Crimen y Justicia

Detuvieron a uno de los acusados de provocar destrozos durante la marcha en el Congreso por la reforma laboral

El sospechoso fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio de Palermo. Cómo lo identificaron

La Policía de la Ciudad detuvo este viernes a uno de los manifestantes involucrados en los destrozos y ataques con bombas Molotov ocurridos el miércoles pasado mientras se debatía la Ley de Reforma Laboral en el Congreso Nacional. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el arresto tuvo lugar en Luis María Campos al 1300, en el barrio porteño de Palermo.

El procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B detectó a un hombre durmiendo en el interior de un cajero automático. Al identificarlo, el sospechoso adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos, que procedieron a su detención.

El individuo no portaba documentación, por lo que la fiscalía actuante autorizó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica para avanzar con su identificación por medios biométricos.

Mediante el sistema Face Expert, las imágenes capturadas del rostro del detenido fueron comparadas con la base de datos oficial. El resultado arrojó una coincidencia positiva con un hombre identificado como N.G.B., argentino de 31 años, quien registra antecedentes por robo.

En simultáneo, peritos de la Policía Científica analizaron registros fílmicos y fotográficos de los incidentes del miércoles, observando que las características físicas y la vestimenta del aprehendido coincidían con las de uno de los sujetos captados en imágenes durante los desmanes en la plaza Congreso.

Los agentes realizaron una compulsa entre las capturas televisivas y las fotos del detenido, lo que permitió confirmar su presunta participación en los hechos investigados. “El análisis determinó que, por su fisonomía y la ropa que llevaba, el hombre estaría directamente vinculado a los episodios violentos registrados en la jornada parlamentaria”, precisó un vocero consultado por Infobae.

Tras la notificación al juzgado de turno, se dispuso la detención e incomunicación del acusado, quien quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Este. La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscalía interviniente, que busca determinar si el imputado tuvo participación en otros hechos similares y si existen más personas identificadas en los disturbios.

El operativo se enmarca en una serie de tareas de identificación y rastreo de manifestantes que participaron en los disturbios durante el debate de la Ley de Reforma Laboral. La utilización de tecnología biométrica permitió avanzar en el esclarecimiento de los incidentes y en la individualización de los responsables.

El detenido presenta antecedentes penales vinculados a delitos contra la propiedad. Por decisión judicial, permanece incomunicado y sujeto a las actuaciones requeridas por la Unidad Flagrancia Este.

Los sospechosos identificados

El Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. La lista, a la que accedió Infobae, incluye nombres, documentos y las fotos que permitieron la identificación de los presuntos involucrados, cuyas detenciones comenzaron a ser tratadas por la Justicia Federal tras los actos que la ministra Alejandra Monteoliva calificó como “de violencia extrema”.

Según datos oficiales, los identificados son: Lucas Horacio CabreraClaudio Marcelo FigueroaHéctor Rodolfo CabreraMartín CastiñeirasFederico Alberto MazzagalliMatías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.

También figuran Denis Alejandro FigueredoNéstor Alejandro FloresLucas Ezequiel LobatoNahuel Ezequiel BritosCarlos Nicolás Kipper AmalfiManuel Edgardo BarriosNatanael Benjamín AguirreJorge Ismael GonzálezPedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Parte de los identificados, según las autoridades, tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.

Hasta el momento, ninguno de los recientes identificados fueron señalados como parte del grupo que arrojó bombas molotov a los efectivos de la Policía Federal, por lo que sigue sin conocerse su identidad. “Están siendo identificados en cada lugar donde estaban ubicados”, indicó una fuente oficial de alto rango.

