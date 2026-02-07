Detuvieron a cinco hombres por abusar sexualmente de un camionero en Santa Fe y grabar el crimen

Según confirmaron las autoridades, la grabación pudo ser recuperada

Luego de que viajara a la localidad de Villa Ana, en el departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe, para trabajar en una cosecha, un hombre denunció haber sido abusado sexualmente por cinco de sus compañeros. Tras abrirse una investigación al respecto, se confirmó que el hecho había sido filmado por los acusados, quienes quedaron detenidos tras haber sido identificados.

El hecho ocurrió el 24 de enero cuando la víctima, que trabajaba como camionero, fue interceptada por el grupo. Así, a punta de cuchillo y amenazas, lo obligaron a descender del vehículo. No obstante, la denuncia se radicó varios días después del ataque, específicamente, el 27 de enero.

Según constó en el expediente, el hombre relató que se encontraba en la región por motivos laborales vinculados a la cosecha y que conocía a los agresores. Asimismo, pudo precisar que el ataque ocurrió en un camino rural, a 200 metros de la ruta provincial 32, dentro de la jurisdicción de Villa Ana.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, que logró recuperar registros audiovisuales del delito. De acuerdo con la información publicada por La Capital, estos fueron generados mientras la víctima era violentada y ya fueron agregados como prueba al expediente.

La víctima contó que se encontraba en la localidad por trabajo (Facebook: Tierras Santafesinas)

De esta manera, las autoridades señalaron que en el acto los agresores no solo le provocaron lesiones anales a la víctima, sino que lo habían amenazado. Según consta en la denuncia, los acusados utilizaron un cuchillo para intimidarlo y simular que iban a cortarle el pene.

En procedimientos posteriores, cuatro de los implicados, identificados como Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., quedaron detenidos tras la orden de la jueza penal Natalia Palud, mientras que el quinto acusado, Mariano B., permaneció en libertad hasta su detención el 1 de febrero.

En línea con esto, el fiscal Valentín Herenú formalizó la imputación a los cinco acusados por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado debido a la cantidad de participantes y el uso de un arma. No obstante, confirmaron que la investigación, tras varias audiencias, fue delegada al fiscal Norberto Ríos, encargado de avanzar en la consolidación de la acusación.

Buscan a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en Corrientes

La Policía de Corrientes mantiene un amplio operativo en las inmediaciones de la Ruta Nacional 14, especialmente cerca de la localidad de Juan Pujol, para dar con el prófugo Emanuel Gómez, buscado desde hace más de 72 horas tras ser denunciado por abuso sexual agravado de una menor, violencia de género y robo.

Buscan en Corrientes a un hombre acusado de abuso sexual y robo (.)

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, las autoridades activaron una alerta y advirtieron a la población sobre la peligrosidad del individuo. Incluso, indicaron que se había librado una orden de detención en contra del fugitivo en diciembre y que desde entonces no se presentó ante el Juzgado de Garantías de Monte Caseros.

El acusado fue visto por última vez con pantalón celeste, remera de Boca Juniors y alpargatas negras, de acuerdo con la información oficial. La búsqueda, que es dirigida por el personal policial de Monte Caseros, Juan Pujol y Mocoretá bajo órdenes del fiscal Bruno Gabriel Monzón y el juez Eduardo Alegre, cuenta con el apoyo de la División Canes, caballería y drones. No obstante, tras dos jornadas de trabajo, no se obtuvieron resultados.

Desde la fiscalía detallaron que Gómez intentó evadir el cerco policial desplazándose en dirección a Paso de los Libres y luego regresó a Juan Pujol, donde fue avistado cerca de la estancia “El Pilincho”. Tras huir a pie hacia el monte y abordar un camión, cuyo conductor desconocía su situación judicial, abandonó el vehículo luego de un accidente vial y continuó su fuga entre la vegetación.

El caso, de fuerte impacto regional, tuvo origen a inicios de diciembre tras una serie de denuncias por parte de la hija menor de la pareja del sospechoso y otra mujer. Asimismo, las fuerzas de seguridad insisten en la peligrosidad del prófugo y pidieron abstenerse de intentar detenerlo. En su lugar, recomendaron reportar cualquier tipo de avistamiento al 911, a la Comisaría Primera de Mocoretá o a la dependencia policial más cercana.