Crimen y Justicia

Quedó firme la condena a cinco años de prisión para el ex fiscal de San Francisco que cobraba por cajonear causas

La Corte Suprema de Justicia rechazó la queja presentada por la defensa, lo que sella el destino judicial del ex funcionario

Luis María Viaut fue removido de su cargo en 2023

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que condena a cinco años de prisión a Luis María Viaut, ex fiscal federal de San Francisco, en la provincia de Córdoba, por tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la queja presentada por la defensa, lo que sella el destino judicial del ex funcionario, quien fue corrido de su cargo en 2023.

El caso contra Luis María Viaut se remonta a 2022, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba dictó la condena tras un juicio en el que todos los imputados admitieron su responsabilidad.

Según el expediente, el ex fiscal, junto a Darío Rivarola, empleado de su dependencia, y tres personas más, organizó un esquema de cobro de sobornos para frenar investigaciones y ejercer presión en causas de la justicia ordinaria.

La investigación judicial detalló que, en una causa tramitada en la fiscalía de San Francisco, Viaut solicitó, por medio de Rivarola, la suma de 2,5 millones de pesos al gerente y al presidente de la cooperativa tambera Las Cañitas, ubicada en El Tío, con el objetivo de “cajonear” un expediente y evitar un procedimiento judicial inminente.

Durante el proceso, salieron a la luz otros hechos. Víctor Brugnoni se contactó con Rivarola a través de Walter Gustavo Fattore, Gerardo Panero y el propio Viaut, con el propósito de que intercedieran en una causa que investigaba delitos sexuales atribuidos a su hijo. El monto ofrecido, según los registros del juicio, ascendía a 250.000 dólares, de los cuales efectivamente se entregaron 17.100.

Las penas impuestas a los implicados reflejaron la gravedad de los cargos, aunque con diferencias según el grado de participación.

El tribunal consideró a Rivarola coautor de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas, por lo que recibió una condena de tres años de prisión condicional. Tanto Fattore como Panero fueron ubicados en el rol de partícipes secundarios y recibieron seis meses de prisión condicional cada uno. En cuanto a Brugnoni, la sentencia lo encontró responsable de cohecho activo, fijando para él dos años de prisión.

La fiscalía, en su alegato, sostuvo que Viaut “abusó de su función pública y de su posición de poder”, afectando a la Cooperativa Las Cañitas y a la comunidad de El Tío, y “defraudó las expectativas derivadas de su rol, a su familia, amigos, colegas, superiores y al sistema de justicia en general”.

Además, se señaló que Viaut impulsó una estrategia mediática para desprestigiar a la colega que instruía la causa en su contra. Por estos motivos, el Ministerio Público había solicitado una pena de siete años de cárcel y una multa de 51.300 dólares, junto con la inhabilitación especial perpetua y el decomiso de los bienes secuestrados durante los allanamientos.

El fallo definitivo estableció una condena de cinco años de prisión, una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de seis millones de pesos.

Tras la sentencia, la defensa recurrió la decisión ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que ratificó la condena por mayoría. El último recurso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que consideró inadmisible la queja y dispuso que la condena quede firme.

Como consecuencia de las pruebas reunidas en el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal resolvió la remoción de Viaut, quien perdió los fueros que lo protegían como fiscal federal.

