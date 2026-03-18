¿Se cayó el bebé o lo tiró? Se conoce la sentencia para la mujer acusada de maltrato infantil que tardó 12 años en ser juzgada

Stella Natalia Sánchez, la madre acusada de dejar a su hijo con lesiones gravísimas

Se conocerá este miércoles la sentencia en el caso que tiene como acusada Stella Natalia Sánchez, la mujer que fue juzgada en la provincia de Córdoba por haberle provocado a su hijo de por entonces dos meses de vida un daño cerebral irreparable: el niño, que hoy tiene 12 años, no puede valerse por sí mismo a causa de las secuelas que le provocó haberse caído de una mesa cuando estaba en el huevito.

El veredicto llega 12 años después del hecho y la Justicia deberá determinar si Sánchez fue negligente, como consideró la fiscal Milagros Gorgas al pedir 3 años de prisión condicional porque debería haber previsto lo que podía suceder; o actuó con intencionalidad, como pretende el padre del niño: su abogado, Gustavo Núñez, solicitó una pena de 7 años de cárcel por lesiones gravísimas agravadas por el vínculo. Para la defensa, a cargo de Hugo Luna, deberían absolverla.

Este miércoles, desde las 8.30, serán los jueces de la Cámara Primera del Crimen de Córdoba quienes emitan su sentencia, no sin antes haber escuchado las últimas palabras de la acusada y también las del papá de la víctima.

Todo sucedió en 2014. El niño nació prematuro y pasó sus primeros 23 días de vida en una incubadora. Luego, se fue a la casa de su mamá, que no vivía con el padre del bebé, Mariano Gómez. Fue el 14 de marzo de ese año, y cuando el chiquito tenía dos meses, que ocurrió la ¿tragedia?

El nene y sus tíos, Mariela y Diego, quienes lo cuidan y lo crían

Stella Natalia Sánchez lo llevó de urgencia al hospital de Santa Rosa de Río Primero de Córdoba. De allí lo derivaron al Hospital de Niños de la ciudad capital. Ella dijo que el perro de raza manto negro tiró el huevito: había dejado al bebé en la mesa del living para ir al baño y fue entonces que escuchó que lloraba, pero no le creyeron y la acusaron de maltrato infantil.

El bebé sufrió dos fracturas de cráneo que le dejaron con secuelas neurológicas severas: nunca habló ni caminó y come solo papillas. Según las pericias, las lesiones observadas eran compatibles con sacudidas, golpes y caída al piso en forma intencional.

Y la madre por ese entonces quedó detenida un par de meses y el bebé pasó bajo la tutela de su padre, pero al cuidado de una tía. El 1° de abril de 2014 fue imputada de maltrato infantil: incluía golpes, zamarreos y arrojamiento.

La acusación se modificó en 2022 y se sacaron los zamarreos. 12 años después se sentó en el banquillo acusada del delito de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo.

En el juicio, la fiscal planteó “un hecho diverso” y le bajó la imputación con penas de 3 a 15 años de prisión a un dolo eventual, que va de 3 a 6 años. O sea, consideró que la mujer debió prever que podía causarle lesiones gravísimas a su hijo.

“El artículo 26 del Código Penal dice que es una facultad jurisdiccional otorgar la ejecución condicional, pero con requisitos que acá no se cumplen por la gravedad del hecho, por las irrecuperables consecuencias en la vida de un niño y su entorno de cuidados permanentes, porque la madre lo abandonó hace 12 años, porque le tuvieron que hacer un juicio para que pasara la cuota alimentaria, porque intentó matarlo por segunda vez intentando arrojarse del vehículo andando en una autopista al principio de esta historia. Todo probado. Y porque, además, merece el tratamiento penitenciario para que asuma su responsabilidad y hay que dar un mensaje a la sociedad de que las normas están para ser cumplidas”, explicó a Infobae el abogado del papá, Núñez.

Hay que recordar que Núñez, antes de los alegatos, pidió la nulidad de la recalificación de la fiscal, que incluía el dolo eventual y bajaba la pena a condicional, pero se la rechazaron.

“Entiendo que, luego de todo lo visto y debatido en las audiencias de este juicio, como así también de las conclusiones emitidas por las partes, el planteo defensivo ha sido contundente para demostrar que no existe prueba objetiva, concreta y certera para afirmar que la acusada es la autora del delito que se le endilga. Es por ello que esperamos un fallo favorable”, le explicó a este medio el abogado defensor Luna.