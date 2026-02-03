El cuerpo calcinado hallado en José León Suárez es del joven que desapareció al ir a buscar ropa para su hijo

Ezequiel Lagraña, el joven asesinado en José León Suárez

La familia de Ezequiel Lagraña reconoció en las últimas horas que el cuerpo calcinado encontrado dentro de un auto en José León Suárez corresponde al joven que estaba desaparecido desde el sábado pasado en el partido de San Martín.

La noticia llegó luego de horas de búsqueda y de angustia, mientras los allegados intentaban reconstruir lo que pasó desde que se perdió el rastro del chico.

El último sábado, Ezequiel salió de su casa con su hijo de un año después de recibir la invitación para buscar ropa que le donaban. El lugar de la cita fue una vivienda sobre Boulogne Sur Mer al 200. Según familiares, esa supuesta entrega solidaria terminó siendo una trampa.

De acuerdo a información publicada por SMNoticias, vecinos de la zona dijeron haber escuchado una pelea fuerte y disparos en el interior de la casa.

Una imagen del auto calcinado en el que hallaron un cuerpo (SM Noticias)

Luego del episodio, una pareja desconocida llevó al nene a la casa de la madre y le dejó un mensaje alarmante: “Ezequiel tenía problemas”. No dieron más detalles y se fueron de inmediato, lo que encendió la preocupación de la familia.

Cuando la pareja de Ezequiel llegó al domicilio donde lo habían citado, encontró la casa abierta, vacía y con manchas de sangre en el piso. También había vainas servidas, lo que confirmó que hubo disparos.

La denuncia formal por la desaparición de Ezequiel se presentó el domingo. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Martín, a cargo del fiscal Favio Cardigonde.

Por la tarde, la Policía halló un Volkswagen Polo blanco incendiado en la esquina de Esquiu y Combet, en el barrio La Cárcova. Dentro del vehículo había un cuerpo calcinado. La autopsia se realizó el lunes y, tras el reconocimiento familiar, se confirmó la identidad.

Ayuda recibida

Los restos de Ezequiel serán velados en las próximas horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada de este martes, la cuñada del joven pidió ayuda en redes sociales para afrontar los gastos del sepelio, aunque más tarde publicó un nuevo mensaje para agradecer la colaboración y avisar que el municipio y el padre Andrés Benítez asistirán a la familia.

“Quería contarles que nos llamaron del municipio y nos van a ayudar ellos junto al padre Andrés para el sepelio. De corazón, mil gracias a todos por cada ayuda. En el transcurso del día estaremos haciendo la devolución del dinero a todos los que colaboraron”, comentó.

La joven, por otra parte, pidió justicia y que el crimen no quede impune. “La vida es tan injusta a veces... Teníamos la esperanza de poder encontrarte con vida para que vuelvas con tu hijo y tu mujer, pero lamentablemente tuvo que pasar lo peor. Pero van a pagar. No nos vamos a quedar de brazos cruzados; se va a hacer justicia. Volá alto, Eze, descansá en paz. Prometo cuidar siempre del bebé. Te vamos a extrañar mucho”, escribió en Facebook.

También se expresó una prima: “Mi vida, me dejaste tan desecha, estoy tan enojada con todo, perdí la fuerza en estos momentos, pero te juro que van a pagar todos. Nos sacaron a un pibe tan bueno, una persona que vivía sonriendo a pesar de que no tenía una vida fácil. #JUSTICIAPOREZEQUIEL”.

“Te quería tanto, mi sobrino. Siempre te recordaré con esa sonrisa de pícaro”, publicó una tía, mientras que un amigo lamentó: “Cómo quisiera que esto sea solo un sueño y mañana poder despertar y que nada de esto haya pasado”.

Por lo pronto, la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque hasta el momento no hay detenidos ni hay confirmaciones oficiales sobre los responsables.