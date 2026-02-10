Crimen y Justicia

Se incendió un despacho en el cuarto piso del Senado

El siniestro fue atribuido al uso de un artefacto eléctrico y las actividades parlamentarias no se interrumpieron

Una pava eléctrica habría provocado un incendio este lunes por la mañana en el despacho de la senadora Andrea Cristina del PRO, ubicado en el cuarto piso del Palacio Legislativo del Senado de la Nación. Autoridades confirmaron que el recinto fue totalmente consumido por las llamas, aunque el incidente fue rápidamente controlado por el cuerpo de bomberos de la Policía Federal.

El episodio, ocurrido en plena jornada de trabajo, se produjo a pocas horas de la sesión prevista para mañana, cuando se debatirá el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Ejecutivo. “La actividad legislativa no sufrió alteraciones y la reunión de labor parlamentaria programada para esta tarde se mantiene sin cambios.”

Fuentes parlamentarias señalaron que el resto del edificio no sufrió ningún daño y que la intervención de los bomberos evitó una propagación mayor del fuego. El despacho de la legisladora por Chubut fue el único afectado por el incidente.

Mientras tanto, el funcionamiento habitual del Senado continúa, con el debate sobre la Reforma Laboral previsto para desarrollarse según lo agendado en la Cámara Alta.

Siguen las negociaciones

Entre medio de las idas y vueltas de los bomberos y las mangueras que cruzaban las escaleras en el cuarto piso, la actividad no se detiene.

Ayer por la tarde la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió con sus sus pares dialoguistas para pulir la versión final de la reforma laboral no dejó un resultado contundente, más allá del ya reconocido acuerdo general para acompañar la iniciativa, situación que no corre riesgo.

Lo que importará de verdad es la definición en particular del texto, con un puñado de artículos en puja y la eventual caída de la cuestión Ganancias, que ya empieza a ser mirada con cariño por todos los sectores.

Ante varios puntos que restan cerrar, ambos bandos continuarán con el ida y vuelta esta mañana y, desde las 14, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles.

Anoche, un legislador cristinista deslizó a Infobae que se analizaba no asistir a dicho encuentro. Es que, allí, oficialismo y dialoguistas intentarán consensuar los tiempos de exposición en el recinto, algo trascendental para no desacomodar el tratamiento de un tema delicado que, por ahora, parece ser la única receta en manos del kirchnerismo. No obstante, toda La Libertad Avanza sigue con guardia alta.

Quienes se mostraron durante el convite de anoche, que terminó cerca de las 22 -más de tres horas de duración- fueron Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).

También aparecieron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No se vio a la neuquina Julieta Corroza y quien volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano. Hay quienes miran con atención a ella y a su colega José María Carambia, por el sugestivo silencio de los últimos días.

Fuimos modificando cuestiones, en muchos casos, que son menores. Lo importante es que el objetivo de la ley está bien, está tal cual lo que se plantea desde el Gobierno y buscando los consensos para llegar a este miércoles”, sentenció Vischi al término de la velada.

Menos específica fue Bullrich, que reiteró: “Nosotros hemos decidido llegar al miércoles y dar a conocer cuáles son los cambios. Estamos todavía terminando el debate“. Lo cierto es que en las próximas horas ocurrirá lo más jugoso: la presidenta libertaria en el Senado le mostrará hasta dónde estarán los votos en cada capítulo y artículo al Ejecutivo. Es decir, qué podrá y no salir.

