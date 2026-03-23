Video: así marcaban casas para robar los miembros de una banda que operaba en Escobar y San Isidro

Esperaban a que las víctimas salieran de sus casas, las marcaban y luego las desvalijaban: así operaba la banda que realizaba escruches en Escobar y San Isidro

Un operativo policial simultáneo llevado a cabo este sábado por personal de la Policía bonaerense en los partidos de Pilar y Malvinas Argentinas permitió la detención de un delincuente de 27 años, investigado por su presunta participación en una banda dedicada a cometer escruches en domicilios de Escobar y San Isidro. Además, se incautaron armas de fuego, equipos de comunicación, automóviles robados y estupefacientes.

Las fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que en el transcurso de los allanamientos, solicitados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 de Escobar, a cargo de la fiscal Mabel Edith Amoretti, los efectivos arrestaron a Kevin Leonardo Cuello Glavas, un mecánico de Pilar que ahora es acusado como presunto partícipe de una serie golpes cometidos durante los últimos meses.

Además, los investigadores recuperaron un total de siete vehículos, de los cuales cinco registraban secuestro activo y dos presentaban dominios apócrifos. Uno de los automóviles incautados, un Toyota Corolla blanco, tenía pedido de secuestro, aunque portaba un dominio que no correspondía con su numeración original.

El video que encabeza esta nota da cuenta del modus operandi de la banda, cuyos integrantes tenían roles definidos. En las imágenes, registradas el pasado 21 de febrero a la noche por la cámara de seguridad de una de las casas atacadas, se observa que uno de los sospechosos, que vestía una gorra, remera y bermudas claras, y zapatillas negras y blancas, pasa caminando por la puerte de la casa a robar, mientras la dueña aguardaba que su marido sacara el auto del garage.

Tres minutos después, ya sin la presencia de las víctimas en el domicilio, otro integrante de la banda, también con una gorra en su cabeza, pasa a pie por la puerta de la casa y coloca una marca en la puerta de ingreso. Así, sus cómplices ya sabrían cuál era la vivienda a ingresar.

El marcador.

Casi una hora más tarde, tres delincuentes arribaron al lugar en un auto de color negro y, encapuchados, irrumpieron en la propiedad, que estaba vacía y a merced de ellos para concretar el robo.

Al obtener las grabaciones en cuestión, la fiscal Amoretti ordenó una serie de medidas para tratar de dar con los sospechosos, entre ellas el análisis de material fílmico tanto de cámaras municipales como privadas y otras tareas de campo encubiertas.

En ese contexto, los agentes de la Estación de Policía de Seguridad Escobar y el Gabinete Técnico Operativo jurisdiccional lograron establecer la existencia de dos domicilios donde ocultaban los elementos y vehículos sustraídos.

Kevin Leonardo Cuello Glavas, el detenido.

Asimismo, los efectivos secuestraron 28 chapas patentes, entre las que se destaca una correspondiente a uno de los robos investigados, y un arsenal compuesto por armas de diferentes calibres: un revólver Colt calibre .22 LR con la numeración suprimida y seis municiones intactas; una pistola Bersa calibre .380 con cargador de ocho cartuchos y una vaina servida; un rifle Hatsan calibre .5,5 mm modelo BT 65; una pistola KK USP calibre .4,5 mm; 40 municiones calibre .380 marca Remington, 229 de calibre 22 Magnum y 30 balas teflonadas calibre .9 mm. Junto a este material fueron hallados inhibidores de señal —dos de la marca Baofeng y dos Ghost Finder—, dos radios portátiles, un sistema DVR Hikvision modelo y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se hallaron 118 envoltorios plásticos que contenían 54 gramos de cocaína.

Durante los allanamientos incautaron un importante arsenal, chapas patente de los vehículos sustraídos y más de 50 gramos de cocaína.

La investigación continúa abierta, con posibilidad de ampliación conforme al avance en el análisis de los elementos recolectados, indicaron las huerlas.

Vehículos con pedido de secuestro y patentes falsas

Durante el operativo, los agentes recuperaron cinco automóviles que contaban con pedido de secuestro activo: dos Toyota Corolla blancos, un Jeep Renegade gris oscuro, un Citroën C4 Cactus blanco y una lista detallada que incluye la verificación cruzada de dominió colocado y numeración de chasis.

Algunos de los vehículos secuestrados.

A estos hallazgos se suman dos vehículos con dominio apócrifo. El primero de ellos, un Chevrolet Cruze gris topo, portaba un dominio colocado, pero presentaba un grabado de cristales con otro distinto y pedido de secuestro activo bajo la carátula de “robo automotor”, solicitado por la Unidad Fiscal y de Juicio N° 13 de La Matanza.

El segundo, un Volkswagen Gol Trend blanco con un dominio colocado diferente al que aparecía en el grabado de cristales, presentaba un pedido de secuestro activo por hurto con intervención de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores creen que estos vehículos eran parte de la logística de la organización.