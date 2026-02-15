Crimen y Justicia

Un fusil de asalto y ropa de la Policía: qué le encontraron a una banda dedicada al narcomenudeo

Son tres los detenidos en el marco de una causa por asociación ilícita

Guardar
Los tres detenidos
Los tres detenidos

Lo que comenzó con la detención de un auto que circulaba a alta velocidad por el partido bonaerense de Quilmes culminó con el arresto de tres sospechosos, acusados de integrar una banda dedicada al narcomenudeo a la que le encontraron varias armas, entre ellas un fusil, y ropa de la DDI local de la Policía Bonaerense.

Fuentes del caso detallaron que la SubDDI de Florencio Varela realizó en las últimas horas allanamientos en el marco de una causa por asociación ilícita, tenencia ilegal de arma de guerra e infracción a la Ley 23.737, principalmente, por comercialización de estupefacientes.

Todos los procedimiento se hicieron bajo la dirección del Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela y de la UFI N°2 de ese distrito.

Parte de lo secuestrado
Parte de lo secuestrado

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, fueron identificados con sus iniciales como J.A.A., de 31 años; M.A.B., de 28; y S.A.P.A, de 27.

  • A ellos les secuestraron:
  • $280.000 en efectivo
  • 9 Frascos con marihuana, por un peso total de 450 gramos
  • 365 gramos de pasta base
  • 2 Balanzas de precisión
  • Recortes de nailon para fraccionamiento
  • 4 Camperas con logos de investigaciones
  • Una campera identificatoria de Drogas Ilícitas
  • Una tonfa
  • Una gorra policial
  • Un fusil de asalto
  • Una escopeta
  • Municiones distintos calibres.
  • Una granada de humo
  • Dos chalecos antibalas
  • Dos cargadores de 9 mm
  • Tres handy de baja frecuencia
  • Una pistola calibre .45
La ropa policial secuestrada
La ropa policial secuestrada

Todo comenzó el pasado 31 de agosto, cuando la Policía interceptó un vehículo Fiat 147 que circulaba a alta velocidad. Del interior del coche, los agentes secuestraron armas de fuego y aprehendieron a sus ocupantes.

A raíz de ello, el fiscal del caso dispuso que se amplíe la investigación, ya que los detenidos eran parte de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes y tenencia de armamento.

Tras el análisis de los teléfonos secuestrados, se identificaron cinco domicilios de interés, por los que se pidieron órdenes de allanamiento que se cumplimentaron el viernes pasado a la madrugada en la localidad de San Francisco Solado y en el Barrio La Esperanza Uno de Quilmes.

Allí, ese último barrio, se logró la aprehensión de los tres detenidos y se secuestraron armas de fuego, municiones, prendas de vestir con logos identificables de Investigaciones y Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense y otros elementos vinculantes.

Temas Relacionados

NarcomenudeoQuilmesPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mataron a un agente del Servicio Penitenciario Federal en un robo en José C. Paz: los videos

Ocurrió este sábado en el cruce de Ruta 197 y Gaspar Campos, cuando la víctima iba junto a su hijastra, que resultó ilesa. Los motochorros que asesinaron al ayudante primero son intensamente buscados

Mataron a un agente del

“Soy la calma que llega después de arruinarlo todo”: quién es el acusado de haber tirado la bomba molotov en las afueras del Congreso

Milton Iván Tolomeo fue este domingo detenido en un torneo de boxeo en Avellaneda mientras se desempeñaba como masajista deportivo. Ya había participado en varias marchas

“Soy la calma que llega

Se entregó el automovilista sospechado de haber atropellado y matado a Eugenia Carril en La Plata

El viernes por la noche la joven volvía de estudiar, pero nunca llegó a la casa. Su cuerpo apareció en una zanja y tenía golpes

Se entregó el automovilista sospechado

Mataron a balazos a un joven de 18 años durante los festejos de carnaval en Mercedes: detuvieron a una madre y su hijo

La víctima fue identificada como Brian Cabrera. El ataque se habría producido tras una discusión. La Municipalidad suspendió el corso

Mataron a balazos a un

Violencia en el Congreso: detuvieron a la salida de un torneo de box al acusado de lanzar una bomba molotov

La Policía Federal lo arrestó este domingo en Avellaneda por los disturbios en la marcha contra la reforma laboral

Violencia en el Congreso: detuvieron
DEPORTES
El impactante video de Colapinto

El impactante video de Colapinto ejercitando su cuello: así se prepara para los nuevos tests de la Fórmula 1

La impensada polémica que envuelve al curling en los Juegos Olímpicos de Invierno: denuncia de trampa y un video “irregular”

Atacaron al micro de Estudiantes antes del clásico con Gimnasia: tensión, vidrios rotos y un futbolista con una herida leve

“No pudo evitar hacer su magia”: el gol de Messi desde un ángulo imposible mientras observaba jugar a sus hijos en el Inter Miami

Las duras críticas a Simeone tras la goleada que sufrió el Atlético de Madrid y el inesperado cruce del técnico con Oblak

TELESHOW
Las vacaciones mágicas de Jimena

Las vacaciones mágicas de Jimena Barón con Matías Palleiro y sus hijos en un crucero por el Caribe

Bad Bunny en River, postales de dos noches históricas: las mejores fotos

La desopilante broma de Lourdes Sánchez en el consultorio de su dermatóloga: “Cuando viene la detallista”

Antonela Roccuzzo reveló el lado más tierno de Lionel Messi en una fecha especial

Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo en el Cosquín Rock y desató un pogo gigante cantando Jijiji de Los Redonditos de Ricota

INFOBAE AMÉRICA

¿Guiños a EEUU?: las medidas

¿Guiños a EEUU?: las medidas adoptadas por la dictadura de Nicaragua tras la captura de Nicolás Maduro

Radio El Salvador cumple 100 años: un siglo de historia y legado en la radiodifusión nacional

La amnistía de la dictadura de Venezuela es para dar impunidad a los verdugos

Transición en Venezuela: Delcy Rodríguez eliminó por decreto programas sociales y entes emblemáticos del entramado chavista

El discurso completo de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich