Crimen y Justicia

La pesadilla de una familia que pactó una compra por redes sociales: les gatillaron en la cabeza y los balearon

Hay dos hermanos detenidos e imputados por el hecho ocurrido en Los Corralitos, Mendoza. En el ataque participó un menor inimputable y uno de los agresores estaba con muletas y enyesado


La moto secuestrada a los
La moto secuestrada a los delincuentes

Lo que iba a ser la compra de una moto, quizá en un esfuerzo económico por poder lograr la adquisición del vehículo, terminó en una pesadilla para una familia de la localidad de Los Corralitos, en el departamento mendocino de Guaymallén.

Fueron tres adultos y un menor a hacer la transacción que se había pactado por redes sociales: uno de ellos recibió un disparo en el pecho, un adolescente fue herido por el estallido de los cristales del coche baleado y a una mujer le gatillaron en la cabeza.

Los violentos fueron atrapados. Uno es un menor inimputable, los otros dos, los más agresivos, son hermanos y uno, incluso, perpetró el ataque enyesado y con muletas. Este miércoles, los adultos fueron imputados por los delitos de tentativa de homicidio.

El hecho tuvo lugar el domingo pasado, cuando cuatro integrantes de una misma familia llegaron hasta la intersección de calles Milagros e Infanta Isabel con la intención de concretar la adquisición de un vehículo por un monto de dos millones quinientos mil pesos.

Según informó la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, el encuentro de compra-venta había sido organizado mediante WhatsApp luego de un primer contacto en Facebook Marketplace.

Las víctimas llegaron al lugar del intercambio a bordo de una camioneta. Allí fueron recibidas por Lautaro Jeremías Ellena, quien presentaba una pierna derecha inmovilizada con yeso y se apoyaba en muletas. De acuerdo con el informe oficial, les indicó a los compradores el sitio donde debían estacionar.

Fue en ese contexto que, de forma sorpresiva, Ellena extrajo un arma de fuego y exigió la entrega del dinero pactado para la transacción y, ante la resistencia de uno de los integrantes de la familia, efectuó disparos a corta distancia.

Dos de los proyectiles impactaron en el cuerpo de un adulto que se encontraba en la camioneta: se trata de un hombre que se dedica a la venta de repuestos de motos y bicicletas en Rivadavia.

En paralelo, el hermano del tirador, Marcos Jesús Ellena se acercó a la mujer del herido, quien estaba entre los compradores y, luego de apuntar a su cabeza, accionó el arma sin que se produjeran disparos.

La situación escaló cuando este segundo atacante dirigió el arma al conductor de la camioneta y disparó, provocando el estallido de los vidrios. Los fragmentos de cristal alcanzaron el rostro de un adolescente que también formaba parte del grupo.

El documento oficial detalla: "Los imputados se dieron a la fuga en una motocicleta marca KTM color anaranjado y negro“. En la maniobra de escape participó también un menor de edad que aguardaba en las inmediaciones para facilitar la huida. La participación de este último queda sujeta a la inimputabilidad por su edad, según la legislación vigente: tiene 15 años.

El operativo posterior permitió la detención de los adultos implicados, quienes permanecen a disposición de la Justicia. Durante los procedimientos, los policías rastrillaron la zona donde encontraron la moto y detectaron tierra removida: ahí encontraron un maletín negro que contenía una pistola calibre 9 milímetros con cargador colocado y 26 municiones. También secuestraron tres celulares.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional precisó que los acusados enfrentan cargos de homicidio criminis causa en grado de tentativa, en una causa a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta.

Según el portal Los Andes, el comerciante herido de gravedad y está internado en terapia intensiva del hospital Central: sufrió un balazo en el abdomen y otro en el miembro inferior izquierdo. Quedó “intubado en terapia intensiva, grave, con pronóstico reservado”, según informaron fuentes médicas.

