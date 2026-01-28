Crimen y Justicia

Aprovecharon que los inquilinos estaban de vacaciones y robaron dos departamentos en Córdoba

Los individuos se llevaron dispositivos electrónicos, dinero y varias cosas más. Las víctimas, estudiantes, se encontraban de vacaciones por el receso de verano

El momento en que los
El momento en que los delincuentes huyen, capturado por la cámara de la vivienda (Foto: El Doce)

Dos departamentos habitados por estudiantes fueron saqueados en un edificio de Nueva Córdoba durante la tarde del lunes. Los delincuentes aprovecharon que se encontraban vacíos debido a las vacaciones de verano e ingresaron violentando la puerta. Se llevaron hasta prendas de vestir.

Los robos ocurrieron sobre la calle Laprida al 100, en Córdoba, según informó el portal El Doce, a plena luz del día, y los residentes sospechan que los individuos utilizaron un pin magnético del edificio para ingresar. Con este episodio, ya son más de seis los hechos delictivos ocurridos en los últimos meses sobre el mismo piso.

Una vez adentro del lugar, forzaron las puertas para acceder, pero los delincuentes no se percataron de que en una de las viviendas había una cámara con sensor de movimiento que captó los movimientos adentro del departamento. En uno de los registros que circuló se puede ver cuando los dos individuos se retiran del lugar, de donde se llevaron dinero, artículos personales, ropa y una computadora.

Las autoridades recuperaron, además, un video de un bar de la zona que mostraba a cuatro jóvenes encapuchados llevando mochilas, minutos después del hecho. Con este material iniciaron una investigación para poder dar con los responsables.

Las víctimas, ambas estudiantes que se encontraban fuera de la ciudad, recibieron la notificación de lo ocurrido luego de que una residente les advirtiera que la cerradura había sido violentada. “El lunes a las 17 me llama una vecina del mismo piso y me avisa que tenía la cerradura rota. Estaba todo abierto y se metieron. Me mandó videos, estaba todo revuelto”, contó una de las chicas al medio local El Doce.tv.

La denuncia ya fue presentada y los afectados aguardan novedades por parte de la Policía. Ante los reiterados hechos de inseguridad, los vecinos exigieron mejoras en la seguridad, la instalación de cámaras, refuerzo de rejas y el cierre de la terraza debido a una obra en construcción en la zona.

Una vecina dio aviso (Foto:
Una vecina dio aviso (Foto: El Doce)

Robo en una joyería de Córdoba

Un robo seguido de amenaza de bomba obligó a evacuar un edificio comercial en Córdoba durante la tarde del lunes, generando pánico entre clientes y comerciantes en pleno centro de la ciudad. El incidente dejó daños materiales en varios locales de la Galería Planeta, ubicada en avenida Colón al 200.

La intervención de las autoridades incluyó la activación inmediata de un protocolo de seguridad que requirió la evacuación total del edificio y el cierre preventivo de la avenida, según reportó el medio local El Doce. Un especialista del Departamento de Explosivos empleó un cañón disruptor —que lanza un chorro de agua a presión para neutralizar posibles detonadores— para poder analizar la caja sospechosa que había quedado en uno de los comercios.

El hecho se desencadenó cuando un hombre, haciéndose pasar por un cliente, ingresó a una joyería ubicada dentro de la Galería y, en un momento de distracción de la empleada, robó dos juegos de pendientes de oro. Pero antes de irse, dejó una pequeña caja sobre el mostrador.

La mujer que encontró el objeto vio que sobre este mismo había una nota escrita a mano con marcador negro, que advertía: “Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”. Dentro del paquete, la Policía de Córdoba halló una pila tipo AA sujeta con cinta y cables conectados al interior, lo que aumentó la alarma de las autoridades.

La pericia reveló que dentro de la caja había tres bulones, que, al ser expulsados por un cañón disruptor, rompieron las vidrieras de tres locales comerciales en la galería, incluyendo una tienda de telefonía, un comercio de indumentaria y otro en el primer piso.

