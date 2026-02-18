Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijos

El lugar del hecho. (Captura de Google Maps)

Una mujer de 24 años permanece internada en estado crítico en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que su pareja le disparara en la cabeza frente a sus dos hijos, en un hecho que la Justicia investiga como femicidio en grado de tentativa.

El ataque ocurrió el lunes pasado, alrededor de las 00:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Chile, entre Malvinas Argentinas y Alsina, en el barrio El Molino.

Según cel diario La Verdad de Junín, la agresión se produjo en medio de una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, un joven de 25 años que, según testigos citados por La Verdad de Junín, ya había protagonizado episodios previos de violencia.

El atacante utilizó un revólver calibre .22. Tras el disparo, él mismo llamó a la policía, pero se despegó del hecho: dijo que la mujer había sido atacada por un tercero cuando se encontraba en la vereda. Al arribar al lugar, personal del servicio de emergencias halló a la víctima consciente, aunque presentaba una lesión de bala a la altura del cráneo.

La fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 6 juninense y a cargo de la investigación, coordinó las actuaciones junto con efectivos de la policía científica y del Comando de Patrullas local.

El reporte médico reveló que el acusado se encontraba alcoholizado al momento del hecho y que la bala quedó alojada cerca del parénquima cerebral de la víctima, una zona fundamental para las funciones neurológicas. Los profesionales advirtieron que el estado de la mujer implica riesgo de vida, ya que cualquier daño en esa área puede generar secuelas graves o, en el peor de los casos, la muerte.

Durante la intervención policial, los agentes secuestraron el arma utilizada y detuvieron al sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales. Según el medio local, ya había sido condenado en 2025 por lesiones leves agravadas y tenía una sentencia de seis meses de prisión en suspenso, lo que agrava su situación procesal actual.

La víctima, aún en estado de shock, aseguró ante las autoridades: “Mi marido no fue”, aunque no se descarta que la declaración esté vinculada a la dinámica de violencia previa reportada por los vecinos.

Hasta el momento, la mujer permanece internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Interzonal de Junín, y los médicos no habían definido la posibilidad de una intervención quirúrgica.

La causa quedó caratulada como “Femicidio en grado de tentativa”. El imputado, en tanto, debe declarar en la fiscalía y se espera que la aprehensión se convierta en detención formal en las próximas horas.

Salió a los corsos y no regresó: la encontraron calcinada y desmembrada detrás de un cementerio

Ramona Emilia Medina, una mujer de 65 años, fue hallada desmembrada y parcialmente calcinada en un predio ubicado detrás de un cementerio de la localidad de Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. La Justicia investiga un femicidio y hay un hombre de 38 años detenido.

Según medios locales, el hallazgo del cadáver se produjo tras una intensa búsqueda desplegada desde el domingo, cuando su familia denunció la desaparición. La mujer había salido de su vivienda para asistir a los corsos de la ciudad y no regresó.

Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero

A partir de ese momento, la Policía difundió su fotografía y solicitó colaboración de los vecinos, mientras que la división Búsqueda de Personas intensificó los operativos en la zona junto a personal de la Comisaría 50.

De acuerdo con el diario El Liberal, la búsqueda tomó un giro decisivo cuando un remisero denunció a la Policía que, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla.

Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ante la sospecha de que podría tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en la casa.

Allí, los efectivos de la Policía detuvieron a un hombre de 38 años identificado con las iniciales de L.R.B y secuestraron dos teléfonos celulares. Uno de ellos sería propiedad de Ramona.

Tras ser llevado a sede policial, el sospechoso finalmente habría confesado el crimen y hasta brindó indicaciones de dónde estaba el cuerpo. Finalmente, este lunes, los efectivos policiales localizaron el cuerpo de Medina en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según fuentes policiales consultadas por el medio, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo, aunque resta determinar si la destrucción se debió al fuego o al accionar de animales carroñeros de la zona.

Los peritos trabajan para establecer el momento y las circunstancias exactas del fallecimiento. Buscan determinar si Medina fue asesinada en las inmediaciones del cementerio o si el cuerpo fue trasladado hasta allí posteriormente.

Además, se espera aún el resultado de la autopsia, que deberá esclarecer si la víctima fue incinerada tras ser asesinada o mientras aún estaba con vida. Además, deberán establecer si L.R.B. actuó solo o contó con la colaboración de terceros.

La investigación quedó bajo la supervisión del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, que continuará con nuevos procedimientos y el análisis de los elementos secuestrados.