Crimen y Justicia

Secuestraron vasos, termos, mates y botellas falsos de una marca top: por qué son riesgosos para la salud

Son más de 450 los artículos que fueron incautados en cuatro allanamientos en Pilar, San Miguel y Chivilcoy. El Instituto Nacional de Alimentos alertó sobre su uso

La PFA secuestró más de 450 productos falsificados

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Buenos Aires terminó con el secuestro de más de 450 productos falsificados que estaban destinados a la venta. Las autoridades alertaron sobre el posible riesgo para la salud que representa el uso de estos artículos.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la causa está en manos del Juzgado Federal de Campana de Adrián González Charvay, con la intervención de la Fiscalía Federal de Sebastián Bringas, y se inició después de que la firma representante de la marca Stanley en Argentina presentara una denuncia ante la División Antifraude de la PFA.

El escrito advertía sobre la venta de mercadería aparentemente trucha e identificada con la marca Stanley en la localidad de Pilar.

Tras ello, personal de la fuerza federal realizó las primeras averiguaciones y confirmó la existencia de un comercio por internet donde ofrecían productos como vasos, termos, mates y botellas de diferentes modelos y tamaños, todos con la marca Stanley y, según los peritos, falsificados.

Parte de los vasos, termos, mates y botellas apócrifos

Ante esa situación, la Justicia ordenó allanamientos en Pilar, donde los agentes secuestraron 156 productos apócrifos listos para la venta.

Sin embargo, la investigación no finalizó allí. Luego de revisar un teléfono celular de la dueña de uno de los locales, los detectives recabaron más datos y todo ello derivó en nuevos allanamientos en San Miguel y Chivilcoy, donde se incautaron otros 299 productos con identificación de las marcas Stanley y Apple, también señalados como falsos y destinados a la comercialización.

En total, durante los cuatro allanamientos realizados en esas tres localidades de la provincia de Buenos Aires, la Policía Federal secuestró 455 artículos apócrifos.

El celular a la dueña del local en Pilar: de allí surgieron pruebas que derivaron en los allanamientos en San Miguel y Chivilcoy

Las fuentes señalaron que el Laboratorio Nacional de Referencia Dirección Fiscalización y Control del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), concluyó que la totalidad de los productos eran falsos.

Además, parte de esos artículos no cumplen con el Código Alimentario Argentino porque fueron fabricados con aleaciones de acero inoxidable no autorizadas por la normativa vigente.

En el informe oficial se remarca que usar materiales no aprobados para el contacto con alimentos representa un riesgo potencial para la salud, ya que no se puede garantizar que no transfieran sustancias nocivas a los líquidos o alimentos.

Parte de los artículos incautados fueron fabricados con aleaciones de acero inoxidable no autorizadas por la normativa vigente, por lo que representan un riesgo para la salud

Con estos resultados, las conclusiones técnicas fueron notificadas al INAL para que adopte las medidas que considere necesarias respecto al retiro de los productos del mercado y a la difusión sobre los riesgos.

Además, se informó de la situación a los municipios involucrados, a la firma denunciante y a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).

Importación ilegal de artículos

Este mes, la Policía de la Ciudad desmanteló una organización dedicada a la importación ilegal en Villa General Mitre, donde secuestraron artículos valuados en 120 millones de pesos que habían ingresado de manera irregular y se ofrecían en tiendas virtuales.

El operativo incluyó allanamientos en una vivienda de un barrio privado de San Vicente y en una propiedad utilizada como oficina y depósito en la Ciudad de Buenos Aires, donde detuvieron al presunto responsable, identificado como M.A.C.

La causa comenzó en diciembre pasado por una denuncia de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), que detectó la actividad a través de perfiles en redes sociales y tiendas virtuales bajo el nombre de fantasía COMBOX. En la investigación identificaron a los implicados y los lugares utilizados como centros de acopio y exhibición de la mercadería.

Los investigadores analizaron movimientos bancarios, vínculos societarios y registros migratorios, además de vigilar domicilios y monitorear entregas para reconstruir la operatoria. En una segunda etapa, realizaron compras encubiertas y se infiltraron en la red, lo que permitió reunir pruebas directas y avanzar con la imputación de M.A.C. por violaciones a la Ley 22.415.

Durante los operativos, las autoridades secuestraron 310 bultos con artículos de electrónica, electrodomésticos, audio, video, regalería, bazar, cuidado personal, perfumes y prendas de vestir, entre ellos indumentaria Adidas falsificada. También incautaron tres vehículos, equipos informáticos, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

