Crimen y Justicia

Salta: lo detuvieron por el abuso sexual a una menor y fue asesinado a golpes por sus compañeros de celda

El hecho ocurrió en la Comisaría 1 de Joaquín V. González. José Antonio “Niti” Cuellar, la víctima, tenía 52 años

José Antonio Cuellar tenía 52
José Antonio Cuellar tenía 52 años

La Justicia de Salta imputó esta semana a siete detenidos por, presuntamente, haber asesinado a golpes a José Antonio “Niti” Cuellar, un hombre de 52 años que había sido arrestado a fines de enero, acusado de abusar de una menor de edad en la ciudad de Joaquín V. González, ciudad cabecera del Departamento Anta.

Según precisaron desde el Ministerio Público Fiscal salteño, el hecho ocurrió el 28 de enero en la Comisaría 1 de Joaquín V. González, cuando entre las 14.40 y las 15.20, Cuellar habría sido agredido físicamente por sus compañeros de celda.

Como consecuencia, el hombre sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital local, donde recibió asistencia médica y, aproximadamente, una hora más tarde, falleció.

En el marco de la investigación, la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, dispuso en primera instancia la documentación de la escena por parte de personal de Criminalística, la recepción de testimonios, el secuestro de elementos de interés y todas las medidas necesarias para trabajar en el esclarecimiento del hecho.

Asimismo, la fiscal Pisacic ordenó el traslado del cuerpo de Cuellar a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia por parte del Servicio de Tanatología Forense del CIF. Hasta este jueves, los resultados del examen anatómico no habían sido difundidos por las autoridades.

La Comisaría 1 de Joaquín
La Comisaría 1 de Joaquín V. González donde la víctima sufrió el brutal ataque.

La Fiscalía Penal de Anta, a cargo de los fiscales Pisasic y César Saravia, imputó de manera provisional a siete detenidos como coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Los fiscales del caso señalaron que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, con la afectación de todos los recursos necesarios y previéndose extensas jornadas de audiencias testimoniales y otras medidas que se dispusieron para identificar y condenar a los responsables.

Asimismo, Pisacic y Saravia destacaron el trabajo de personal de la Brigada de Investigaciones 5 y la colaboración de personal especializado del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en la realización de tareas de inspección ocular, análisis de registros, pericias técnicas, secuestro y análisis de elementos de interés y todas aquellas diligencias que resulten necesarias.

En este contexto, por el momento no se informó la apertura de investigaciones contra los policías que trasladaron a Cuellar a Las Lajitas, adonde había sido derivado luego de su detención.

Sobre esta versión, vecinos de Joaquín V. González señalaron al portal Anta Periodismo que “Cuellar habría sido agredido antes de su ingreso a la comisaría, presuntamente por particulares, y que durante su detención se habrían escuchado golpes al momento de ser subido al móvil policial”.

El reclamo de la familia

En una carta abierta consignada por el medio local Info Salta, familiares de Cuellar reclamaron justicia y cuestionaron el accionar policial y judicial.

En el texto, advirtieron que a la víctima “en menos de 24 horas lo culparon, lo condenaron y lo mataron”, y denunciaron que la Policía “se creyó con el poder de entregarlo”, apuntando también contra un “jefe de Policía ausente” y una Fiscalía que, según consideraron, permanece en silencio.

No entendemos cómo no pudieron escuchar que estaban golpeando a un hombre, cómo no pudieron escuchar gritos de auxilio”, cuestionaron. Además, la familia sostuvo que no recibió información clara sobre las circunstancias de la muerte ni sobre el lugar donde se produjo el fallecimiento, y denunció malos tratos durante las horas posteriores al hecho.

Por último, la familia pidió el acompañamiento de la comunidad y advirtió sobre la falta de respuestas institucionales en la zona. “Hoy le tocó a José, pero mañana puede ser cualquier otro”, concluyeron.

