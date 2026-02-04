“No me importa si tiene una nena, un nene o están en silla de ruedas”: detuvieron a un abogado por amenazas

El detenido es el abogado Juan Marcelo Alonso, quien le exigía el desalojo inmediato del domicilio bajo amenazas

Juan Marcelo Alonso es un abogado matriculado en CABA y la provincia de Buenos Aires del partido de San Martín que fue detenido y acusado de amenazas coactivas por la Justicia de San Isidro, en una causa en la que la víctima denunció que el letrado le exigía el desalojo inmediato de su domicilio y la intimidaba con usar sus influencias para iniciarle sumarios administrativos a su pareja, miembro de la Prefectura Naval, y de utilizar fuerzas especiales de la Policía Bonaerense para desalojarla.

Un audio, que encabeza esta nota y al que accedió Infobae, es una de las piezas clave en el expediente que investiga la fiscal Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne, y que fue quien dispuso el arresto del letrado de 52 años el pasado 29 de enero.

“Voy a ser simple y concreto: usted está ahí de más, usted no tiene derecho alguno”, comienza diciéndole la voz masculina que se presenta como Alonso a la víctima. Y sigue: “Así que yo la voy a invitar, en buenos modos se lo digo, a que se retire de ahí. Si no, denuncia policial. Su copareja, que es personal de la Prefectura, tendrá un sumario administrativo. Está armado. Llamo al grupo Halcón. Lo sacamos de una. Esa es la opción uno”.

Luego le da la segunda opción: “Se van, entro yo con un martillo y rompo todo. Usted ahí está cometiendo un delito de usurpación y no me importa si tiene una nena, un nene o están en silla de ruedas”.

El abogado detenido por amenazas

Para finalizar con un “Así que soy clarito, ¿eh? De ahí se me van. Este fin de semana puede que pase, como que no pase, así que bueno, juntando la ropa“.

La víctima contó que el conflicto por el inmueble de su abuela fallecida habría “derivado en supuesta venta irregular sobre una fracción del lote por parte de una tía”, comentaron las fuentes del caso el foco de las amenazas que le llegaron por WhatsApp.

Según la denuncia, esas intimidaciones fueron por audio, pero también mensajes de texto bajo la misma modalidad.

"El lugar nos corresponde por herencia de la madre de mi señora... No corresponde denuncia penal porque no existe delito alguno. Absténgase de difamarme. Absténgase de amenazarme con mi trabajo. No corresponden notificaciones a mi empleo. Debe cesar con el hostigamiento“, le pidió el prefecto, pareja de la víctima, en el chat.

Lo que le secuestraron

Y el abogado le replicó: “Hagamos así, acreditame tus dichos... Te la hago simple: Policía, San Isidro 8ª... Vos venís de cabeza y, mientras tanto, vacío el lugar. Están de más ahí. Encima estás armado, y hago bajar al grupo Halcón. Y es más, no apuntes con la reglamentaria”.

La respuesta del prefecto fue clave: “Gracias. Con esta amenaza es suficiente para poder denunciarlo en el Colegio de Abogados de San Martín”. Y sí, eso le sirvió a la víctima para presentarse ante la Justicia.

Con la intervención de la fiscal Hertrig en la causa, la DDI de la Policía Bonaerense fue la encargada de analizar la prueba aportada por la víctima (capturas de mensajes y credencial profesional) y, de esa manera, se dispuso el arresto de Alonso: lo detuvieron en la localidad de San Justo, sobre la calle Florencio Varela.