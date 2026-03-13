Crimen y Justicia

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su hermana de 3 años en Santa Cruz

El acusado reconoció su responsabilidad sobre lo denunciado por la madre de la víctima el 3 de enero de 2020

El hombre fue condenado en
El hombre fue condenado en Río Gallegos por el abuso sexual de su hermana de 3 años, un caso que ha conmocionado a la comunidad local (La Opinión Austral)

La Justicia de Santa Cruz condenó a un hombre, identificado por sus iniciales F. C., a ocho años de prisión tras admitir ante el tribunal que abusó sexualmente de su hermana menor. La víctima tenía tan solo 3 años al momento de los hechos.

La sentencia se conoció ayer tras la última audiencia realizada en la Cámara Oral de Río Gallegos, con un tribunal compuesto por los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Eduardo López.

La jornada comenzó cerca de las 10 de la mañana, momento en que el imputado ocupó el banquillo y, luego de una declaración extensa, reconoció su responsabilidad en los hechos. La confesión fue considerada “clara y directa” por la fiscal Verónica Zuvic, quien solicitó la pena de ocho años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Tanto la defensa como el tribunal aceptaron el pedido, lo que permitió avanzar con la sentencia de condena y la inmediata detención del hombre.

La investigación comenzó el 3 de enero de 2020, cuando la madre de la víctima denunció el abuso en la Comisaría de la Mujer de la ciudad. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de intervención de organismos especializados en violencia familiar y protección de la niñez, que acompañaron el proceso judicial y brindaron contención a la familia.

Según informó el portal La Opinión Austral, a pocos días de la denuncia, el 20 de enero de 2020, la menor fue entrevistada en cámara Gesell, un procedimiento que permite recabar testimonios de niños en un ámbito protegido y con la intervención de profesionales especializados. Los especialistas concluyeron que los abusos no fueron hechos aislados, sino que se repitieron en varias oportunidades, agravando la calificación judicial del caso.

El hombre fue detenido inmediatamente
El hombre fue detenido inmediatamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simultáneamente, la Oficina de Violencia Doméstica implementó medidas de protección para la familia, incluyendo custodia policial para la madre y sus otros hijos, ante la gravedad de la situación.

El caso transitó un extenso camino judicial. Según la madre de la víctima, durante seis años tuvo que recorrer sola los tribunales para informarse del avance de la causa. También señaló que nunca fue asesorada sobre los derechos que le asistían como querellante, ni recibió apoyo legal adecuado durante el proceso.

La audiencia que finalmente derivó en la condena no fue la primera convocatoria judicial. En octubre del año pasado, el juicio debió suspenderse debido a un episodio protagonizado por el acusado dentro del tribunal. Según trascendió, F. C. habría ingerido pastillas antes de la audiencia y comenzó a presentar síntomas de desvanecimiento y somnolencia, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos y postergó el debate oral.

Condenaron a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín condenó al hombre a 6 años de prisión a un hombre, identificado como Wilson Mamani Luján, por el delito de abuso sexual, hurto y explotación laboral.

Según su relato, la mujer de nacionalidad boliviana y actualmente de 26 años, arribó a la Argentina el 22 de octubre de 2023 tras haber sido reclutada con la promesa de trabajar como costurera. A su llegada, fue alojada en un taller textil de la localidad bonaerense de Moreno, propiedad del hermano de Wilson Mamani Luján, y su pareja.

De esta manera, comenzó el ciclo de explotación sexual. Los dueños la agredían físicamente, la amenazaban, la mantenían en régimen de incomunicación y le retenían la documentación. Además de las tareas de costura, le imponían obligaciones de limpieza, cocina y orden, sin que recibiera el pago prometido por su trabajo.

El 20 de enero de 2024, la mujer logró que la dejaran salir del taller con el pretexto de enviar un regalo a su hija, que reside en Bolivia. Para concretar ese permiso, la responsable del taller impuso como condición que la acompañaran dos sobrinos, de 21 y 23 años. En esa salida, se dirigieron a un bar en el barrio porteño de Liniers, donde los jóvenes empezaron a consumir bebidas alcohólicas. Horas más tarde, se les unió Mamani Luján.

En el transcurso de la noche, los sobrinos se retiraron y la mujer quedó a solas con el acusado. Ya entrada la madrugada, Mamani Luján le propuso que pasara la noche en su vivienda en Ciudadela, con la promesa de llevarla de regreso al taller al día siguiente. Durante la estadía, mientras la mujer dormía, el agresor abusó sexualmente de ella y le robó 25.000 pesos junto a su teléfono celular, hecho calificado como hurto por el tribunal.

