicará si se hace el juicio y, en caso de que opte por realizarlo, el debate comenzará justo a continuación. Todo en menos de 24 horas.

Agostina Páez habló sobre su situación en Brasil

Si durante el desarrollo del encuentro las autoridades consideran que hay o no pruebas suficientes, la argentina podría tener un veredicto antes de esta noche. Es decir, que sabrá si es o no condenada.

En caso contrario, el juez podrá convocar a otra audiencia para continuar el proceso y definir.

Paso a paso

El proceso judicial en casos de racismo en Brasil empieza con una denuncia policial o directa ante el Ministerio Público y una investigación preliminar de la policía o fiscalía.

En el caso de Agostina, las tareas las llevó adelante la Policía Civil de Río de Janeiro. Luego, el fiscal de turno decide si presenta una denuncia penal ante un juez, que fue lo que pasó con Páez.

Lo que sigue es que el magistrado que interviene debe analizar si la acusación tiene base. Si la acepta, como sucedió en esta causa, se inicia formalmente la acción penal y el imputado es citado a una audiencia inicial.

Ahora la diferencia: en Brasil no existe una “audiencia preliminar” como la del sistema argentino, pero sí hay actos iniciales del proceso. Por eso, la jornada a la que Páez se enfrenta este martes se llama audiência de instrução e julgamento (audiencia de instrucción y juicio), donde se presenta prueba, se interroga al acusado y se pueden escuchar testigos.

En muchos casos, todo ocurre en ese día, incluso los alegatos finales. Tras analizar todo el material, el juez puede dictar sentencia directamente, convocar a otra jornada para continuar, o dar a conocer su veredicto días después por escrito.

La argentina dice que ya perdió sus esperanzas, pero espera que igual la dejen volver a su país natal

Agostina habló con Infobae antes del día más importante para su caso. “Mi abogada lo que quiere es revocar las medidas cautelares y que yo pueda responder el proceso desde Argentina. Y después que se traten las cuestiones de fondo, es decir, de los hechos. Su principal objetivo es conseguir eso por mi integridad física también, porque yo estoy corriendo peligro. No es que quiera que me absuelvan o que no cumplir o salir impune. Lo único que quiero es volver a mi país, porque no me siento segura aquí y no puedo seguir viviendo de esta manera", dijo.

Y agregó: “Sinceramente, ya he perdido todas las esperanzas que tenía, pero bueno, quiero confiar en la justicia brasilera y que por lo menos me va a dejar responder el proceso desde Argentina".

Temas Relacionados

Agostina PáezBrasilRío de JaneiroInjuria racialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Con barro hasta en la nariz: cayó “Culatero”, el prófugo delatado por el hijo de un policía al que le vendió droga

Lo atraparon en Concordia, tras pasar un mes prófugo de la Justicia uruguaya. Había pedido domiciliaria para recuperarse de una cirugía y, cuando se la revocaron, se escapó y cruzó a Entre Ríos

Con barro hasta en la

Encontraron muerto en la cárcel a “Cara de Camión”, un famoso ladrón de La Plata

Lo hallaron con signos de ahorcamiento en su celda y, a pesar de las maniobras de reanimación, no lograron salvarlo. La historia detrás de su apodo

Encontraron muerto en la cárcel

Video: el violento asalto por la espalda que sufrió un jubilado en Constitución

El hecho ocurrió a dos cuadras de la autopista 25 de Mayo. Los delincuentes, uno de ellos chileno, fueron detenidos minutos después, tras ser identificados por las cámaras del CMU porteño

Video: el violento asalto por

El misterioso caso de un joven desaparecido hace un mes en Río Negro: las sospechas y el reclamo de la familia

Kevin Hernández fue visto por última vez el pasado 22 de febrero. Desde entonces, se desplegó un operativo con 13 allanamientos, más de 50 entrevistas y diversos rastrillajes en la zona. La investigación aún no arroja resultados

El misterioso caso de un

Asesinaron a una mujer durante una disputa por la venta ilegal de terrenos en La Matanza: hay una detenida

El hecho ocurrió este fin de semana. La Justicia busca a otros dos hombres que permanecen prófugos

Asesinaron a una mujer durante
DEPORTES
Impacto en el fútbol europeo:

Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

“Simplemente increíble”: el punto ganador con el poste como aliado que causó sensación en el Masters 1000 de Miami

Fue socio de Cristiano Ronaldo y en junio puede serlo de Messi: la estrella mundial que busca el Inter Miami

El gesto de Enzo Fernández con los hinchas en la puerta del predio de la selección argentina: “Los quiero mucho”

Protagonizaron una ruptura escandalosa y ahora se habrían reconciliado: la historia de amor que mantiene en vilo al fútbol europeo

TELESHOW
Marta y John Fort se

Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y Gloria Carrá: los famosos presentes en la marcha del Día de la Memoria

La insólita actitud de Andrea del Boca a pocas horas de su regreso a Gran Hermano

La historia detrás del homenaje de Jaén a Darín: “Pocos actores no españoles son tan conocidos como él”

La nueva pasión de la China Suárez: se refugia en la espiritualidad con sorprendentes amuletos

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó casi 1.000 drones

Rusia lanzó casi 1.000 drones en 24 horas y mató a ocho personas en toda Ucrania

Movilidad inteligente y diseño internacional desde US$ 13,490: nueva marca automotriz debuta en Perú con una red de ocho concesionarios

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto

Cuando Freud le explicó a Einstein por qué es imposible erradicar la guerra completamente

Honduras avanza en su reincorporación al CIADI bajo gestión del procurador Dagoberto Aspra