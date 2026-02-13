Caso Loan: la querella insiste en la reconstrucción presencial y pide nuevas pericias para la audiencia preliminar de juicio

Loan Danilo Peña cumplió 6 años estando desaparecido

La querella en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes un escrito en el que insiste en la necesidad de una reconstrucción presencial del hecho y solicita nuevas pericias informáticas y telefónicas, de cara a la audiencia preliminar de juicio fijada para el 27 de febrero.

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes del caso, la querella reclama que el tribunal ordene una reconstrucción material, en el terreno, de lo ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, departamento de 9 de Julio, provincia de Corrientes.

El planteo sostiene que esa medida resulta imprescindible para esclarecer la mecánica de la desaparición, debido a la cantidad de imputados, los distintos recorridos, los vehículos involucrados, las secuencias temporales y la variedad de versiones que surgieron durante la investigación.

El pedido apunta a que la diligencia cuente con registro fílmico y audiovisual integral, con intervención de las partes, y que se documenten recorridos, distancias, accesos y puntos de visibilidad en el lugar donde fue visto por última vez Loan.

Laudelina Peña y Mónica Millapi van hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños, pero no llega a verse si uno es Loan

En el escrito también se solicita que el tribunal disponga la producción de dos pericias informáticas sobre comunicaciones entre los imputados. Por un lado, una pericia de “interés comunicacional” para analizar patrones de contacto, frecuencia, duración y reciprocidad de llamadas y mensajes, y detectar cambios en esos patrones antes, durante y después del hecho investigado.

Por otro, una pericia de “jerarquización relacional objetiva” para determinar la posición y el peso de cada vínculo de los imputados en sus esquemas de relaciones personales, familiares, laborales o funcionales, y establecer si existen nexos o centralidades que puedan ser relevantes para la causa.

La querella propone que estos estudios queden a cargo de la Dirección de Asistencia Técnica a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, o en su defecto sean realizados por la Policía Federal Argentina o el organismo técnico que el tribunal designe.

El naranjal de 9 de Julio

En el documento se detalla que la parte adhiere a toda la prueba instrumental, pericial y testimonial ofrecida por el MPF, y consiente la citación de los 161 testigos propuestos para el debate, además de la incorporación por lectura de las declaraciones de otros 588 testigos en carácter de reserva. También solicita que se sumen las declaraciones tomadas por Cámara Gesell y sus registros audiovisuales.

El pedido de reconstrucción del hecho se presenta como una medida que, según argumentaron en el documento elevado al tribunal, no fue realizada durante la etapa de instrucción y que resulta clave para evitar una visión parcial de lo sucedido. El texto advierte que una eventual negativa a esta solicitud, si no se fundamenta de manera adecuada, podría configurar un déficit de motivación y abrir la puerta a recursos ante instancias federales superiores.

La audiencia preliminar está prevista para el 27 de febrero a las 9.30 y será el paso previo al inicio del juicio oral, en el que están imputadas 17 personas por la sustracción y el ocultamiento del nene y por el desvío de la investigación de los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy.

Hay que recordar que las causas se unificaron en un único juicio, dada la existencia de una “conexidad objetiva”, es decir, la vinculación directa entre los hechos investigados y los imputados en ambos expedientes.

El botín de Loan

Son siete los detenidos por el caso Loan, de quien nada se sabe desde hace un año y medio y quien cumplió 6 años estando desaparecido.

Pero tampoco del expediente que se abrió en paralelo contra los 10 procesados por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública. Entre ellos se encuentran el famoso “Yanqui”, o “Americano”, y algunos abogados y profesionales.