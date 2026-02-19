Detuvieron a un hombre que fue descubierto por sus vecinos cuando asesinaba a su pareja

Ocurrió en San Martín. El sospechoso había apuñalado a la víctima, que murió poco después por las lesiones

Un hombre fue detenido en el barrio 18 de San Martín tras ser descubierto infraganti mientras apuñalaba a su pareja. El hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 6, cuando los vecinos del complejo donde vivía el atacante y su víctima escucharon gritos de auxilio provenientes de su vivienda. Ante la situación, forzaron el ingreso y se encontraron con una escena de terror: Juan Ramón Díaz, de 42 años, estaba asesinando a su mujer, Daniela Alejandra Gasis, de 43.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el ataque fue a puñaladas. Al momento de la irrupción en la casa, la mujer tenía heridas de arma blanca en sus brazos y pecho. Por la gravedad de sus heridas, los propios testigos trasladaron a la mujer de urgencia al Hospital Castex, donde falleció poco después a causa de las lesiones.

En cuanto al presunto agresor, Díaz fue reducido por los propios vecinos hasta la llegada de la Policía Ecológica, que se encontraba realizando un operativo de prevención en las inmediaciones. En el caso luego tomó intervención el fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI 3, dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso y el inicio de las diligencias judiciales correspondientes.

Un sospechoso, acusado de femicidio en San Martín, detenido por agentes de la unidad de Delitos Complejos

De acuerdo a fuentes del caso, no se registraban denuncias previas ni medidas de restricción entre Díaz y Gasis. Sin embargo, familiares de la víctima señalaron que la pareja había atravesado al menos un episodio de violencia, pero aclararon que la mujer no formalizó ninguna denuncia. El agresor, quien trabaja como empleado de panadería, permaneció en silencio ante las consultas de la fiscalía tras ser arrestado.

La causa quedó caratulada como femicidio. El cuerpo de Gasis fue trasladado para autopsia y la justicia continúa con la toma de testimonios y la recolección de pruebas en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijas

Una mujer de 29 años permanece internada en estado crítico en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que su pareja le disparara en la cabeza frente a sus dos hijos, en un hecho que la Justicia investiga como femicidio en grado de tentativa.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque ocurrió este domingo, alrededor de 23.45, en una vivienda ubicada sobre la calle Chile, entre Malvinas Argentinas y Alsina, en el barrio El Molino.

Según pudieron reconstruir los agentes de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, la agresión se produjo en medio de una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, un joven de 25 años identificado como E.G.O., que, según testigos citados por La Verdad de Junín, ya había protagonizado episodios previos de violencia.

El atacante utilizó un revólver calibre .22 para dispararle a su pareja. Lo hizo frente a su hija de 2 años y a su bebé, que apenas tiene unos pocos meses de vida. Tras el disparo, él mismo llamó a la policía, pero se despegó del hecho: dijo que la mujer había sido atacada por un tercero cuando se encontraba en la vereda. Al arribar al lugar, personal del servicio de emergencias halló a la víctima consciente, aunque presentaba una lesión de bala a la altura del cráneo.

La causa quedó caratulada como “Femicidio en grado de tentativa”, a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 6. El imputado, en tanto, se encuentra alojado en una dependencia policial de la ciudad de Los Toldos, a la espera de la audiencia imputativa que se realizará durante este miércoles.