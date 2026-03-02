Crimen y Justicia

Tiene 15 años y lo entregó su madre por haber matado a un vecino que había cobrado una indemnización

La víctima fue engañada por el sospechoso y sus dos cómplices, que están prófugos, con la supuesta venta de una moto. El menor inimputable tiene una medida de seguridad y le endilgan ser el autor material del crimen

Christian Adrián Maddalena tenía 32 años

Christian Adrián Maddalena, de 32 años, el jueves pasado cobró una indemnización de 11 millones de pesos por un accidente. Quiso la vida que el dato se diseminara por el barrio Las Catonas del partido de Moreno y, de golpe, le ofrecieron una oportunidad: la compra de una moto. Lo citaron y él fue, pese a que su padre le pidió que no lo hiciera.

Eran tres los supuestos vendedores que se encontraron con él. Lo mataron de un balazo por 60 mil pesos y un celular.

Tras el ataque feroz y cuando aún Christian agonizaba, los vecinos y familia de la víctima fueron a buscar a la madre de uno de los sospechosos: un chico de 15 años que integra una banda de menores motochorros, con robos recientes, según pudo saber Infobae. La mujer fue quien llevó a su hijo a la comisaría. Es inimputable.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Moahmed Eslaiman, con el secretario Sebastián Di Leo; que la investiga como “homicidio agravado criminis causa por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego".

Las fuentes del caso dijeron a este medio que el fiscal tiene claro que el chico que fue entregado a las autoridades por su madre fue quien cometió el crimen. Pero además tiene identificado a uno de sus cómplices y del tercero resta definir si es inimputable o no. Sí ya sabe el funcionario judicial que los tres son menores de edad.

Así, por sobre el detenido, fuentes del caso informaron que el chico de 15 años que fue entregado por su mamá se encuentra a disposición de la justicia juvenil y, como no es punible, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías del Joven la aplicación de una medida de seguridad restrictiva de la libertad e ingresó este viernes a un centro de menores, con la continuidad del tratamiento tutelar intensivo.

Todo sucedió el pasado 26 de febrero por la noche, pero antes de eso en el barrio se habían enterado de que Christian había cobrado una indemnización por un accidente de tránsito. Para la justicia, en base a lo que las fuentes del caso le dijeron a este medio, fue “un robo planificado” y la banda de motochorros “lo abordó, engañándolo mediante el ofrecimiento de una venta de una moto”.

Christian fue abordado en el cruce de calles Félix de Azara y María Montiveros, de Las Catonas, por el menor de 15 años y sus dos cómplices para robarle un teléfono celular Motorola G20, su billetera y 60 mil pesos en efectivo.

Durante el asalto y cuando le exigieron la plata del juicio, la víctima les dijo que no la tenía. En ese contexto, recibió un disparo de arma de fuego. Lo dejaron tendido en el piso y escaparon.

Mientras Christian agonizaba, la misma noche del ataque la madre del menor de 15 años sindicado por haberle disparado el tiro mortal lo entregó a las autoridades. La víctima moriría a raíz de las heridas y los investigadores buscan a los cómplices del chico que está bajo jurisdicción de la justicia.

