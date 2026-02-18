Crimen y Justicia

Una ciudadana boliviana con domicilio en Chile cayó en la terminal de Liniers con dos kilos de cocaína: iba a Jujuy

La mujer quedó detenida en el marco de una causa que investiga el juez Casanello. La droga estaba oculta en el doble fondo de una valija

"Rodolfo", el can detector, fue
"Rodolfo", el can detector, fue clave

La Policía Federal Argentina desarticuló un intento de tráfico de droga al secuestrar más de 2 kilos de cocaína en la terminal de micros del barrio porteño de Liniers.

Tras un operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en el marco del Plan Verano, una ciudadana boliviana fue detenida y permanece a disposición de la justicia tras hallarse la droga oculta en una valija con doble fondo.

El hallazgo tuvo lugar el pasado 9 de febrero, a las 12, durante las tareas de control sobre equipajes y pasajeros de un micro de larga distancia proveniente de la provincia de Jujuy.

Durante la inspección, los efectivos de la Comisaría Terminal de Ómnibus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detectaron irregularidades en el interior de una valija rosa mediante el empleo de un escáner de rayos X colocado en un área especial cedida por una empresa de transporte.

Los policías abrieron la valija
Los policías abrieron la valija y hallaron los panes de droga

El operador del escáner identificó una imagen compatible con un doble fondo, con notable densidad y tonalidad diferenciada. Ante esa sospecha, intervino el can detector de narcóticos “Rodolfo”, que realizó una marcación positiva no invasiva para la presencia de estupefacientes.

El registro más profundo de la maleta, ejecutado en presencia de testigos, reveló dos panes de sustancia blanca escondidos bajo un doble fondo, cuyo test químico arrojó positivo para clorhidrato de cocaína.

El testeo dio positivo
El testeo dio positivo

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello e intervención de la Secretaría N°14 de Sebastián Oppel, la pasajera resultó incomunicada e imputada por infracción a la Ley 23.737, que disciplina los delitos vinculados a drogas.

Se trata de Fausta B.D., de 33 años, ciudadana boliviana y domiciliada en la República de Chile.

La droga secuestrada
La droga secuestrada

En poder de la detenida, los agentes de la PFA encontraron, además de la droga, un teléfono celular, USD102, 94.000 pesos y documentación relevante para la causa.

En el mismo acto, el juzgado dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y el inicio de una investigación enfocada en el domicilio aportado por la imputada.

Así descubrieron la droga
Así descubrieron la droga

Al allanar una propiedad vinculada al caso y ubicada en el partido de Avellaneda, la policía identificó a Nahuel M.F., considerado de interés en la causa al aparecer como presunto destinatario de la valija incautada.

Sin embargo, tanto ese registro domiciliario en la localidad de Villa Domínico como otro realizado más tarde en otra vivienda de la misma zona de Avellaneda arrojaron resultado negativo respecto a la localización de drogas adicionales o material pertinente.

