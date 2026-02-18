Un hombre era buscado por su familia tras desaparecer en el Cosquín Rock y descubrieron que estaba preso

La familia había empezado una campaña para dar con su paradero (Foto: La Voz)

Un hombre de 29 años, que había sido reportado como desaparecido durante el festival Cosquín Rock 2026 en la localidad de Santa María de Punilla, fue localizado tras confirmarse que estaba detenido por participar en una pelea callejera.

La búsqueda había movilizado a familiares y amigos, quienes iniciaron una campaña en redes sociales para dar con su paradero.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior, tras la pelea ocurrida en el valle de Punilla, el detenido, junto a varios involucrados, sufrió lesiones en el rostro y fue arrestado por contravenir el Código de Convivencia al protagonizar la disputa en la vía pública.

El hecho ocurrió durante el evento musical más convocante del país que se realiza todos los años en la provincia de Córdoba. La confusión sobre el paradero del joven se generó luego de que familiares y allegados perdieran contacto con él y, ante la falta de información, comenzaron a buscarlo.

Las autoridades aclararon que la detención del joven se debió exclusivamente a su participación en una riña y no estuvo vinculada a otros hechos delictivos denunciados en el festival, tales como el robo de celulares. Hasta ahora hubo 113 denuncias aunque se estima que la cifra real fue mayor.

Se enfrentaron a golpes en la calle y terminaron presos

Una pelea entre dos cuidacoches en pleno centro de la ciudad de Córdoba terminó con uno de los involucrados hospitalizado y el otro detenido. El hecho ocurrió a fines de enero en la calle Oncativo al 50, donde dos hombres, de 34 y 36 años, protagonizaron un enfrentamiento en la vía pública. Según la información oficial brindada por la Policía de Córdoba, durante la disputa uno de ellos habría golpeado al otro en la cabeza con palos de madera.

Las imágenes del enfrentamiento

Personal del servicio de emergencias acudió al lugar para asistir al mayor de los hombres herido, quien fue trasladado al Hospital de Urgencias con diagnóstico de traumatismo de cráneo. La atención médica fue inmediata ante la gravedad de las lesiones sufridas. El agresor fue aprehendido en el lugar y quedó bajo custodia policial.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres elementos de madera que habrían sido utilizados como armas durante la pelea. Tanto el detenido como los objetos incautados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

La secuencia del episodio quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona, lo que permitió una rápida intervención policial. Según fuentes oficiales, la causa quedó caratulada como lesiones graves y los elementos secuestrados fueron incorporados como pruebas.

En distintos barrios de Córdoba, la actividad de los cuidacoches fue motivo de múltiples denuncias. En sectores como Güemes, Nueva Córdoba, Jardín, Cerro de las Rosas, General Paz y Centro se reportaron incidentes relacionados con pedido de dinero, robos y hechos de violencia tanto física como verbal contra conductores y peatones.

En otro operativo realizado en la avenida Vélez Sarsfield al 600, en Nueva Córdoba, la Policía detuvo a dos cuidacoches acusados de solicitar dinero a conductores a cambio de permitirles estacionar en la vía pública. El procedimiento se originó a partir de una alerta del sistema de videovigilancia 911, que detectó movimientos sospechosos en el área. Los detenidos, de 25 y 28 años, exigían a los automovilistas una suma superior a cinco mil pesos para estacionar en el sector. Los agentes secuestraron un chaleco refractario utilizado como distintivo y lo incorporaron como prueba en la causa.

Ambos implicados fueron trasladados a la comisaría y notificados por infracción al código de convivencia antes de ser derivados a la sede judicial. L