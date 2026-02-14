Córdoba: detuvieron a un hombre acusado de estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

El momento de la detención del acusado, ante la mirada de varios denunciantes

Un hombre fue detenido en la ciudad de Córdoba acusado de haber organizado una presunta estafa con un viaje al Carnaval de Jujuy. Al menos 20 personas denunciaron que pagaron por un paquete turístico que nunca se concretó.

Este viernes, un grupo de viajeros se reunió en la Plaza de la Intendencia, ubicada en la intersección de Duarte Quirós y Ayacucho, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, con valijas y mochilas listas para salir rumbo a la provincia norteña.

El viaje había sido promocionado por la cuenta de Córdoba Argentina Trek, una agencia que se presentaba en redes sociales como organizadora de excursiones y escapadas a distintos destinos del país y el exterior.

La salida estaba prevista para las 19 y el punto de partida original mencionado en la promoción era la Plaza Vélez Sarsfield, aunque finalmente el lugar fue modificado a la Plaza de la Intendencia, a pocas cuadras de allí.

De acuerdo con información policial, el acusado, identificado como M.L.M., de 51 años, fue arrestado en el lugar tras el aviso de las víctimas, que advirtieron la ausencia de un medio transporte y la imposibilidad de viajar.

El propio L.M. había ofrecido un paquete que prometía traslado en bus, alojamiento, visitas a Maimará, Purmamarca, Uquía, la Quebrada de las Señoritas, el Paseo de los Colorados y el Cerro de los Siete Colores, con un precio promocional de 439.000 pesos para los últimos tres lugares, según la última publicación en Instagram del 6 de febrero pasado.

En el itinerario que circuló entre los interesados, se detallaban horarios y actividades: salida el viernes 13 de febrero desde Córdoba, llegada y hospedaje en San Salvador de Jujuy, bajada de los Diablos, excursiones, carnaval en Maimará y Tilcara, día libre con opción a visitar Perico y las Termas de Reyes, carnaval en Purmamarca y regreso el miércoles 18 en la madrugada. El pago podía efectuarse por transferencia bancaria o con tarjetas, según respondieron desde la cuenta a los potenciales clientes.

Sin embargo, la ilusión por vivir esa experiencia se derrumbó al llegar el día del viaje, cuando los damnificados se encontraron con que no había ningún ómnibus ni responsables que respondieran por la excursión.

Durante el procedimiento policial se secuestró una suma superior al medio millón de pesos

En ese momento, varias personas comenzaron a reclamarle a L.M. la devolución del dinero y algunos grabaron la situación con sus teléfonos. Una de las denunciantes filmó el instante en que subían al acusado al patrullero, mientras decía: “Estábamos por viajar a Jujuy al Carnaval y nos están estafando. Contratamos por medio de una persona que hace trekking. Nos acabamos de enterar de que estafó a mucha gente y lo están denunciando de todos lados. No nos quiere devolver la plata”.

En el procedimiento policial, se secuestró una suma superior al medio millón de pesos y un teléfono celular. L.M., junto con el dinero y los elementos incautados, quedó a disposición del juez interviniente.

La mencionada agencia tenía antecedentes de organizar viajes a diferentes provincias y destinos internacionales. En los comentarios de las publicaciones en redes sociales sobre la detención del titular, algunos usuarios compartieron experiencias favorables, mientras que otros relataron situaciones similares a la ocurrida este viernes. En los registros oficiales, L.M. no presenta deudas bancarias.

La causa sigue así bajo investigación, mientras las víctimas esperan novedades sobre la devolución del dinero.