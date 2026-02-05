Insólito episodio en Santa Fe: ingresó tres noches a robar a la misma casa, la última se quedó dormido y lo detuvieron

La zona del robo (Google Maps)

Un delincuente fue detenido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe tras protagonizar un insólito episodio: robó durante tres noches consecutivas en la misma vivienda y, en la última, se quedó dormido, lo que permitió su detención.

El hecho ocurrió en el barrio Los Hornos, en la capital provincial, donde una pareja descubrió al ladrón durmiendo dentro del departamento en el que vivían. Luego constataron que el sospechoso utilizaba una llave sustraída para entrar y salir sin forzar accesos.

Según reconstruyó el medio local Aire de Santa Fe, el episodio se registró el fin de semana pasado, mientras la pareja realizaba una mudanza por etapas hacia una nueva vivienda. Por motivos laborales, solo podían trasladar sus pertenencias a partir de las 21, lo que dejaba la casa desprotegida durante varias horas.

El domingo notaron que la puerta había sido barreteada y que faltaban un televisor, una garrafa y otros objetos de valor. En los días siguientes continuaron desapareciendo elementos, aunque puertas y ventanas permanecían intactas.

Finalmente, en la madrugada del miércoles, al sospechar que podrían volver a ser víctimas de un robo, decidieron regresar al departamento: “Cuando subimos, vimos que la puerta estaba cerrada desde adentro y la llave puesta. Entramos, y ahí estaba, durmiendo dentro del departamento”, relataron.

Lo más indignante del caso es que el sospechoso tenía bolsas preparadas con ropa, calzado, mercadería y hasta documentos personales de las víctimas. A pesar de ello, la pareja debió llamar en reiteradas oportunidades a la policía —al menos seis veces— hasta que finalmente un móvil se acercó al lugar y concretó la detención del delincuente.

“El tipo entraba y salía como si fuera su casa. Nos violaron la intimidad, tenía todo listo para llevarse hasta nuestros papeles”, lamentaron las víctimas, en declaraciones al medio local. Y agregaron: “Si entrábamos antes y pasaba algo, hoy estaríamos lamentándolo”.

El sospechoso, de acuerdo con el relato de las víctimas, admitió haber sido el autor de los robos. También reveló que sustrajo una moto del mismo edificio.

Antecedentes

A finales de diciembre, en el barrio privado Cadaqués, ubicado dentro del exclusivo complejo Funes Hill, de la provincia de Santa Fe, al menos cuatro chalets sufrieron robos mientras sus propietarios se encontraban fuera de sus hogares en el marco de los festejos por la Navidad.

El ingreso de los delincuentes se produjo tras la violación de un cerco perimetral, situación que burló tanto al personal del centro de monitoreo como a los efectivos policiales asignados en el predio.

El primer aviso lo dio uno de los residentes, quien al regresar, encontró su casa en completo desorden. Según detallaron las fuentes policiales a Rosario3, el propietario constató que faltaban unos 50 mil dólares, además de pesos, euros y reales, alhajas y relojes.

La circulación de la noticia en un grupo de WhatsApp aceleró los reportes. En las horas siguientes, tres propietarios adicionales informaron que también habían sido víctimas de robos. Los elementos sustraídos en estas casas fueron similares: sumas de dinero, perfumes y relojes.

Luego de que los vecinos realizaran las denuncias correspondientes, intervino la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó un exhaustivo relevamiento en busca de huellas, rastros y registros fílmicos que permitan reconstruir la secuencia delictiva.

En cuanto al modus operandi, la investigación permitió descubrir que al menos dos delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del predio, sobre calle Almafuerte, tras abrir un alambrado perimetral detrás de los lotes 89 y 90.

El dato que más sorprendió al personal policial y a los investigadores resultó estar vinculado a la facilidad de ingreso: en las viviendas robadas, las aberturas no estaban violentadas, ya que gran parte de los vecinos dejan sus casas abiertas al retirarse.