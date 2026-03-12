Crimen y Justicia

Se entregó una de las sospechosas de la estafa mortal con una limpieza espiritual: por qué sigue libre

Está acusada de haberle robado $14 millones a una peluquera a la que convenció que tenía un “trabajo malicioso”. La víctima se quitó la vida. Hay, al menos, dos prófugas

Merlín Díaz tenía 30 años, era peluquera y fue engañada: les entregó 14 millones de pesos a tres mujeres gitanas que la convencieron de que tenía un “trabajo malicioso” y necesitaba una limpieza espiritual. Merlín no pudo afrontar que le hubieran robado todos sus ahorros y se mató. No fue la única víctima de estas estafadoras buscadas por la Justicia y, en ese contexto, en las últimas horas se entregó a la fiscalía una de las sospechosas. Luego se fue a su casa.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que María Silvia Mitrovich, de 78 años y que vive en la localidad de José Mármol, se presentó ante el fiscal Ignacio Torrigino de la UFI N°19 de Lomas de Zamora junto a su abogado, pero antes de hacerlo había pedido una “eximición de prisión”.

“Se la aceptaron, la notificaron y se presentó a declarar ya segura de que no iba presa”, ampliaron las fuentes consultadas por este medio.

A María Silvia y a sus cómplices, Mirta Noemí Mitrovich (56) y Nancy Marina Yovanovich (52), que están prófugas, las buscaban desde hacía casi dos meses.

El caso se conoció por la carta que Merlín dejó escrita antes de quitarse la vida: allí explicó la estafa, identificó a las sospechosas y le pidió perdón a su pareja: “Amor, adiós. Te amo. Perdón, amor. Te mentí. Espero me perdones... Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata”.

Todo había comenzado el pasado 15 de enero, cuando las acusadas acudieron a la peluquería ubicada en San Juan y Olimpo, en Ingeniero Budge, donde trabajaba Merlín. Desde ese día, las tres comenzaron a frecuentar a la peluquera y se ganaron su confianza.

Fue entonces que la convencieron de que había una maldición sobre su dinero. Tras haberle sembrado la duda, le propusieron que les entregara los ahorros de su familia, para poder hacerles un ritual de limpieza y eliminar los supuestos bloqueos.

La pareja de Merlín le advirtió sobre las verdaderas intenciones de las mujeres y ella le prometió que cortaría el contacto con ellas. Pero no lo hizo. El 20 de enero les entregó $14 millones con la promesa de que, tras un “trabajo ritual”, recuperaría el dinero.

Nunca más supo de las tres mujeres que se llevaron todos los ahorros. Merlín lo intentó todo: “Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”.

Desesperada, la peluquera se rindió. “Si no vienen, van a cargar con mi vida”, les advirtió a las acusadas. Pese a que su pareja la ayudó y la llevó al hospital más cercano, Merlín fue declarada muerta apenas ingresó al centro médico.

Tras la muerte y con la carta de la mujer en sus manos, el fiscal Torrigino decidió secuestrar el celular de la víctima y pedir las cámaras de seguridad de la zona. Y entonces pudo identificar a las sospechosas, pero cuando las fueron a buscar no estaban. Por eso, las tres tenían pedido de captura y detención.

Este miércoles, una de ellas dio la cara ante el fiscal a sabiendas de que no iba presa. Eso sí, la declaración en sede judicial de la acusada de 78 años dejó algunas incógnitas entre los investigadores.

María Silvia alegó que la conocía y que iba a la peluquería de Merlín a hacerse las manos, desligándose de las acusaciones; pero cuesta creer que solo para una manicura haga un viaje desde José Mármol hasta Ingeniero Budge que demora, mínimo, 50 minutos, según informó Diario Conurbano.

Mientras tanto, se conoció que una profesional y sus cinco amigas fueron engañadas por las mismas mujeres y que varias evitaron denunciar porque el dinero era parte del patrimonio familiar o sus parejas desconocían la situación. El quiebre se produjo cuando, en una reunión, decidieron enfrentar juntas el problema y denunciar a la banda.

