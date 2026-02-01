Tras la confesión: el inesperado motivo de la feroz golpiza a Thiago en Pinamar

Thiago, el adolescente golpeado en Pinamar

La investigación que busca esclarecer la feroz golpiza que recibió en Pinamar Thiago, de 16 años, por parte de uno de sus amigos, avanza luego de que el agresor admitiera haber sido el autor de las graves lesiones que dejaron a la víctima internada en estado delicado en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

Tras la confesión del agresor, el caso pasó a la Justicia de menores. En primera instancia, en manos del fiscal Juan Pablo Carderón, el expediente ya está en el despacho de Mónica Ferre.

La funcionaria del Ministerio Público ordenó diversas medidas que ya están en marcha. Fuentes de la causa indicaron a Infobae que continúa el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Hasta el momento, no encontraron ninguna que haya registrado la golpiza.

Al mismo tiempo, indicaron que se peritará el celular del adolescente de 17 años que fue detenido por el ataque. En el aparato, los detectives buscarán pistas o indicios que puedan dar mayor claridad al ataque. Además, se estudia su historia clínica.

A la vez, Ferre quiere conocer el perfil psicológico y psiquiátrico del chico que golpeó a Thiago. Se harán pericias con ese fin.

En tanto, el segundo amigo, de 14 años, que estaba con ambos en el momento del ataque, declaró como testigo y sostuvo que todo comenzó por “un juego de manos”. Aportó, además, que antes de esa secuencia habían bebido alcohol, detallaron las fuentes.

Mientras se espera que el agresor sea indagado en los próximos días, los investigadores pretenden hablar con la víctima para conocer su versión. “Si el chico mejorara, ojalá, faltaría su testimonio”, subrayaron en diálogo con este medio.

Por el momento, no se conoce ningún tipo de pelea previa, enfrentamiento o resquemor entre los adolescentes. Incluso, los investigadores consideran que la relación entre los amigos era buena. “Los padres de Thiago los llevaron de vacaciones con ellos por ese motivo”, precisaron.

El caso

Thiago fue atacado a golpes en inmediaciones del muelle de Pinamar. El hecho ocurrió a las 5:30 de la madrugada de este sábado.

La primera versión aportada por los amigos de la víctima indicaba que Thiago había sido agredido por una patota en el estacionamiento del muelle, donde esperaban a los padres de la víctima, que habían ido a pescar.

Los testimonios iniciales señalaban que un grupo de al menos seis jóvenes que caminaban por la avenida del Mar en dirección a Bunge comenzó a agredirlos verbalmente e intentó desafiarlos a pelear. Según esa primera reconstrucción, se acercaron y atacaron a golpes a los tres, en especial, a Thiago.

La Sub DDI de Pinamar detectó inconsistencias entre los relatos de los amigos de Thiago y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En ese momento, los dos menores confesaron que no existió un ataque de terceros y reconocieron que fue el mayor de ellos quien golpeó a Thiago.

Según indicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, el joven presenta un hematoma cerebral no quirúrgico.

Lucía, la madre de Thiago, había hablado sobre el estado de su hijo: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.