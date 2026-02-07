Crimen y Justicia

Fingieron ser turistas y atraparon a una banda de delincuentes que robaban en la costa

Los sospechosos cayeron en un operativo encubierto realizado por la Policía Bonaerense. Su modus operandi y la investigación para dar con ellos

Así detuvieron a los sospechosos
Un grupo delictivo apodado “la Banda del Escruche Teresita” fue desarticulado tras un operativo encubierto de la policía bonaerense en el marco del Operativo “Sol a Sol 2025/26”. El procedimiento se realizó tras identificar a sus miembros y determinar su participación en un robo domiciliario de relevancia y varios hechos delictivos similares cometidos en distintas localidades del Partido de La Costa.

La investigación se inició tras la denuncia de una vecina de Costa del Este, quien al regresar a su domicilio advirtió que autores desconocidos habían violentado la puerta trasera, provocando desorden y sustrayendo dos armas de fuego, dinero en efectivo, relojes antiguos y joyas varias. Las armas robadas pertenecían a Hernán Consonni, su padre, quien presentó la documentación correspondiente ante las autoridades.

A partir de la denuncia, el Grupo Táctico Operativo (GTO), con colaboración de Policía Científica y el Centro de Monitoreo Municipal, puso en marcha una investigación que incluyó el análisis de horas de grabaciones de cámaras de seguridad municipales y privadas. El material fílmico permitió identificar el uso de una camioneta como vehículo principal en los hechos, la cual fue detectada circulando con una chapa patente sustraída en La Plata, una maniobra que dificultó la identificación.

El trabajo de análisis permitió reconstruir los recorridos y maniobras del vehículo antes y después de los robos. Así, se estableció que la banda utilizaba la camioneta para cometer los delitos y luego la estacionaba, abandonando en su interior o en las inmediaciones las prendas que usaban durante los hechos.

La banda cometía robos en
En todos los casos, los integrantes vestían ropa similar, lo que facilitó su identificación a través del cotejo de imágenes. Posteriormente, los sospechosos se retiraban en otro vehículo, estrategia empleada para evadir controles y confundir la investigación.

En la etapa final, personal policial actuó de civil simulando ser turistas para no levantar sospechas entre los integrantes de la banda. En ese contexto, observaron el momento exacto en que los imputados abordaron la camioneta con la intención de retirarse del lugar, lo que motivó la intercepción inmediata del rodado.

Los agentes fingieron ser turistas
Durante la maniobra, la camioneta intentó escapar y terminó colisionando con un vehículo policial no identificable, pero los efectivos lograron la aprehensión de dos hombres mayores de edad en la intersección de Avenida Costanera y calle 46 de Santa Teresita.

La Chevrolet Tracker roja utilizada por la banda tenía pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado por la UFID N° 9 de La Plata. En poder de los aprehendidos se hallaron elementos vinculados a distintos hechos delictivos, logrando esclarecer el robo en Santa Teresita y varias Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) por hurtos y robos cometidos en La Lucila del Mar, Nueva Atlantis, Mar de Ajó y San Bernardo.

El Ministerio Público Fiscal notificó a los detenidos por el delito de robo y solicitó órdenes de allanamiento en domicilios de interés para continuar la investigación.

