Cómo es la audiencia que enfrenta Agostina Páez en Brasil: ¿puede ser condenada?

Agostina Paez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil, por comentarios racistas

Agostina Páez se enfrenta este martes a una audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en Río de Janeiro, Brasil, desde enero pasado. La abogada argentina está acusada de injuria racial, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión. En su caso, como acumula tres denuncias por el mismo delito, la Justicia local podría sumar las condenas máximas de cada una y sentenciarla a hasta 15 años. Pero, ¿cuándo se conoce el veredicto?

Primero es importante entender que los procesos judiciales en Brasil son diferentes a los de Argentina, por lo que es difícil hacer una comparación.

En Brasil, al menos en las causas por racismo como la que enfrenta la abogada santiagueña, no hay un camino al debate oral, sino que en una misma jornada se realiza la “audiencia preliminar” y, luego, se define la elevación a juicio del expediente.

A esta primera audiencia es a la que se presentó este martes Agostina Páez. Durante el transcurso del día, el juez del caso comunicará si se hace el juicio y, en caso de que opte por realizarlo, el debate comenzará justo a continuación. Todo en menos de 24 horas.

Agostina Páez habló sobre su situación en Brasil

Si durante el desarrollo del encuentro las autoridades consideran que hay o no pruebas suficientes, la argentina podría tener un veredicto antes de esta noche. Es decir, que sabrá si es o no condenada.

En caso contrario, el juez podrá convocar a otra audiencia para continuar el proceso y definir.

Paso a paso

El proceso judicial en casos de racismo en Brasil empieza con una denuncia policial o directa ante el Ministerio Público y una investigación preliminar de la policía o fiscalía.

En el caso de Agostina, las tareas las llevó adelante la Policía Civil de Río de Janeiro. Luego, el fiscal de turno decide si presenta una denuncia penal ante un juez, que fue lo que pasó con Páez.

Lo que sigue es que el magistrado que interviene debe analizar si la acusación tiene base. Si la acepta, como sucedió en esta causa, se inicia formalmente la acción penal y el imputado es citado a una audiencia inicial.

Ahora la diferencia: en Brasil no existe una “audiencia preliminar” como la del sistema argentino, pero sí hay actos iniciales del proceso. Por eso, la jornada a la que Páez se enfrenta este martes se llama audiência de instrução e julgamento (audiencia de instrucción y juicio), donde se presenta prueba, se interroga al acusado y se pueden escuchar testigos.

En muchos casos, todo ocurre en ese día, incluso los alegatos finales. Tras analizar todo el material, el juez puede dictar sentencia directamente, convocar a otra jornada para continuar, o dar a conocer su veredicto días después por escrito.

La argentina dice que ya perdió sus esperanzas, pero espera que igual la dejen volver a su país natal

Agostina habló con Infobae antes del día más importante para su caso. “Mi abogada lo que quiere es revocar las medidas cautelares y que yo pueda responder el proceso desde Argentina. Y después que se traten las cuestiones de fondo, es decir, de los hechos. Su principal objetivo es conseguir eso por mi integridad física también, porque yo estoy corriendo peligro. No es que quiera que me absuelvan o que no cumplir o salir impune. Lo único que quiero es volver a mi país, porque no me siento segura aquí y no puedo seguir viviendo de esta manera", dijo.

Y agregó: “Sinceramente, ya he perdido todas las esperanzas que tenía, pero bueno, quiero confiar en la justicia brasilera y que por lo menos me va a dejar responder el proceso desde Argentina".