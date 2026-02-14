Mar del Plata: frenó en la ruta, lo atacaron a culatazos en la cabeza y le robaron el auto

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Parque Camet.

Un jubilado fue víctima en las últimas horas de un brutal asalto en la ruta 11, en la ciudad de Mar del Plata, donde una banda de delincuentes lo interceptó para robarle el auto. Para concretar el ataque, le dieron culatazos en la cabeza.

El episodio ocurrió este jueves alrededor de las 21, cuando el hombre, de unos 70 años, circulaba en su Honda Civic por la traza provincial. Al llegar al kilómetro 509, en las inmediaciones de Parque Camet, y por circunstancias que aún no fueron esclarecidas, detuvo la marcha.

Fue entonces cuando al menos dos delincuentes lo abordaron y lo hirieron en la cabeza a culatazos para sustraerle el vehículo. También se llevaron documentación y dos celulares; tras el ataque, escaparon inmediatamente.

Según testimonios de vecinos de la zona, que se comunicaron con el medio local 0223, no es recomendable detener la marcha en ese tramo ante maniobras sospechosas, como la presencia de piedras o maniquíes arrojados a la vera del camino.

“Le rompieron la cabeza a culatazos”, aseguró un testigo. Además, advirtieron que en el sector cercano a la ex Villa Joyosa existen lugares tomados que funcionarían como aguantaderos.

Sobre los delincuentes, estos habrían escapado con el rodado en dirección a Santa Clara del Mar.

La zona donde se produjo el ataque (Google Maps)

En los últimos días, las cámaras de seguridad instaladas en el frente de una casa ubicada en el barrio San Jacinto, en la ciudad de Mar del Plata, captaron los rostros de dos delincuentes que quisieron ingresar a robar a una vivienda a plena luz del día. Sin embargo, su objetivo se vio frustrado por los perros de la propiedad, que comenzaron a ladrar con énfasis cuando detectaron la presencia de los sospechosos.

“En agosto entraron y me robaron de todo. Ayer lo intentaron, pero no pudieron”, dijo este miércoles Andrea, la víctima, en diálogo con Infobae.

El timer de la cámara marcaba las 15.25 cuando los asaltantes, ambos con gorras en sus cabezas, se acercaron de forma sospechosa a la propiedad ubicada sobre la calle 431, entre 0 bis y 2.

Primero se asomaron por la ventana y la puerta de ingreso principal para observar si había alguien en el interior de la finca. Luego, se dirigieron a la zona del garage, con el objetivo de ingresar a la vivienda por el costado de la misma.

Sin embargo, los atacantes no contaban con la presencia de Gino y Arthur, los perros de la casa. La reacción de las mascotas de Andrea fue clave para que los ladrones depusieran su actitud y huyeran del lugar sin cometer el robo.

Mar del Plata: querían entrar a una casa a robar y fueron espantados por el perro de las víctimas

La víctima denunció el hecho en un grupo de vecinos de la red social Facebook y aseguró que estos hombres, que aún no pudieron ser identificados, son “los dueños” del barrio San Jacinto, al sur de la ciudad balnearia, debido a que no es la primera vez que roban en la zona, donde ya desvalijaron otra propiedad.

“Los vecinos estamos cansados y asustados por esta situación. El barrio está absolutamente liberado. No hay presencia policial ni respuestas por parte de las autoridades de la ciudad”, aseguró la vecina en su posteo.

Durante el contacto con este medio, la denunciante contó que en agosto pasado ya había sufrido un robo en su propia casa. “Me entraron y me desvalijaron. Se llevaron televisores, equipos de música, amplificadores, herramientas... Ayer lo intentaron, pero no entraron”, señaló.

Ante este preocupante escenario de inseguridad, Andrea se mostró preocupada por los constantes robos en la zona. “Nunca localizan a los ladrones, al menos en mi barrio. Hay robos casi todos los dias”, advirtió.

Y respecto a los delincuentes que intentaron ingresar a su casa, subrayó: “Los de ayer habían robado la semana pasada en una casa de la misma manzana. Eran los mismos, la vecina me envió fotos y estaban vestidos iguales”.