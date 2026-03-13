Un abogado con la matrícula suspendida amenazó a una jueza laboral con prenderla fuego

Pablo Ibalo fue suspendido por el tribunal de disciplina del Colegio Público de la Abogacía hasta 2027 (EFE)

Un abogado con la matrícula suspendida por su inconducta amenazó en horas de la madrugada del jueves a una jueza del trabajo con prenderla fuego, una situación que derivó en la intervención de la Gendarmería Nacional y la decisión de asignar una custodia permanente a la magistrada.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por La Nación, Pablo Ibalo, suspendido por el tribunal de disciplina del Colegio Público de la Abogacía desde el 6 de febrero de 2026 hasta el 5 de febrero de 2027, utilizó los estados de WhatsApp de su celular para lanzar mensajes dirigidos a la titular del Juzgado del Trabajo N° 14, Silvia Garzini. Entre las expresiones vertidas, se le atribuyen frases como: “Vieja c... la próxima vez que vaya al 14 antes habré de pasar por una Shell” y “los expedientes amarillentos arden más rápido”.

En otro mensaje, el abogado escribió: “Vieja c... del juzgado 14, la próxima vez que me mires a los ojos será el fin de tus días”, según la información aportada por La Nación. La jueza Garzini, quien lleva 18 años en el cargo, informó lo sucedido a la Cámara del Trabajo, que tomó conocimiento del caso y solicitó medidas de protección.

Las amenazas que recibió la jueza por WhatsApp

La respuesta incluyó la implementación de una custodia permanente por parte de la Gendarmería Nacional en los tribunales. Mientras tanto, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo emitió un comunicado donde expresó que el abogado “no solo la insulta con una bajeza irrepetible sino que la amenaza de muerte, por lo que esta Asociación expresa toda su solidaridad con la Dra. Garzini”.

El reclamo de la Asociación fue dirigido al Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, instando a que se imponga la máxima sanción posible a Ibalo, además de impulsar las acciones penales correspondientes. Este hecho se produce en un escenario en el que también se registraron afiches contra la magistrada de la Cámara del Trabajo Diana Cañal y se mantiene una huelga de empleados judiciales por el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad.

La Cámara Laboral ya interviene en la investigación de las amenazas, mientras la custodia de la Gendarmería Nacional continúa acompañando a la jueza Garzini.