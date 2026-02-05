Golperaron a una persona, los vecinos los atacaron a piedrazos y quedaron detenidos tras pedir ayuda a la Policía

El barrio donde fue atacada la víctima por los dos sospechosos

Dos hombres terminaron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de que fueran en busca de su protección para evitar ser linchados. No obstante, así fue que los agentes descubrieron que ambos habían sido acusados de golpear a un hombre con discapacidad, en un barrio de Mar del Plata, por lo que determinaron que debían quedar a disposición de la Justicia.

Todo ocurrió este miércoles en el barrio Centenario, cuando los acusados fueron perseguidos por una multitud compuesta por un aproximado de 80 personas. En medio de esa secuencia, el grupo atacó a piedrazos al destacamento policial, ubicado sobre la calle México, en donde ambos habían ingresado en busca de refugio.

En ese momento, los vecinos informaron a las autoridades que los sujetos habían golpeado a la víctima en un complejo habitacional, provocándole un corte en la cabeza. Por este motivo, tuvo que ser trasladado hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió las primeras curaciones.

El ataque fue presenciado por residentes que, al intentar interceptar a los agresores, ocasionaron que estos buscaran refugio en la comisaría local. Poco después, una multitud se reunió y arrojó piedras contra la dependencia, según reconstruyó el medio local 0223.

El hombre tuvo que ser atendido en el hospital local producto de las heridas

A raíz de esta situación, el personal de Infantería se vio obligado a utilizar balas de goma para dispersar a los presentes y evacuar a los acusados. Luego de que confirmaron que los dos implicados quedaron detenidos y notificados de la formación de una causa penal en su contra, indicaron que los efectivos que participaron del operativo de dispersión no sufrieron lesiones.

Registraron un aumento de los episodios de violencia en la vía pública de Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata quedó marcada el último fin de semana por una serie de episodios de violencia en espacios públicos, que expusieron una preocupante escalada de agresiones en escenarios tan disímiles como un museo y una clínica.

El domingo, una discusión entre dos hombres en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR) terminó en una pelea a golpes ante un público atónito, mientras que el lunes otro incidente similar estremeció una clínica céntrica, donde familiares de un paciente atacaron a un empleado de seguridad. Ambos hechos, que quedaron registrados en videos y se difundieron ampliamente en las redes sociales.

La pelea se habría producido a raíz de un conflicto amoroso.

Según reconstruyó el medio local 0223, la pelea en el museo se originó cuando una pareja de visitantes se encontró de manera inesperada con el ex novio de la mujer. La tensión aumentó con un cruce verbal hasta derivar en una confrontación física.

En la grabación difundida se observa un forcejeo acompañado de gritos y la intervención de otros asistentes que buscaron separar a los involucrados, mientras uno de los hombres cayó al suelo. Según aseguraron los empleados del lugar, el personal de seguridad actuó rápidamente y consiguió desactivar el conflicto sin que la situación se agravara.

En tanto, un día después el foco estuvo en la clínica Luro, situada en la avenida Pedro Luro al 4600, donde minutos después de las 16:00 horas el personal de seguridad enfrentó uno de los episodios más violentos registrados recientemente en la ciudad.

El momento en el que agredieron al personal de seguridad de la clínica Luro

De acuerdo con los medios locales, dos hombres irrumpieron en el establecimiento y, según las imágenes captadas por las cámaras internas, atacaron de manera directa al guardia. Primero, utilizaron el casco de una moto como proyectil y, a continuación, le propinaron múltiples golpes de puño y con sillas.

La escena se prolongó cerca de un minuto y fue presenciada por pacientes y trabajadores que intentaron infructuosamente intervenir. Las primeras informaciones sugirieron que los atacantes serían familiares de un paciente a quienes el guardia había impedido el ingreso porque, en ese momento, se realizaban tareas de limpieza en el lugar.