Imputaron a un concejal de Neuquén por balear a un hombre en venganza de un robo

Sebastián José Miguel Ávila, el concejal imputado.

Un concejal de la provincia de Neuquén quedó imputado por “lesiones graves” tras protagonizar un ataque a tiros contra otro hombre. Según la investigación, le disparó en varias oportunidades y lo hirió en ambas piernas y en un pie. El hecho estaría vinculado a una presunta venganza por un robo.

El funcionario acusado es Sebastián José Miguel Ávila, uno de los siete concejales de la ciudad de Plaza Huincul, ubicada a unos 110 kilómetros de la capital provincial. Integra el partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF), el episodio ocurrió el 11 de enero, cerca del mediodía, en un predio rural de una zona de chacras. Ese día, el imputado llegó a buscar a la víctima a bordo de una camioneta roja junto a otras tres personas -ninguna fue identificada hasta el momento-.

En el lugar se encontraba el hombre junto a un acompañante. Según la fiscalía, Ávila bajó de la camioneta con un arma calibre 9 milímetros y comenzó a disparar. Cuando el damnificado se acercó a reclamar, el concejal le efectuó un disparo directo y luego continuó tirando, impactándolo en ambas piernas y en un pie.

El asistente letrado del MPF, Matías Alonso, indicó además que, mientras la víctima intentaba defenderse, uno de los acompañantes del imputado la golpeó en la cabeza con la culata de un arma. En paralelo, otras personas agredieron físicamente al acompañante del hombre baleado.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones graves y un tiempo de recuperación superior a los 30 días.

El episodio se registró en una zona rural de Plaza Huincul (MPF)

Durante la audiencia realizada el viernes pasado, el juez de garantías Ignacio Pombo dio por formulados los cargos contra Ávila por el delito de “lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de autor”, y fijó un plazo de dos meses para la investigación.

Además, dispuso una medida de coerción que obliga al imputado a abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y de realizar actos de intimidación o perturbación durante ese mismo período.

Los motivos del ataque

Según el medio local LM Neuquén, el concejal habría actuado en “venganza” por un robo sufrido en su vivienda durante las fiestas de fin de año de 2025. Dos semanas más tarde, regresó al lugar junto a un grupo de personas para buscar al presunto autor. No obstante, el episodio no encuadra como legítima defensa y derivó en una denuncia.

Consultado por el caso, Ávila evitó dar detalles y se limitó a afirmar que “se encargará la Justicia, que para eso está”.

Entre las pruebas reunidas por el MPF se incorporaron informes médicos sobre las lesiones de la víctima, registros de cámaras de seguridad, material fílmico secuestrado, reportes de la División Investigaciones y entrevistas realizadas al damnificado.

En un primer momento, la fiscalía había planteado una imputación por abuso de arma en concurso real con lesiones graves agravadas. Sin embargo, durante la audiencia, el juez resolvió recalificar provisoriamente el hecho como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.