Tensión en Tres de Febrero: un hombre tomó de rehén a su pareja 12 días después de salir de prisión

El lugar del hecho

Momentos de tensión se vivieron este domingo en la localidad de Caseros, partido bonaerense de Tres de Febrero, debido a que un exconvicto, que había salido de prisión el pasado 13 de enero, tomó de rehén a su pareja en medio de una fuerte discusión conyugal y la amenazó con un cuchillo en el cuello durante más de cuatro horas. Tras una intensa negociación, una mediadora de la Policía Bonaerense logró que el secuestrador deponga su actitud y se entregue a los agentes que permanecían afuera del domicilio.

Fuentes policiales consultadas por Infobae explicaron que el hecho ocurrió en una finca ubicada sobre Pringles al 4300, entre Gabriel Linares y Catriló y a unas cinco cuadras del Acceso Oeste.

Al recibir un llamado al 911, personal de la Comisaría 4a de Villa Pineral se desplazó hasta el lugar indicado y constató que un hombre, luego identificado como N.A.L., de 31 años, mantenía de rehén a su pareja, a quien amenazaba con un cuchillo en el cuello.

En ese contexto, la fiscal Marcela Costa, de la UFI N° 6 Descentralizada de Tres de Febrero, Departamento Judicial San Martín, solicitó la presencia de un mediador en el lugar.

Durante la negociación, los investigadores hicieron la consulta correspondiente en el CEPAID (Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva) y corroboraron que N.A.L. poseía un amplio prontuario delictivo, con dos antecedentes por homicidio simple —uno en 2008 y otro en 2016— y tres por robo, entre otros.

Su último ingreso a prisión, en tanto, había sido el 25 de febrero del año pasado, en una causa por resistencia a la autoridad que tramita la UFI N° 4 departamental.

Tras más de cuatro horas de negociación, una mediadora, integrante del Grupo Táctico de Operaciones de la comisaría interviniente, logró el objetivo: N.A.L. liberó a su novia, que resultó ilesa, lanzó lejos de su radio el arma blanca con la que había amenazado a su pareja y se entregó a la Policía.

La fiscal Costa imputó a N.A.L. por los delitos de privación de la libertad y amenazas agravadas, y se esperaba que el detenido asista a la audiencia imputativa durante el inicio de esta semana.

Un hecho similar en La Plata

Este lunes, un entrenador de 24 años, identificado como G.V.D.V., fue detenido en la ciudad de La Plata luego de intentar secuestrar a su novia y amenazarla de muerte con una cuchilla de carnicero.

Las fuentes del caso señalaron a este medio que la discusión de pareja se desató en el departamento en el que convivían la víctima y el atacante, en un edificio ubicado sobre calle 38, entre 5 y 6.

G.V.D.V. y la cuchilla de carnicero que utilizó para amenazar a su pareja.

Una vez recibido el llamado al 911 que realizó la víctima en medio de la desesperación, personal de la Comisaría 2a platense se acercó al lugar y dialogó con la mujer, que había logrado escapar de las manos de su captor a pesar de que este había roto el picaporte de la puerta de entrada para que no pudiera salir.

Ante este escenario, los agentes subieron hasta el departamento donde se había producido el conflicto y hallaron a G.V.D.V., quien se encontraba en el interior de la vivienda y con el arma blanca que había utilizado para amenazar a su novia en sus manos.

Por orden de la UFI N° 11 platense, el agresor, imputado por privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de armas en el contexto de violencia de género, fue aprehendido de inmediato y la cuchilla de carnicero terminó secuestrada.