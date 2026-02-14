Crimen y Justicia

El mensaje de la abuela influencer a sus seguidores tras el violento asalto que sufrió en su casa

Mónica Mancini compartió unas historias de Instagram donde contó cómo está luego de haber sido agredida por un grupo de ladrones en San Isidro

Guardar
El posteo en Instagram
El posteo en Instagram

“Sí, lo que circula lamentablemente es real”. Así se lee al comienzo del posteo que hizo Mónica Mancini en su cuenta de Instagram. Es la abuela influencer de San Isidro que el pasado 9 de enero fue violentamente asaltada en su casa por un grupo de ladrones que solo querían plata. Para robarle, la amenazaron de muerte, la ataron y le pegaron.

Su caso se conoció esta semana luego de que detuvieran a los responsables detrás del ataque, que fue orquestado por miembros de la Banda del Millón desde la cárcel. Ante el impacto de la noticia, en las últimas horas la mujer, de 82 años, publicó una serie de historias en Instagram para comunicarle lo sucedido a su comunidad de más de 200 mil seguidores.

“Gracias a todos por los mensajes y la preocupación. Sí, lo que circula lamentablemente es rea. Estoy bien! Fue un momento muy feo, pero por suerte me encuentro bien físicamente”, dice la primera publicación que hizo.

En una posterior agregó: “No fue fácil. Pero estoy acompañada y contenida. En este momento priorizo mi tranquilidad y la de mi familia. Seguiré compartiendo mis recetas y conocimientos con ustedes. Gracias por el resto y el cariño que me están enviando,los quiero”.

"No fue fácil", dijo sobre
"No fue fácil", dijo sobre la situación que vivió en su casa

Mónica dio detalles de lo sucedido cuando declaró ante la Justicia el día del hecho. En su testimonio, al que accedió Infobae, relató el calvario que sufrió. Fue a su regreso de un viaje a Barcelona: según la declaración, había llegado al país cerca de las 20 del día anterior, y esa misma noche fue sorprendida en su casa por delincuentes. Dijo que la atacaron con violencia y con total conocimiento de sus movimientos, los cuales sospecha que sabía por el contenido que había subido en redes sociales.

“Ese día que llegué, subí una historia a mi cuenta diciendo que estaba volviendo al país. Alrededor de las 23 horas, apenas me acosté en el dormitorio, sentía voces en el techo, unos ruidos raros difíciles de identificar”, dijo ante el fiscal.

La secuencia se prolongó hasta la madrugada. “Alrededor de las 2:30 horas fui al baño y de vuelta seguí escuchando voces. Decidí nuevamente abrir la puerta del costado y entonces fui sorprendida por un sujeto que recuerdo que era delgado, con el pelo rubio, que tenía en sus manos un cuchillo Tramontina. De la violencia con la que abrió la puerta me empujó hacia el piso donde caí con la espalda”, relató.

El asalto a Mónica fue
El asalto a Mónica fue ejecutado por menores y coordinado desde la cárcel

De acuerdo a su testimonio, el hombre la amenazaba y exigía dinero mientras otro cómplice también la increpaba, al tiempo que una tercera persona, por videollamada, parecía dirigir el golpe y conocer todos los detalles de la víctima: “Tanto esta persona como el segundo sujeto sabían todo de mí, me decían ‘vos, la abuela de los videos, la que canta y cocina y hace poesías’”.

“El sujeto número 2 me mostró mi cuenta de Instagram donde tenía una foto con un collar dorado, y me decía que se lo entregue. Le dije que no valía nada pero que lo llevaba a donde estaba”, continuó.

Los delincuentes la obligaron a entregar el dinero guardado —“un millón de pesos que me había dejado mi hijo días anteriores”, afirmó— y buscaban euros, oro y objetos de valor. No dudaron en intimidarla: “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, sostuvo Mancini.

Además, le robaron su celular, cartera con cien euros y documentos, e ingresaron a su cuenta bancaria por medio de la aplicación de su teléfono, donde, según sus palabras, tenía “alrededor de 10 millones de pesos”.

Antes de huir cerca del amanecer, la ataron de pies y manos, para finalmente escapar sin hacer ruido: “No escuché ruido de moto ni nada por el estilo así que asumo que se fueron en algún auto”, indicó. “Temiendo volver a encontrarme con ellos dejé pasar un tiempo prudencial, recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, agregó.

Temas Relacionados

Mónica ManciniAbuela influencerasaltoinseguridadSan IsidroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Liberaron a casi todos los manifestantes detenidos durante la marcha contra la reforma laboral

Son los que habían sido demorados por la Policía de la Ciudad durante el día de la protesta. Solo uno aún está bajo arresto por una causa pendiente por robo

Liberaron a casi todos los

Mar del Plata: frenó en la ruta, lo atacaron a culatazos en la cabeza y le robaron el auto

La víctima es un jubilado de 70 años. “Le rompieron la cabeza”, aseguraron testigos del episodio

Mar del Plata: frenó en

Buscan a un peligroso prófugo que escapó de un hospital de Neuquén, luego de fingir una convulsión

Se trata de Lucas Exequiel Muñoz, un joven de 25 años que se encontraba detenido en la Comisaría 19. No sería la primera vez que evade a la Justicia

Buscan a un peligroso prófugo

Condenaron a cuatro presos por abusar sexualmente de un compañero en una cárcel de Rosario

Los hechos comenzaron en diciembre de 2021, cuando los acusados amenazaron con un cuchillo a la víctima para someterla

Condenaron a cuatro presos por

Volvieron a detener a un profesor de Córdoba que había sido acusado de abuso contra menores

La detención se realizó el viernes por la madrugada, aunque las autoridades no detallaron las faltas que habría cometido para volver a la prisión

Volvieron a detener a un
DEPORTES
Se agotaron en apenas tres

Se agotaron en apenas tres días los 10 mil preservativos que fueron repartidos en la Villa Olímpica en los Juegos de Invierno

Denunciaron trampa en un partido de curling en los Juegos Olímpicos de Invierno: el fuerte exabrupto

Un tenista argentino fue suspendido dos meses por apuestas y no denunciar un intento de soborno

Pochettino revela cómo fue dirigir a Messi, Neymar y Mbappé juntos en el PSG

La respuesta de Carlo Ancelotti cuando le pidieron que convoque a Neymar al Mundial 2026 en medio del Carnaval de Brasil

TELESHOW
Joe Fernández se disculpó con

Joe Fernández se disculpó con el bailarín Valentín Fresno por sus dichos homofóbicos: “Creí que era gracioso”

Cambio de horario para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero: todos los detalles

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

INFOBAE AMÉRICA

Francia alertó que Vladimir Putin

Francia alertó que Vladimir Putin está “dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo”

Bukele posiciona a El Salvador como destino turístico regional con espectáculos masivos y el impulso de la seguridad

La amnistía y otros verbos en Venezuela

Estados Unidos y Ecuador concluyeron las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial recíproco

Retiran más de 11.000 detectores de humo vendidos en Amazon por posible falla de activación ante incendios