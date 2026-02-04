Crimen y Justicia

“No me importa si tiene una nena, un nene o están en silla de ruedas”: detuvieron a un abogado por amenazas

Es en el marco de un problema de una disputa por un terreno. Le exigía a la víctima el desalojo inmediato de su domicilio y la intimidaba con usar sus influencias para desalojarla

Guardar
El detenido es el abogado Juan Marcelo Alonso, quien le exigía el desalojo inmediato del domicilio bajo amenazas

Juan Marcelo Alonso es un abogado matriculado en CABA y la provincia de Buenos Aires del partido de San Martín que fue detenido y acusado de amenazas coactivas por la Justicia de San Isidro, en una causa en la que la víctima denunció que el letrado le exigía el desalojo inmediato de su domicilio y la intimidaba con usar sus influencias para iniciarle sumarios administrativos a su pareja, miembro de la Prefectura Naval, y de utilizar fuerzas especiales de la Policía Bonaerense para desalojarla.

Un audio, que encabeza esta nota y al que accedió Infobae, es una de las piezas clave en el expediente que investiga la fiscal Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne, y que fue quien dispuso el arresto del letrado de 52 años el pasado 29 de enero.

“Voy a ser simple y concreto: usted está ahí de más, usted no tiene derecho alguno”, comienza diciéndole la voz masculina que se presenta como Alonso a la víctima. Y sigue: “Así que yo la voy a invitar, en buenos modos se lo digo, a que se retire de ahí. Si no, denuncia policial. Su copareja, que es personal de la Prefectura, tendrá un sumario administrativo. Está armado. Llamo al grupo Halcón. Lo sacamos de una. Esa es la opción uno”.

Luego le da la segunda opción: “Se van, entro yo con un martillo y rompo todo. Usted ahí está cometiendo un delito de usurpación y no me importa si tiene una nena, un nene o están en silla de ruedas”.

El abogado detenido por amenazas
El abogado detenido por amenazas

Para finalizar con un “Así que soy clarito, ¿eh? De ahí se me van. Este fin de semana puede que pase, como que no pase, así que bueno, juntando la ropa“.

La víctima contó que el conflicto por el inmueble de su abuela fallecida habría “derivado en supuesta venta irregular sobre una fracción del lote por parte de una tía”, comentaron las fuentes del caso el foco de las amenazas que le llegaron por WhatsApp.

Según la denuncia, esas intimidaciones fueron por audio, pero también mensajes de texto bajo la misma modalidad.

"El lugar nos corresponde por herencia de la madre de mi señora... No corresponde denuncia penal porque no existe delito alguno. Absténgase de difamarme. Absténgase de amenazarme con mi trabajo. No corresponden notificaciones a mi empleo. Debe cesar con el hostigamiento“, le pidió el prefecto, pareja de la víctima, en el chat.

Lo que le secuestraron
Lo que le secuestraron

Y el abogado le replicó: “Hagamos así, acreditame tus dichos... Te la hago simple: Policía, San Isidro 8ª... Vos venís de cabeza y, mientras tanto, vacío el lugar. Están de más ahí. Encima estás armado, y hago bajar al grupo Halcón. Y es más, no apuntes con la reglamentaria”.

La respuesta del prefecto fue clave: “Gracias. Con esta amenaza es suficiente para poder denunciarlo en el Colegio de Abogados de San Martín”. Y sí, eso le sirvió a la víctima para presentarse ante la Justicia.

Con la intervención de la fiscal Hertrig en la causa, la DDI de la Policía Bonaerense fue la encargada de analizar la prueba aportada por la víctima (capturas de mensajes y credencial profesional) y, de esa manera, se dispuso el arresto de Alonso: lo detuvieron en la localidad de San Justo, sobre la calle Florencio Varela.

Temas Relacionados

AmenazasBoulogneSan IsidroJuan Marcelo Alonsoültimas noticias

Últimas Noticias

El caso del policía retirado asesinado en Merlo: la autopsia reveló que no murió como se pensaba

La víctima, de 58 años, fue atacada por delincuentes cuando salió de su casa para ir hasta su vehículo a buscar cigarrillos

El caso del policía retirado

Denuncian que un grupo de 20 personas con armas blancas atacó un juzgado de San Martín

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se mostró preocupado por lo sucedido y dijo que fue en represalia por la detención de integrantes de una organización narco

Denuncian que un grupo de

Quedó más complicado el conductor que chocó y mató a un matrimonio en Córdoba

La Justicia agravó la imputación contra Lucas Emanuel Belén y ordenó su traslado a la cárcel de Bouwer. Se esperan los resultados de pericias y exámenes toxicológicos

Quedó más complicado el conductor

Chocó a un grupo de amigos en Melchor Romero, mató a dos y lo condenaron pero quedó en libertad

Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, que estuvo cuatro meses prófugo, llegó a un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de ejecución condicional y seis de inhabilitación para conducir, hacer un curso de manejo y no acercarse a las víctimas

Chocó a un grupo de

Un argentino robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y se fugó: lo atraparon en Avellaneda

Tenía un pedido de captura internacional y la PFA lo encontró en la localidad de Sarandí

Un argentino robó un banco
DEPORTES
La frase sobre la nueva

La frase sobre la nueva Fórmula 1 que preocupa: el detalle sobre el acelerador

La razón por la que Kendry Páez no debutará este sábado en River Plate: el plan especial que acordó con Marcelo Gallardo

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

TELESHOW
Cómo fue el segundo round

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué proteger los microbios

Por qué proteger los microbios puede cambiar el futuro de la salud y el clima

Israel imputó a doce personas, incluidos reservistas, por contrabandear bienes a Gaza durante la tregua

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái