Crimen y Justicia

Tren de Aragua: orígenes, su líder prófugo y la expansión del grupo criminal que hizo pie en Argentina

Expulsaron del país a un venezolano que había sido detenido en Corrientes. Está acusado de integrar la banda que desembarcó en parte de América Latina tras la migración bolivariana

Se trata de un delincuente con antecedentes que ya había sido deportado de Estados Unidos Crimen y Justicia

El pasado 6 de febrero se conoció que expulsaron del país a un venezolano vinculado con el Tren de Aragua. Se trata de José Félix Peñalver Veliz, quien había sido detenido el 20 de diciembre en Ituzaingó, Corrientes. Registraba antecedentes por homicidio y portación ilegítima de arma en su tierra natal, además de haber sido deportado previamente de Estados Unidos.

En América Latina, la expansión del grupo criminal Tren de Aragua y la fuga de su máximo líder han reconfigurado el mapa del crimen organizado en la región. Originado en Venezuela a comienzos del nuevo milenio, este entramado delictivo evolucionó desde un sindicato corrupto vinculado a un fallido proyecto ferroviario hasta transformarse en una organización criminal con alcance transnacional.

La historia del Tren de Aragua se remonta a la década de 2000, cuando emergió como un grupo que ofrecía empleos ilícitos y extorsionaba en torno a la construcción del tren en el estado venezolano de Aragua.

El colectivo fue asentando sus raíces en la prisión de Tocorón, donde encontró el escenario para consolidar una estructura jerárquica de corte carcelario, dirigida por el llamado “pran”, figura que en la jerga penitenciaria venezolana designa al preso con mayor autoridad y control.

El Niño Guerrero dirigió la
El Niño Guerrero dirigió la banda desde la cárcel de Tocorón hasta que se fue con hombres, armas y dinero antes de que la GNB tomara el centro penitenciario en 2023

El ascenso de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, marcó el inicio de una etapa de expansión y sofisticación criminal. De acuerdo con los informes de Interpol, su liderazgo desde 2013 resultó decisivo para que el Tren de Aragua pasara de ser una banda local a una organización con presencia en varias ciudades y países.

Guerrero Flores, primero encarcelado en 2010 y fugado en 2012, volvió a la prisión de Tocorón en 2013 y, desde entonces, instauró un régimen interno basado en el cobro de “vacunas”, una forma de extorsión que permitió financiar lujos dentro del penal, como gimnasios, piscinas y bares.

La estructura interna del grupo se sustentó en una red de lugartenientes conocidos como “luceros”, que replicaban el modelo delictivo dentro y fuera de la cárcel. El crecimiento de la organización fue respaldado tanto por la absorción violenta de pandillas rivales como por alianzas estratégicas con otros actores criminales de Venezuela.

De esta forma, el Tren de Aragua logró ampliar su radio de acción, controlando barrios enteros y extendiéndose hacia zonas urbanas fuera del penal.

Hagy José Barrios Rojano, señalado
Hagy José Barrios Rojano, señalado de ser el enlace internacional del 'Tren de Aragua' y capturado en Soacha. Solicitado por EEUU por vínculos con el Tren de Aragua (Crédito Dijin)

Fuera de Venezuela

El fenómeno migratorio venezolano ofreció una oportunidad inesperada para la internacionalización de la banda. Aprovechando el desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos, el grupo comenzó a utilizar las rutas migratorias como canales de expansión.

Así, se ha detectado su presencia en al menos 16 estados venezolanos y en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador y, en menor medida, Bolivia, Uruguay y Curazao. La sombra del Tren de Aragua ya apunta hacia América del Norte, donde recientes operativos han derivado en detenciones de presuntos miembros tanto en México como en Estados Unidos.

El impacto de la intervención policial en la prisión de Tocorón resultó un punto de inflexión para la organización. El 20 de septiembre de 2023, las fuerzas de seguridad ejecutaron la “Operación de Liberación del Cacique Guaicaipura”, logrando dispersar a la cúpula dirigente y desmantelar la infraestructura que la cárcel representaba para el grupo.

Este operativo “desmanteló totalmente la organización”, aunque el análisis operativo matiza que la banda podría intentar mantener o restablecer sus actividades a través de sus redes internacionales. A raíz de esta acción, Niño Guerrero y sus principales colaboradores lograron fugarse, lo que llevó a la emisión de notificaciones rojas por parte de Interpol tanto en Venezuela como en Chile.

Expulsaron la semana pasada a
Expulsaron la semana pasada a un venezolano vinculado al Tren de Aragua

Niño Guerrero

La trayectoria criminal de Niño Guerrero se remonta a 2005, cuando fue implicado en el asesinato de un funcionario policial en Aragua.

Su figura como líder carcelario se consolidó tras su recaptura en 2013, momento en que asumió el control absoluto de Tocorón y extendió su influencia a otras prisiones y bandas aliadas del país.

La capacidad de Guerrero para ejercer autoridad se reflejó en los privilegios de los que gozaba dentro del penal, como acceso a espacios recreativos y la administración de una red de extorsión.

En septiembre de 2023, ante el avance de la fuerza pública, Niño Guerrero abandonó la prisión junto a su círculo más cercano, convirtiéndose en uno de los criminales más buscados del continente.

Dicen que para Interpol es considerado “el principal artífice de la expansión del Tren de Aragua hacia otros países” y lo ubica como el primer nombre en la lista de notificaciones rojas internacionales. Allí reza que Guerrero Flores nació el 2 de diciembre de 1983, posee nacionalidad venezolana y responde al alias de “El Niño Guerrero”.

Reconversión

El Tren de Aragua opera con un perfil polidelictivo, adaptando sus métodos a los contextos de cada país en que actúa. Desde el control de presos y poblaciones locales mediante la extorsión hasta la expansión en actividades como secuestros, robos, fraudes y tráfico de armas, la organización diversifica sus fuentes de ingresos.

Una de las modalidades identificadas por Interpol es la explotación de migrantes venezolanos, a quienes cobran sumas elevadas y someten a situaciones de trata y explotación sexual, especialmente en Chile y Colombia. Las víctimas, conocidas como “multadas”, quedan endeudadas y sufren explotación forzada cuando no pueden saldar sus deudas.

La presencia internacional del Tren de Aragua se ha consolidado en puntos estratégicos:

  • En Colombia, el grupo actúa en zonas fronterizas y urbanas, donde se involucra en tráfico de migrantes, extorsión y asesinatos.
  • En Perú, sus operaciones se centran en ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo, con ataques documentados a trabajadoras sexuales venezolanas y comerciantes locales.
  • En Chile, la policía ha detenido a más de 50 integrantes desde 2021, y en Ecuador, la organización controla pasos migratorios y colabora con agrupaciones delictivas locales.
  • Su huella en Brasil se percibe en el sistema penitenciario y en la práctica de extorsiones internas.
  • Aunque la presencia en México y Estados Unidos se vincula principalmente al uso de rutas migratorias, las autoridades estadounidenses reportaron al menos 38 detenciones de presuntos miembros entre octubre de 2022 y octubre de 2023.

