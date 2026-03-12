Otro violento robo a jubilados en La Plata: amenazaron con cortarle los dedos y le vaciaron las cuentas

Vista de la calle en La Plata donde una pareja de jubilados fue víctima de un violento robo en su casa (Google Maps)

Una pareja de jubilados fue víctima de un violento robo en su vivienda de la localidad de Tolosa, en La Plata, al ser sorprendida por un grupo de ladrones armados que los amenazó con torturarlos para obtener dinero y objetos de valor.

El hecho ocurrió en la noche, cerca de las 21.15, en una casa ubicada en la calle 13 entre 520 bis y 521. Según se informó, los jubilados se alertaron tras recibir mensajes en el grupo de Whatsapp vecinal, donde otros residentes advirtieron sobre “ruidos raros” en los techos de la cuadra. Ante la sospecha, ambos subieron a la terraza para revisar y, allí, se encontraron con cuatro hombres encapuchados.

Los delincuentes, al verse descubiertos, intentaron engañar a la pareja simulando ser integrantes de la Policía. Sin embargo, la situación cambió de inmediato: los asaltantes recurrieron a la violencia física, aplicando cachetazos y amenazas a punta de pistola.

Bajo amenaza de cortarles los dedos si no colaboraban, obligaron a la pareja a entregar sus pertenencias, incluyendo dos alianzas de oro, 600 dólares, 15 mil pesos en efectivo, así como los celulares. Los ladrones lograron desbloquear los teléfonos para acceder a las billeteras virtuales, desde donde extrajeron más de un millón de pesos que los jubilados tenían ahorrados.

Cerca de las 23.15, los asaltantes huyeron del lugar en un Toyota Etios beige, llevándose consigo el botín y dejando a la pareja en estado de shock. Tras el robo, los delincuentes escaparon sin ser interceptados. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados.

La investigación quedó a cargo de las autoridades locales, que analizan las cámaras de seguridad en la zona para intentar identificar a los responsables. Se informó que los peritos buscan reconstruir el recorrido del vehículo utilizado en la fuga y determinar si fue utilizado en otros hechos similares ocurridos en el barrio.

No hay detenidos por el hecho (Noticias XFN)

Robo en la casa de una jubilada en La Plata

Días atrás, también en La Plata y con una jubilada como protagonista, una mujer de 94 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda en horas de la madrugada. Los delincuentes ingresaron mientras la mujer dormía, la amordazaron y le exigían dólares.

El episodio ocurrió en la calle 22 entre 60 y 61. En la tranquilidad de la noche, dos hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de la mujer, y se dirigieron directamente a su habitación.

Una vez allí, se posicionaron uno a cada lado de la cama para inmovilizarla. Según el relato delos investigadores, vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas, y portaban linternas encendidas.

El calvario comenzó cerca de las 3.15. La mujer relató que uno de los asaltantes le tapó la boca y le ordenó que mantuviera la calma. Con tono intimidante, el delincuente le aseguró que no le harían daño pero le exigió que revelara dónde guardaba dólares en la casa. Ante la presión, la mujer respondió que no tenía dinero en esa moneda. Poco después, un tercer asaltante se sumó a la situación y comenzó junto al resto a revisar la vivienda.

Durante casi una hora, los ladrones recorrieron el domicilio en busca de dinero y objetos de valor. Revisaron cajones, muebles, el comedor, dos habitaciones y la cocina.

En medio del asedio, hallaron el teléfono celular de la mujer y le exigieron la clave de acceso a la aplicación Cuenta DNI, utilizada para operaciones bancarias. También le reclamaron dinero en efectivo. Según la denuncia, la víctima indicó que en la cocina guardaba una billetera con aproximadamente $5.000.

El asalto culminó cuando los delincuentes, al no encontrar una suma significativa de dinero ni dólares, reunieron algunos objetos y se dispusieron a abandonar la vivienda. Antes de marcharse, le advirtieron a la mujer que debía permanecer en la cama al menos quince minutos antes de levantarse. Solo entonces, la jubilada pudo recorrer su casa y constatar el desorden generalizado. Entre los objetos sustraídos se encuentran un anillo de oro de 18 kilates con iniciales grabadas, una pulsera de oro con una chapita con su nombre, una medalla con una perla blanca y una cadena de oro.