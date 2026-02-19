Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre que fue descubierto por sus vecinos cuando asesinaba a su pareja

Ocurrió en San Martín. El sospechoso había apuñalado a la víctima, que murió poco después por las lesiones

Guardar
Ocurrió en San Martín. El sospechoso había apuñalado a la víctima, que murió poco después por las lesiones

Un hombre fue detenido en el barrio 18 de San Martín tras ser descubierto infraganti mientras apuñalaba a su pareja. El hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 6, cuando los vecinos del complejo donde vivía el atacante y su víctima escucharon gritos de auxilio provenientes de su vivienda. Ante la situación, forzaron el ingreso y se encontraron con una escena de terror: Juan Ramón Díaz, de 42 años, estaba asesinando a su mujer, Daniela Alejandra Gasis, de 43.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el ataque fue a puñaladas. Al momento de la irrupción en la casa, la mujer tenía heridas de arma blanca en sus brazos y pecho. Por la gravedad de sus heridas, los propios testigos trasladaron a la mujer de urgencia al Hospital Castex, donde falleció poco después a causa de las lesiones.

En cuanto al presunto agresor, Díaz fue reducido por los propios vecinos hasta la llegada de la Policía Ecológica, que se encontraba realizando un operativo de prevención en las inmediaciones. En el caso luego tomó intervención el fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI 3, dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso y el inicio de las diligencias judiciales correspondientes.

Un sospechoso, acusado de femicidio
Un sospechoso, acusado de femicidio en San Martín, detenido por agentes de la unidad de Delitos Complejos

De acuerdo a fuentes del caso, no se registraban denuncias previas ni medidas de restricción entre Díaz y Gasis. Sin embargo, familiares de la víctima señalaron que la pareja había atravesado al menos un episodio de violencia, pero aclararon que la mujer no formalizó ninguna denuncia. El agresor, quien trabaja como empleado de panadería, permaneció en silencio ante las consultas de la fiscalía tras ser arrestado.

La causa quedó caratulada como femicidio. El cuerpo de Gasis fue trasladado para autopsia y la justicia continúa con la toma de testimonios y la recolección de pruebas en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijas

Una mujer de 29 años permanece internada en estado crítico en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que su pareja le disparara en la cabeza frente a sus dos hijos, en un hecho que la Justicia investiga como femicidio en grado de tentativa.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque ocurrió este domingo, alrededor de 23.45, en una vivienda ubicada sobre la calle Chile, entre Malvinas Argentinas y Alsina, en el barrio El Molino.

Según pudieron reconstruir los agentes de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, la agresión se produjo en medio de una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, un joven de 25 años identificado como E.G.O., que, según testigos citados por La Verdad de Junín, ya había protagonizado episodios previos de violencia.

El atacante utilizó un revólver calibre .22 para dispararle a su pareja. Lo hizo frente a su hija de 2 años y a su bebé, que apenas tiene unos pocos meses de vida. Tras el disparo, él mismo llamó a la policía, pero se despegó del hecho: dijo que la mujer había sido atacada por un tercero cuando se encontraba en la vereda. Al arribar al lugar, personal del servicio de emergencias halló a la víctima consciente, aunque presentaba una lesión de bala a la altura del cráneo.

La causa quedó caratulada como “Femicidio en grado de tentativa”, a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 6. El imputado, en tanto, se encuentra alojado en una dependencia policial de la ciudad de Los Toldos, a la espera de la audiencia imputativa que se realizará durante este miércoles.

Temas Relacionados

San MartínFemicidioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las transferencias de la Banda del Millón a su líder preso mientras le robaban a la abuela influencer

El menor de 17 años arrestado este jueves realizó la operación desde el celular de Mónica Mancini a uno de los líderes presos, según determinó la investigación

Las transferencias de la Banda

Cayeron otros tres miembros de la Banda del Millón: uno, de 17 años, está acusado del robo a la abuela influencer

Los sospechosos fueron detenidos en la zona norte del Conurbano Bonaerense. Entre los delincuentes hay además otro menor de 15 años y un hombre mayor de edad

Cayeron otros tres miembros de

Condenaron en Kosovo al femicida de María Clara Urdangaray, la joven argentina asesinada en 2023

Endrit Nika, su ex pareja, fue sentenciado a 18 años de prisón. La víctima tenía 27 años

Condenaron en Kosovo al femicida

Sofía Devries: qué reveló la autopsia de la turista que murió mientras practicaba buceo en Puerto Madryn

El cuerpo de la joven de 23 años fue encontrado tras dos días de búsqueda. La víctima hacía una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros

Sofía Devries: qué reveló la

La madre de Kim Gómez revivió el horror en el inicio del juicio por el crimen

Florencia Barboza declaró ante el Tribunal que juzga a uno de los menores implicados en el homicidio. La reacción de la sala

La madre de Kim Gómez
DEPORTES
El drama que atraviesa la

El drama que atraviesa la figura Lindsey Vonn tras su grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Mi pierna sigue en pedazos”

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Boca Juniors dio a conocer sus convocados para recibir mañana a Racing con Leandro Paredes como gran baja

Cuánto dinero recibirá River Plate por el pase de Adam Bareiro a Boca Juniors

El escabroso giro en el caso del árbitro alemán agredido tras pedirle matrimonio a su novio antes de un partido

TELESHOW
Soledad Pastorutti saludó a su

Soledad Pastorutti saludó a su hija Regina por su cumpleaños: “El amor es cada vez más grande”

El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su hijo Benjamín por sus 17 años: “Sos más de lo que alguna vez imaginé”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand en la previa de su cumpleaños 99

El “Indio” Solari recibió el alta luego de someterse a estudios médicos

El primer día de clase de Anita García Moritán: entre uniformes, etiquetas y el cariño de Pampita y su padre Roberto

INFOBAE AMÉRICA

La Policía culpó al servicio

La Policía culpó al servicio de cárceles por la fuga de un prófugo vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio

Especialista plantea que Metrocable debe integrarse al transporte público en San Salvador

Trump dijo que en diez días se definirá si hay acuerdo nuclear con Irán y advirtió: “Puede que tenga que ir un paso más allá”

Decano de Medicina de la Universidad Central denunciará ante la Fiscalía la alteración de notas de 19 estudiantes

Estudio revela venta masiva de tiburón bajo etiquetas falsas en mercados de la Sierra ecuatoriana