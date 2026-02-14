El mensaje de la abuela influencer a sus seguidores tras el violento asalto que sufrió en su casa

El posteo en Instagram

“Sí, lo que circula lamentablemente es real”. Así se lee al comienzo del posteo que hizo Mónica Mancini en su cuenta de Instagram. Es la abuela influencer de San Isidro que el pasado 9 de enero fue violentamente asaltada en su casa por un grupo de ladrones que solo querían plata. Para robarle, la amenazaron de muerte, la ataron y le pegaron.

Su caso se conoció esta semana luego de que detuvieran a los responsables detrás del ataque, que fue orquestado por miembros de la Banda del Millón desde la cárcel. Ante el impacto de la noticia, en las últimas horas la mujer, de 82 años, publicó una serie de historias en Instagram para comunicarle lo sucedido a su comunidad de más de 200 mil seguidores.

“Gracias a todos por los mensajes y la preocupación. Sí, lo que circula lamentablemente es rea. Estoy bien! Fue un momento muy feo, pero por suerte me encuentro bien físicamente”, dice la primera publicación que hizo.

En una posterior agregó: “No fue fácil. Pero estoy acompañada y contenida. En este momento priorizo mi tranquilidad y la de mi familia. Seguiré compartiendo mis recetas y conocimientos con ustedes. Gracias por el resto y el cariño que me están enviando,los quiero”.

"No fue fácil", dijo sobre la situación que vivió en su casa

Mónica dio detalles de lo sucedido cuando declaró ante la Justicia el día del hecho. En su testimonio, al que accedió Infobae, relató el calvario que sufrió. Fue a su regreso de un viaje a Barcelona: según la declaración, había llegado al país cerca de las 20 del día anterior, y esa misma noche fue sorprendida en su casa por delincuentes. Dijo que la atacaron con violencia y con total conocimiento de sus movimientos, los cuales sospecha que sabía por el contenido que había subido en redes sociales.

“Ese día que llegué, subí una historia a mi cuenta diciendo que estaba volviendo al país. Alrededor de las 23 horas, apenas me acosté en el dormitorio, sentía voces en el techo, unos ruidos raros difíciles de identificar”, dijo ante el fiscal.

La secuencia se prolongó hasta la madrugada. “Alrededor de las 2:30 horas fui al baño y de vuelta seguí escuchando voces. Decidí nuevamente abrir la puerta del costado y entonces fui sorprendida por un sujeto que recuerdo que era delgado, con el pelo rubio, que tenía en sus manos un cuchillo Tramontina. De la violencia con la que abrió la puerta me empujó hacia el piso donde caí con la espalda”, relató.

El asalto a Mónica fue ejecutado por menores y coordinado desde la cárcel

De acuerdo a su testimonio, el hombre la amenazaba y exigía dinero mientras otro cómplice también la increpaba, al tiempo que una tercera persona, por videollamada, parecía dirigir el golpe y conocer todos los detalles de la víctima: “Tanto esta persona como el segundo sujeto sabían todo de mí, me decían ‘vos, la abuela de los videos, la que canta y cocina y hace poesías’”.

“El sujeto número 2 me mostró mi cuenta de Instagram donde tenía una foto con un collar dorado, y me decía que se lo entregue. Le dije que no valía nada pero que lo llevaba a donde estaba”, continuó.

Los delincuentes la obligaron a entregar el dinero guardado —“un millón de pesos que me había dejado mi hijo días anteriores”, afirmó— y buscaban euros, oro y objetos de valor. No dudaron en intimidarla: “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, sostuvo Mancini.

Además, le robaron su celular, cartera con cien euros y documentos, e ingresaron a su cuenta bancaria por medio de la aplicación de su teléfono, donde, según sus palabras, tenía “alrededor de 10 millones de pesos”.

Antes de huir cerca del amanecer, la ataron de pies y manos, para finalmente escapar sin hacer ruido: “No escuché ruido de moto ni nada por el estilo así que asumo que se fueron en algún auto”, indicó. “Temiendo volver a encontrarme con ellos dejé pasar un tiempo prudencial, recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, agregó.