El acusado por el femicidio de Ivana Molina en Mendoza se declaró inocente en el inicio del juicio

La mujer tenía 29 años al momento de la desaparición. La Fiscalía sostiene que el acusado la mató

Este lunes comenzó en Mendoza el juicio por jurados contra Carlos Díaz, acusado del presunto femicidio y posterior desaparición del cuerpo de Ivana Romina Molina, en abril de 2023. Durante una de las audiencias, el hombre insistió con su inocencia.

Durante la segunda jornada, el acusado optó por declarar ante el tribunal y el jurado y negó haber cometido el asesinato de la mujer. Por su parte, los abogados defensores, Marcelo López y Ariel Benavídez, remarcaron durante los alegatos de apertura que no existe ninguna prueba concluyente que demuestre que Molina fue asesinada ni que su defendido sea responsable del hecho.

Los letrados acudieron a la ausencia del cuerpo y la falta de evidencia directa para cuestionar la acusación de la Fiscalía de Homicidios. Asimismo, el hombre de 66 años indicó que la relación con la mujer de 29 años había finalizado y reconoció que había tenido problemas familiares por el consumo de drogas. A la fecha, el cuerpo de la víctima nunca fue encontrado, lo que constituye uno de los elementos centrales de la defensa, que sostiene la hipótesis de que la mujer podría haber salido del país.

De acuerdo con lo informado por el Editor de Mendoza, el acusado insistió con que mantuvieron una relación breve y conflictiva. También negó consumir drogas, golpearla o cortarle la ropa, y sostuvo que la víctima era trabajadora sexual.

Por el contrario, la Fiscalía expuso que Díaz tiene antecedentes penales, ya que en 2017 recibió una condena de dos años y seis meses de prisión por amenazar con un arma de fuego a una pareja anterior, y que cumplió parte de la pena en prisión. La principal hipótesis establece que Molina era víctima de violencia de género, que Díaz la asesinó en su domicilio e hizo desaparecer el cuerpo y luego huyó hacia Buenos Aires, donde fue capturado un mes después.

Carlos Díaz insistió con su inocencia en la segunda jornada de debate oral

Un equipo de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, bajo la órbita de la Superintendencia de Investigaciones Federales, logró detenerlo en la calle Stephenson al 1100, en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, cumpliendo una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín.

Las primeras pistas indicaban que había buscado refugio en el domicilio de familiares en la zona de Ezeiza, pero tras varios días de trabajo de campo y averiguaciones, fue hallado en Nogués. El aporte de su propio entorno familiar resultó determinante para dar con su paradero. A partir de esa pista, los investigadores realizaron un relevamiento puerta a puerta en la zona, consultando a vecinos y comerciantes. Una fuente vinculada al expediente relató que “salió a caminar de noche y ahí fue detenido”.

La mujer fue vista por última vez en la capital mendocina el 1 de abril de 2023. Diez días después, una sobrina denunció la desaparición y la investigación se centró en la pareja, puesto que habían visto a la mujer con él hombre en una fiesta.

De acuerdo con los testimonios, la familia de ella y otros testigos señalaron la relación conflictiva y los antecedentes de violencia de género. Se realizaron operativos de búsqueda y rastrillajes, pero, incluso, casi tres años después, su cuerpo no fue encontrado.