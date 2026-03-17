Los videos que comprometen a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, en la causa por el robo a un turista estadounidense

El momento en que Luciana Martínez y su mánager ingresan a la habitación del turista estadounidense

La situación judicial de Luciana Martínez, exparticipante del reality Gran Hermano, y Cristian Wagner, su mánager, podría complicarse en las próximas horas, a partir de videos que fueron incorporados al expediente en su contra por el presunto robo a un estadounidense.

Ambos imputados declararon este lunes y desmintieron la versión de Bradley Cameron Varela, la presunta víctima, a la que habían conocido en el boliche Makena, en el barrio porteño de Palermo. Además, lo acusaron por abuso sexual.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba el turista, y donde Martínez y Wagner habrían llevado adelante un golpe bajo la modalidad viuda negra, dan cuenta de los movimientos que realizaron antes, durante y después del presunto robo.

A las 6:52 de la madrugada, la cámara muestra a Varela, Martínez y su representante en el tercer piso del hotel Smart, ubicado sobre Fray Justo Santa María de Oro al 1800, en el barrio de Palermo.

La exparticipante de GH llevaba gafas de sol en su rostro, mientras que Wagner presentaba algunos signos de ebriedad: se tambaleó al descender del ascensor. Llevaba, además, un vaso de agua en la mano.

El turista llevaba una bandeja metálica con tres copas y una botella de champagne, que le cedió a Martínez para poder abrir la puerta de su habitación.

(Captura de video)

El turista norteamericano, según confiaron fuentes de la investigación a este medio, denunció que, una vez dentro del departamento, Luciana lo llevó al baño para mantener relaciones sexuales, mientras que Wagner, su cómplice, permaneció en el living y habría aprovechado para lanzar las pertenencias de la víctima por la ventana del balcón hacia la vereda del hotel.

El segundo de los videos a los que accedió Infobae fue registrado por una cámara de vigilancia instalada en el frente del edificio. En el exterior ya había luz natural: eran las 7:07.

En ese momento, desde lo alto de la torre cayeron cuatro prendas de vestir, entre otros elementos. Segundos después, apareció otra remera de color negro sobre la vereda.

Las prendas de vestir de la víctima que el mánager de Luciana Martínez habría arrojado a la calle

Luego, el representante de artistas habría bajado a la entrada del hotel, salió a la vereda, tomó los objetos arrojados y se fugó del lugar, según el testimonio que Varela le brindó a los investigadores.

Por último, en la tercera y última grabación se observa que Luciana Martínez salió de la habitación del turista a las 7:49, apenas una hora después de su llegada, y ya sin la compañía de su mánager.

La salida de Luciana Martínez, ex Gran Hermano, del edificio donde paraba el turista estadounidense que la denunció por robo

En este sentido, el denunciante contó a la Policía que, una vez que se enteró del presunto robo, la ex GH tomó su teléfono celular y pidió un auto de una aplicación de viajes. El turista canceló la solicitud de inmediato y Martínez se retiró a pie.

La versión de la ex GH y su manager

Este lunes, Martínez y Wagner fueron indagados y dieron una versión diferente. Según pudo saber este medio, Martínez denunció que el turista la abusó sexualmente en el baño de la habitación.

Wagner declaró en el mismo sentido y señaló que la presunta Varela lo echó de la habitación y, en la vorágine, lanzó sus propias pertenencias por la ventana.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, ambos podrían recuperar la libertad en las próximas horas.

El hecho se registró este sábado, cuando agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a Martínez y Wagner. En el procedimiento, además, los agentes recuperaron las pertenencias de la víctima.

El sospechoso llevaba un bolso de cuero. Al abrirlo y revisarlo frente al denunciante, que reclamaba su pasaporte con preocupación, encontraron los elementos que le habían robado: un reloj marca Cartier, ropa y tarjetas de crédito.

La Policía de la Ciudad recuperó un bolso con los objetos robados

En ese momento, el representante fue esposado y trasladado a una comisaría. Más tarde, ya de noche, apresaron a Martínez.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo de Alfredo Godoy, que dispuso la detención de los imputados, el secuestro de los elementos y su posterior entrega al damnificado.