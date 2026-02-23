Crimen y Justicia

Secuestraron varios tipos de drogas en un operativo realizado en una fiesta electrónica en Córdoba

Las autoridades utilizaron canes especializados para poder identificar los estupefacientes, que incluían dosis de cocaína, tusi, MDMA y marihuana

Un agente de seguridad con
Un agente de seguridad con un perro detector de narcóticos inspecciona bebidas y el área de un bar durante un operativo en una fiesta electrónica en Córdoba. (El Doce.tv)

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un amplio operativo de seguridad en una fiesta electrónica que se desarrollaba en la ciudad de La Calera, Córdoba. Los trabajos culminaron con el secuestro de diversas sustancias ilícitas.

El despliegue policial formó parte de una estrategia preventiva que busca frenar la circulación de drogas en fiestas multitudinarias, según informaron fuentes oficiales.

El operativo estuvo en manos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Desde el inicio del evento, uniformados y agentes encubiertos prestaron especial atención a los accesos y zonas clave del predio, donde se congregaron cientos de asistentes. La intervención se enmarcó dentro de un plan provincial de lucha contra el narcotráfico que lleva a cabo en todos los festivales y reuniones de gran escala en la provincia.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, un elemento destacado del operativo fue la participación de canes adiestrados de la División K-9, que realizaron exhaustivas inspecciones en áreas sensibles como baños y barras.

Estos controles permitieron localizar dosis de cocaína, tusi, MDMA y marihuana, las cuales fueron incautadas en distintos puntos del predio.

El procedimiento policial no solo incluyó el secuestro de sustancias, sino también la identificación de varias personas para descartar antecedentes penales y posibles vínculos con redes de distribución.

El operativo de la FPA
El operativo de la FPA permitió localizar dosis de cocaína, tusi, MDMA y marihuana, (mpfcordoba.gob.ar)

Incautaron varias dosis de drogas en una fiesta en Mar del Plata

A finales de diciembre, las autoridades pudieron desarticular una fiesta clandestina con la participación de más de 400 personas.

Los procedimientos se llevaron a cabo alrededor de las 10 de la mañana, en una vivienda ubicada en la intersección de Sánchez Labrador y Los Manzanos. Personal de la Comisaría N°15, el Cuerpo de CaballeríaInspección General y la Patrulla Municipal llegaron hasta allí tras recibir un llamado por parte de los vecinos, quienes alertaron sobre el desarrollo de una fiesta en la zona.

Al llegar, los agentes constataron la presencia de cerca de 40 vehículos estacionados en las inmediaciones, música a volumen elevado y una importante concentración de jóvenes que ingresaban al predio.

La respuesta de las autoridades incluyó el desalojo inmediato del lugar y el secuestro de equipos de sonido, como parlantes y amplificadores, utilizados para la fiesta.

La inspección permitió confirmar la existencia de una 'pool party’ no autorizada, en la que la concurrencia superaba los límites permitidos por las ordenanzas municipales y la Ley Provincial 13.178. Las autoridades labraron las actas de infracción correspondientes y procedieron al decomiso de material sonoro.

Durante la intervención, los agentes descubrieron una cartera descartada en las inmediaciones. En su interior, hallaron varias bolsas ziploc con pastillas de drogas sintéticas y una sustancia en polvo de color rosa, identificada como TUSI. El hallazgo fue comunicado de inmediato a la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones judiciales de rigor.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que analizará las pruebas recogidas y podrá impulsar acciones penales contra quienes resulten responsables del transporte, tenencia y eventual comercialización de drogas en el contexto de la fiesta.

