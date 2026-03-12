Investigaban el robo de USD 600 mil a una jubilada y hallaron un búnker de estafas: cayó el hijo de un ex policía

Las tarjetas SIM halladas en el búnker de estafas

Un operativo coordinado entre las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén permitió detener en la ciudad de General Roca al principal sospechoso del millonario robo a una jubilada de Santa Rosa, La Pampa. Se trata del hijo de un ex policía que fue echado de la Fuerza por corrupto.

Al detenido no solo lo buscaban por llevarse 600 mil dólares de la casa de la mujer de 75 años, también lo han vinculado a un violento asalto a un matrimonio de adultos mayores en Cipolletti, que tiene a uno de los sospechosos preso.

El dato curioso fue que, durante los allanamientos para arrestar al ladrón que entró en la casa de la jubilada, los investigadores hallaron que una casa vinculada a uno de los integrantes de la banda funcionaba como un “búnker” de estafas telefónicas.

En esa vivienda, habitada por la pareja de uno de los imputados, se secuestraron más de 60 blisters con tarjetas SIM de distintas compañías de telefonía móvil, una importante cantidad de teléfonos celulares y joyas de oro que podrían corresponder a parte de lo sustraído en robo a la jubilada de Santa Rosa.

El hijo del ex policía corrupto detenido por ladrón

Los investigadores sospechan que esa vivienda era un centro de operaciones desde donde una banda realiza llamadas masivas para engañar a víctimas y obtener dinero o datos personales.

Este tipo de estructuras suele funcionar como un call center ilegal que concentra múltiples líneas telefónicas, decenas de chips a nombre de terceros y dispositivos electrónicos utilizados para realizar estafas bajo distintas modalidades, como el “cuento del tío”, falsos empleados bancarios o supuestos organismos oficiales.

La investigación, que demandó varios meses de trabajo, incluyó análisis de cámaras, comunicaciones telefónicas y redes sociales, y derivó en múltiples allanamientos y el secuestro de pruebas clave.

Lo que secuestraron en la casa del hijo del ex policía

Hijo de un ex policía corrupto

La Brigada de Investigaciones de la Policía de La Pampa fue la que detuvo en la ciudad rionegrina de General Roca al sospechoso considerado pieza clave en la investigación por el robo a la vecina de 75 años que ocurrió el 30 de octubre pasado.

Ese día, los dos ladrones se llevaron una suma estimada en 600 mil dólares, además de joyas de oro, en una causa que lleva la fiscal de La Pampa Leticia Pordomingo.

Sospechan que el detenido pertenece a la banda que actuó en el golpe en Cipolletti, el auto que usó junto a su cómplice fue clave en el caso, y le secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el hecho, teléfonos celulares, municiones de 9 milímetros, cartuchos de escopeta y una granada de gas lacrimógeno.

El imputado cuenta con antecedentes penales y es hijo de un ex policía de General Roca, también separado de la fuerza por hechos delictivos. Ambos habían sido arrestados en 2019 en Punta Alta por un robo agravado en el que se les secuestró un vehículo, un handy y un arma de fuego.

El preso

“El otro involucrado se encontraría detenido en el marco de otra investigación en la ciudad de Cipolletti”, señaló a Infobae la fiscal Pordomingo, al frente de los siete allanamientos que se hicieron este miércoles en simultáneo en Neuquén, Cipolletti y General Roca.

En Neuquén capital se allanó una vivienda ubicada en calle Richieri, vinculada al imputado que se encuentra preso desde diciembre en establecimiento de Ejecución Penal N°5 de Cipolletti. El pabellón y sectores donde se resguardan efectos personales de los internos también fueron requisados: se secuestraron seis celulares que ahora serán sometidos a peritajes.

Según la investigación, este sospechoso permanece detenido por el violento robo al matrimonio de adultos mayores en Cipolletti, donde los asaltantes redujeron a las víctimas dentro de su casa y les sustrajeron dinero y otros bienes, causando lesiones gravísimas al hombre, que aún permanece con secuelas.

En esa causa, también están involucrados dos policías rionegrinos, que fueron detenidos e imputados como integrantes de banda.