La Policía de la Ciudad secuestró drogas y armas blancas durante un operativo de control en Balvanera: hay seis detenidos

El procedimiento estuvo coordinado por la Dirección Investigaciones Penales y Contravencionales, a través del Departamento Contravenciones y Faltas

El barrio de Balvanera fue escenario de un gran operativo que concluyó con seis personas detenidas y el secuestro de drogas y armas blancas. Los procedimientos, encabezados por la Policía de la Ciudad, se desplegaron durante las noches del jueves 5 y viernes 6 de marzo, en distintos puntos de la zona.

La intervención incluyó controles a personas, vehículos y la inspección de comercios. A lo largo de la operación, cinco hombres mayores de edad quedaron detenidos por infracción a la ley de drogas, tras el hallazgo de catorce envoltorios de marihuana, cinco de cocaína y uno de tusi. Además, se incautaron dos cuchillos tipo tramontina y varios teléfonos celulares.

En un operativo paralelo, otro hombre fue aprehendido cuando los registros policiales confirmaron tres pedidos de captura vigentes emitidos por un Tribunal Oral y dos juzgados. Además, una mujer de nacionalidad ecuatoriana recibió una notificación judicial sobre su paradero.

Las acciones desplegadas en Balvanera incluyeron inspección a vehículos, identificación de 27 autos y remisión de uno por falta de seguro y licencia vencida

El operativo derivó también en la redacción de diez actas por diversas infracciones al Código Contravencional de la Ciudad. Las faltas incluyeron la oferta de sexo en la vía pública, exceso en los límites de habilitación comercial y portación de armas no convencionales.

Parte de los procedimientos tuvieron el objetivo de verificar documentación y condiciones de los vehículos que transitaban por la zona. Durante el despliegue, se identificaron 27 autos, de los cuales uno quedó a disposición de las autoridades por falta de seguro y licencia vencida.

La Policía de la Ciudad incautó catorce envoltorios de marihuana, cinco de cocaína y uno de tusi durante los controles nocturnos en Balvanera

La inspección se extendió a once comercios de la zona. En uno de los casos, un kiosco sobre la calle Jujuy al 100 fue clausurado por incumplimientos en materia de seguridad. En otro, ubicado en La Rioja al 200, se restituyó una faja de clausura que había sido dañada previamente.

Durante la misma jornada, se realizó asistencia a personas en situación de calle. Un equipo de la Red de Atención trasladó a cuatro de ellas a paradores dependientes del Gobierno de la Ciudad.

Once comercios de Balvanera fueron supervisados y dos locales resultaron clausurados por incumplimientos, uno en la calle Jujuy y otro en La Rioja

En el despligue intervinieron las brigadas contravencionales, la División Antidrogas, personal motorizado y la División Perros con canes detectores de narcóticos. Se sumaron también organismos de control y asistencia del Gobierno porteño, como la Dirección General de Tránsito, la Agencia Gubernamental de Control, el Ministerio de Espacio Público y la Red de Atención.

Otros operativos realizados por la Policía de la Ciudad

Durante el fin de semana largo de Carnaval, la Policía de la Ciudad llevó adelante un operativo de seguridad de gran alcance en diversos eventos multitudinarios organizados en Buenos Aires, que incluyeron tres shows de Bad Bunny, encuentros de fútbol y el Ultra Music Festival. Estas acciones, planificadas por la Dirección Prevención en Eventos Masivos, resultaron en la detención de dos personas y la redacción de más de 600 actas por distintas infracciones.

En el Ultra Music Festival, realizado en el Parque de la Ciudad, se detuvo a una mujer cuando intentó entrar portando 14 comprimidos de éxtasis y cinco sobres con una sustancia que aparentaba ser clorhidrato de cocaína.

Durante el fin de semana largo, la Policía de la Ciudad desarrolló operativos de seguridad en eventos masivos de Buenos Aires, con detenciones y más de 600 actas contravencionales

La segunda detención se concretó durante un partido de Boca Juniors, al detectar a un hombre con una orden de captura activa por un robo ocurrido en la provincia de La Pampa el 4 de febrero.

Durante los recitales de Bad Bunny del 13, 14 y 15 de febrero, se confeccionaron 347 actas contravencionales: 80 personas demoradas por ofrecer estacionamiento sin autorización, 92 por ingresar sin entrada o permiso, 138 por uso inadecuado del espacio público y 37 por guardar o suministrar bebidas alcohólicas.

A esto se sumó que a tres asistentes se les negó el acceso al espectáculo tras ser notificados por figurar en el Registro de Deudores Alimentantes Morosos.