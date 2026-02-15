Un fusil de asalto y ropa de la Policía: qué le encontraron a una banda dedicada al narcomenudeo

Los tres detenidos

Lo que comenzó con la detención de un auto que circulaba a alta velocidad por el partido bonaerense de Quilmes culminó con el arresto de tres sospechosos, acusados de integrar una banda dedicada al narcomenudeo a la que le encontraron varias armas, entre ellas un fusil, y ropa de la DDI local de la Policía Bonaerense.

Fuentes del caso detallaron que la SubDDI de Florencio Varela realizó en las últimas horas allanamientos en el marco de una causa por asociación ilícita, tenencia ilegal de arma de guerra e infracción a la Ley 23.737, principalmente, por comercialización de estupefacientes.

Todos los procedimiento se hicieron bajo la dirección del Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela y de la UFI N°2 de ese distrito.

Parte de lo secuestrado

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, fueron identificados con sus iniciales como J.A.A., de 31 años; M.A.B., de 28; y S.A.P.A, de 27.

A ellos les secuestraron:

$280.000 en efectivo

9 Frascos con marihuana, por un peso total de 450 gramos

365 gramos de pasta base

2 Balanzas de precisión

Recortes de nailon para fraccionamiento

4 Camperas con logos de investigaciones

Una campera identificatoria de Drogas Ilícitas

Una tonfa

Una gorra policial

Un fusil de asalto

Una escopeta

Municiones distintos calibres.

Una granada de humo

Dos chalecos antibalas

Dos cargadores de 9 mm

Tres handy de baja frecuencia

Una pistola calibre .45

La ropa policial secuestrada

Todo comenzó el pasado 31 de agosto, cuando la Policía interceptó un vehículo Fiat 147 que circulaba a alta velocidad. Del interior del coche, los agentes secuestraron armas de fuego y aprehendieron a sus ocupantes.

A raíz de ello, el fiscal del caso dispuso que se amplíe la investigación, ya que los detenidos eran parte de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes y tenencia de armamento.

Tras el análisis de los teléfonos secuestrados, se identificaron cinco domicilios de interés, por los que se pidieron órdenes de allanamiento que se cumplimentaron el viernes pasado a la madrugada en la localidad de San Francisco Solado y en el Barrio La Esperanza Uno de Quilmes.

Allí, ese último barrio, se logró la aprehensión de los tres detenidos y se secuestraron armas de fuego, municiones, prendas de vestir con logos identificables de Investigaciones y Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense y otros elementos vinculantes.