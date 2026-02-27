Condenaron a 4 años de prisión al hombre que tomó de rehenes a su hijo y a su esposa en Recoleta

El momento de la detención del hombre que se atrincheró en Recoleta

El hombre de 55 años que en enero de 2024 se atrincheró en su departamento de Recoleta con su hijo de 6 y su esposa, tomándolos a ambos de rehenes, fue condenado a cuatro años de prisión por el Juzgado PCyF 1 de CABA.

Se trata de Omar Antonio P., quien tenía un extenso prontuario y se encontraba cumpliendo con prisión preventiva por cometer privación ilegítima de la libertad y por resistencia a la autoridad.

En las últimas horas, la Fiscalía PCyF 10, a cargo de José Sylvié, encabezó la acusación contra el acusado -imputado por lesiones en contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad, daños y desobediencia a la autoridad- y logró la condena..

Finalmente, en un juicio abreviado, el titular del Juzgado PCyF 1 condenó al hombre por resultar autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber mediado violencia y amenazas, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Asimismo, se le impuso prohibición de cualquier tipo de contacto con su exmujer. Respecto del hijo, la causa sigue en trámite en la justicia civil.

A Omar Antonio P. lo capturó la Policía de la Ciudad en un importante operativo junto a la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) ocurrido en enero de 2024. Tanto la mujer como su hijo resultaron ilesos.

Operativo de seguridad en Recoleta (Video: @ana_urriza)

Todo ocurrió en horas de la madrugada, cuando los agentes de la fuerza porteña se desplazaron a un departamento en Santa Fe y Pueyrredón tras recibir varios llamados al 911 en los que una mujer de 47 años pedía ayuda para contener a su marido, quien se encontraba agresivo.

Al llegar, los efectivos constataron que la denunciante, con un golpe en el rostro, relató que había sido agredida por su pareja. Dentro del departamento, se encontraba también un niño con autismo.

Inicialmente, se informó que el hombre se había atrincherado en la terraza del edificio, en el piso 14, llevando consigo a su hijo de 6 años. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación evolucionó y la familia quedó encerrada dentro del departamento.

Después de varias horas de tensión, los efectivos de la DOEM lograron ingresar al inmueble y detuvieron al hombre a las 12.50, luego de más de siete horas de negociación.

Durante el allanamiento también se brindó resguardo a la mujer y al menor de edad, quienes recibieron asistencia por parte de un equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Además, participaron del operativo agentes de Exteriores de Video de la Policía de la Ciudad y del Grupo Especial de Rescate (GER), además de Bomberos de la Ciudad.

Los antecedentes del detenido

Horas después salieron a la luz los antecedentes del detenido. Ya contaba con 22 registros penales vinculados a causas por violencia de género, hostigamiento, amenazas y lesiones, los cuales datan del año 2017 en adelante.

Además, quedó bajo arresto en tres oportunidades por desobediencia y fue ingresado dos veces al programa de tobillera electrónica para controlar el cumplimiento a medidas de restricción de acercamiento que se le habían impuesto.

El imputado afrontó dos condenas por agresiones hacia la misma víctima. Una fue dictada en mayo de 2021, cuando recibió un 1 año de prisión de ejecución condicional por lesiones agravadas, desobediencia reiterada y amenazas. La otra fue en diciembre de ese mismo año: en este caso la Justicia le impuso 1 año y 9 meses de prisión efectiva por los delitos de desobediencia reiterada y lesiones agravadas. Pasó ese tiempo en su totalidad en una cárcel federal.