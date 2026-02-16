Le dio la mano y después lo baleó frente a sus hijas: identificaron al sicario del ajuste de cuentas en Moreno

Ajuste de cuentes y muerte en Moreno

Identificaron al sospechoso que el 7 de febrero pasado baleó a Jonatan Maximiliano Requejo Pozzi (38) en el marco de un ajuste de cuentas en el partido de Moreno, indicaron fuentes de la investigación a Infobae. La víctima moriría dos días después y desde entonces el homicida es intensamente buscado.

En ese contexto, fuentes del caso dijeron que este viernes a la madrugada la Policía Bonaerense allanó dos domicilios en Fuerte Apache (barrio Ejército de Los Andes, ubicado en Ciudadela) y otros dos en el partido de Merlo, pero dieron negativo. El sindicado tiene una orden de detención sobre su cabeza.

El video del ataque fue la clave para identificarlo. El homicida golpeó la puerta de la casa de Requejo Pozzi, ubicada en la calle una propiedad de Santa Cruz al 2700 de la localidad de La Reja, ese 7 de febrero por la noche. El timer de la cámara marcaba las 20:28.

Era sábado y las dos hijas de la víctima estaban en el patio delantero de la casa cuando sonó el timbre. Requejo Pozzi le abrió a su asesino, incluso le dio la mano, y, entonces, el sospechoso le dijo: “Todo bien, amigazo, estoy acá a la vuelta y...“.

Pero no terminó la frase porque apareció un tercero, un vecino. Entonces, el sicario sacó un arma, le disparó al dueño de casa frente a sus hijas y escapó mientras el hombre, herido, les pedía a gritos a las nenas, ya tendido en el patio de su casa: “Llamá a tu mamá, llamá a la abuela”.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia de un terrible crimen y también tomaron la cara del asesino. Tras la balacera, que dejó en el piso aturdido al vecino que apareció inesperadamente en escena, el sospechoso se escapó en un auto.

Mientras tanto, la víctima, herido de un balazo que le ingresó por el costal derecho y le salió por el lado izquierdo, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde ingresó a quirófano y quedó internado en estado reservado. Requejo Pozzi (38) agonizó dos días y falleció el 9 de febrero.

La causa la investiga la fiscal Carina Saucedo como homicidio agravado, quien está convencida de que, por la modalidad, fue un ataque en el marco de un ajuste de cuentas. Y de inmediato, la funcionaria judicial solicitó un relevamiento más amplio de las cámaras de seguridad de la zona para identificar también el auto en el que huyó y la ruta de escape.

Despedidas

Las hermanas de la víctima lo despidieron en redes sociales. Una de ella publicó en Facebook: “Te fuiste y mi corazón se partió en mil pedazos. Hoy me toca ser la fuerte. Busco respuestas y no las tengo, pero me quedo con que los que te conocimos sabemos que eras un gran papá, esposo y hermano. Y sobre todo, un luchador que laburabas para tu familia. Un hombre honrado, cascarrabias, pero te amaba, hermano. Ahora, ¿qué hacemos? Sé que estás con mamá y es lo que siempre quisiste. Vuela alto hermano. No hay palabras para lo que sentimos, porque el vacío que nos dejaste nadie lo podrá ocupar. Cuidanos, cuidá a tus hijos y a tu mujer, y a nosotros, porfa, hermano”.

La otra hermana de la víctima respondió a ese mensaje: “Nuestro hermano se convirtió en un hombre honorable. Él era un gran papá, siempre con sus hijos para todos lados. Trabajador incansable como su mamá. Hoy se abrazan, están juntos, y saber que la tiene para él solo, eso me ayuda”.