Crimen y Justicia

El caso Romina Gaetani: le concedieron la eximición de prisión al ex de la actriz acusado por violencia de género

Le impusieron una fianza y debe entregar un arma que no hallaron en los allanamientos. Para la fiscal, había “un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”

La actriz denunció a su
La actriz denunció a su ex el 28 de diciembre pasado

La fiscal María José Basiglio, a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género del distrito Pilar, había pedido la detención del empresario Luis Cavanagh por considerar que existían pruebas suficientes en la causa por lesiones leves agravadas contra su ex pareja, la actriz Romina Gaetani. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, este miércoles la Justicia le concedió la eximición de prisión al imputado y le impuso una fianza.

Así lo resolvió el Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Walter Saettone. “Conceder la eximición de prisión solicitada en favor de Luis Cavanagh bajo caución real de $7.000.000 (pesos siete millones), con más la imposición de las obligaciones especiales de residir en el domicilio constituido en autos y proceder a la entrega en sede fiscal del arma de fuego en cuestión (“pistola semiautomatico CZ P-07 9 MM PARABELLUM”), para ser reservada durante la sustanciación de este proceso", se lee en el fallo al que accedió este medio.

Se trata del arma declarada por el acusado que, en el allanamiento a su domicilio, no fue hallada por la Policía.

Hay que recordar que hace 24 horas, la fiscal del caso consideró que estaban en juego los derechos fundamentales de las víctimas, en especial en contextos de violencia de género, y pidió el arresto del acusado, una medida que ya había solicitado el abogado de Gaetani.

Parte del fallo
Parte del fallo

Sobre la causa contra Cavanagh, Basiglio sostuvo: “Se han acreditado elementos que configuran riesgo procesal y un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”.

El pedido de Basiglio se sostenía en que mantener la libertad de Cavanagh representaría un riesgo concreto de que el proceso judicial se vea obstruido y, sobre todo, de que Gaetani esté expuesta a nuevos episodios de violencia.

Pero en el fallo de este miércoles se lee: “La defensa entiende insólito afirmar que su asistido entorpece la investigación por no presentarse espontáneamente a entregar un arma... Que ninguna norma impone al imputado autoincriminarse ni colaborar activamente en su propia imputación”.

Romina Gaetani se expresó en
Romina Gaetani se expresó en sus redes

El caso

El episodio de violencia tuvo lugar en el lote 60 del Tortugas Country Club, cuando, tras una discusión originada por un episodio de celos, Cavanagh habría arrojado al suelo a Gaetani, inmovilizándola y trasladándola fuera de la vivienda, donde la abandonó.

De acuerdo con el testimonio de la actriz, el incidente se desencadenó cuando Cavanagh revisó su teléfono móvil, lo que motivó una discusión y el posterior ataque físico.

El personal policial de la Comisaría Pilar 4 llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. En ese momento, Gaetani manifestó a los efectivos sentirse descompensada y dolorida, por lo que fue asistida por una ambulancia y derivada al Hospital Central de Pilar.

Un arma y municiones: qué
Un arma y municiones: qué tenía en la casa la ex pareja de Romina Gaetani acusado de violencia de género

El informe médico elaborado en el hospital constató escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho, cadera derecha, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha.

La investigación incluyó registros fílmicos de las cámaras de seguridad del country, donde se observa a la víctima acercándose dos veces al domicilio y, en la segunda oportunidad, la llegada del personal policial y la ambulancia. Además, la Unidad Fiscal recopiló declaraciones testimoniales de varios allegados y testigos, así como placas fotográficas de las lesiones sufridas por Gaetani.

La pericia clave

En el análisis psicológico realizado por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), las licenciadas intervinientes informaron que Gaetani describió una relación inicialmente positiva, pero luego marcada por episodios de control y celos.

Una imagen de la cámara
Una imagen de la cámara de seguridad del country del día de la denuncia

La víctima refirió que, en al menos tres ocasiones, encontró a Cavanagh revisando su celular, lo que le generaba desilusión y sensación de control. Según su relato, la pareja solía moverse en el entorno social de él, restringiendo sus vínculos personales, y en eventos públicos como la entrega de los premios Martín Fierro, Cavanagh habría reaccionado con enojo y episodios de gritos tras logros profesionales de ella.

El informe psicológico identificó indicadores de violencia de género bajo modalidad psicológica preponderante, con presencia de maltrato sexual asociado, celos intensos, mecanismos de control y restricción de redes de apoyo, así como dependencia afectiva y asimetría de poder en la relación.

Durante la investigación, la fiscalía fue informada de que el denunciado sería usuario de armas de fuego. El registro del RENAR confirmó que Cavanagh poseía una Credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego (CLU) vencida desde 2020, correspondiente a una pistola semiautomática CZ P-07 calibre 9 mm.

Otros tiempos: Romina Gaetani y
Otros tiempos: Romina Gaetani y Luis Cavanagh

En un allanamiento realizado en el domicilio, las autoridades hallaron una pistola de aire comprimido, cartuchos, vainas servidas, municiones intactas y piezas de un arma, pero no la pistola registrada a nombre de Cavanagh, lo que, según la fiscalía, constituyó un indicio de posible obstaculización del proceso. Y por eso el juez este miércoles pidió que el imputado la entregue.

El expediente resalta que la víctima expresó temor ante la ausencia del arma mencionada y el hecho de que no pudo ser localizada durante el allanamiento, sumado a la falta de colaboración por parte del imputado frente a la investigación, algo que la defensa del hombre consideró autoincriminatorio.

