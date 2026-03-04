Deportaron a cinco ciudadanos chilenos tras ser detenidos en Neuquén: ingresaron de forma ilegal y estaban armados

Los elementos que le secuestraron a uno de los involucrados (Policía de Neuquén)

Cinco ciudadanos chilenos fueron deportados, luego de que fueran detenidos en Neuquén y les encontraran un armamento oculto. Según confirmaron las autoridades, todos habían ingresado de forma ilegal y uno de ellos tenía un pedido de captura tramitado en su país.

Todo ocurrió durante un operativo que la Dirección Delitos realizó en un hotel ubicado sobre la Avenida Olascoaga de la capital neuquina. La intervención comenzó cuando, cerca de las 19:00 horas, los investigadores recibieron aviso sobre la presencia de los extranjeros en el hospedaje.

Aproximadamente a las 19:30, el grupo de extranjeros fue interceptado al salir del hotel. De esta manera, quedaron demorados debido a que las autoridades detectaron que había inconsistencias en sus datos filiatorios.

Según el comunicado emitido por la Policía de Neuquén, al momento de retirarle sus pertenencias, descubrieron que uno de los hombres portaba una pistola calibre 9 mm, dos cargadores, 48 municiones 9 mm y un cargador tambor para 50 cartuchos.

La zona en donde se encontraba el hotel en el que se hospedaban los sospechosos

Mientras que la Fiscalía de Actuación Genérica secuestró el arma e imputó al sospechoso por tenencia ilegal de arma de fuego, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión inmediata del territorio argentino para todos los implicados.

A raíz de la medida judicial, los cinco chilenos fueron trasladados hacia la frontera. El procedimiento contó con un dispositivo especial de seguridad, donde los detenidos quedaron a disposición de las autoridades policiales chilenas.

Al mismo tiempo que confirmaron la participación de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile en el operativo, indicaron que uno de los involucrados fue detenido en Chile, debido a que en su contra había un pedido de captura vigente. A pesar de esto, no se dieron detalles sobre el tipo de delito por el que era buscado.

Excarcelaron al prófugo de la Justicia de EEUU que fue detenido en Palermo

La decisión judicial de conceder la excarcelación bajo fianza a Thomas Markwell, de 53 años, ex director senior de eventos de una reconocida cadena de cruceros con sede en Miami, marcó un giro relevante en el caso que lo vincula a un esquema de fraude electrónico y robo de identidad agravado por más de 2 millones de dólares.

El acusado era buscado desde el 22 de octubre de 2025

Luego de que fuera detenido en el barrio porteño de Palermo, la Justicia argentina anunció que permitirá que el acusado recupere la libertad si abona una fianza de $997.500.000 (equivalentes a USD 700.000 al tipo de cambio vigente). Esta resolución se apoyaría en la jurisprudencia local que cuestiona la constitucionalidad de prohibir de manera absoluta la excarcelación de personas extraditables.

Así, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, conducido por Marcelo Martínez De Giorgi, resolvió conceder la excarcelación después de considerar el dictamen de la Fiscalía, que señaló la ausencia de pruebas que justificaran la prisión preventiva. Además, había declarado inconstitucional la prohibición absoluta para que los requeridos en extradición puedan ser liberados mientras se tramita el proceso.

Previo a esto, el fiscal Ramiro González subrayó que Markwell “se mostró proclive a someterse al proceso”, que no existía ningún “indicio de fuga inminente ni de entorpecimiento de las investigaciones” y que “proveyó los datos necesarios para su identificación”.

En línea con esto, el acusado fijó domicilio en la calle Gral. Lucio Norberto Mansilla al 4000, en el barrio porteño de Palermo. Se trataría de la misma dirección en la que había sido detenido por Interpol, lo que respondía a información precisa sobre su costumbre de visitar la Argentina.

El momento en el que Markell fue detenido

De acuerdo con el pedido del Tribunal de Distrito Este de Misuri, Markwell enfrenta al menos siete cargos de fraude electrónico y una acusación de robo de identidad agravado, delitos por los que podría recibir una pena mínima de 20 años de prisión.

Según la acusación revisada por Infobae, uno de los socios de The Gifting Company—una firma de regalos corporativos de St. Louis, Missouri—era cómplice directo del acusado, y un tercer implicado figuraba como contratista independiente de la empresa.

La operatoria denunciada incluía la emisión sistemática de facturas con descripciones genéricas y montos globales, lo que dificultó la detección por parte de los sistemas de control interno de la empresa central. La acusación detalla que “los dos cómplices recibían una remuneración basada, en parte, en los beneficios que The Gifting Company obtenía de su relación comercial con Norwegian Cruise Line”, cerrando así el círculo de intereses entre las partes involucradas.

Nacido el 17 de noviembre de 1972 en Illinois, Estados Unidos, Markwell estaba prófugo desde el 22 de octubre del año pasado, cuando el tribunal estadounidense solicitó formalmente su captura internacional. Sin embargo, la causa impulsada en la Argentina avanza en paralelo al proceso de extradición solicitado por las autoridades del estado de Florida y Missouri, donde se concentran los intereses judiciales y comerciales afectados por este presunto esquema de fraude.